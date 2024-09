As IBM SPSS Neural Networks usam modelagem de dados não lineares para descobrir relacionamentos complexos e derivar maior valor dos seus dados. Utilize os procedimentos do perceptron multicamada (MLP) ou da função de base radial (RBF). Você pode definir as condições, controlar as regras de interrupção do treinamento e a arquitetura da rede, ou deixar que o procedimento escolha. Influencie o peso das variáveis e especifique os detalhes da arquitetura de rede. Selecione o tipo de treinamento de modelo e compartilhe resultados usando imagens e gráficos.

Esse módulo está incluído na edição premium do SPSS para instalações locais e no complemento de previsão e árvores de decisão para planos de assinatura.