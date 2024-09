O módulo IBM SPSS Conjoint oferece análise conjunta para ajudar você a entender melhor as preferências do consumidor, as compensações e a sensibilidade aos preços. Ele permite que você descubra mais informações sobre como os clientes comparam os produtos no mercado e meça a forma como cada atributo dos produtos afeta o comportamento do consumidor. As informações ajudam você a projetar, precificar e comercializar produtos e serviços adaptados às necessidades do cliente.

Este módulo faz parte da edição premium do SPSS para instalações locais e para o complemento "Teste e amostragem complexo" dos planos de assinatura.