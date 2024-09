Faça login em sua conta My IBM. Quando você chegar à página do produto, clique no botão “Manage” (Gerenciar) ao lado da lista de assinaturas do SPSS. Em seguida, selecione “Manage users" (Gerenciar usuários) no menu lateral esquerdo. Clique em “Add new user” (Adicionar novo usuário) no canto superior direito da tabela de usuários. Insira o novo nome de usuário e IBMid ou endereço de e-mail e clique em “Submit” (Enviar). Assim que o formulário for enviado, o novo usuário receberá um convite por e-mail para usar o serviço.