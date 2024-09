Combine avisos iniciais de retenção com questionários de custódia e incorpore rastreamento de conformidade de retenção. Estabeleça intervalos para reemitir questionários, acompanhar respostas e definir escalonamentos para não respostas. Crie uma biblioteca de questionários padrão. Atualize as perguntas conforme necessário. Colabore automaticamente as respostas do destinatário por grupo, pergunta, resposta e ações de acompanhamento. Defina alertas automáticos e itens de ação para respostas específicas.