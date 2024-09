O IBM Global Retention Policy and Schedule Management é um sistema único e coeso de gerenciamento de políticas de retenção para todas as informações, independentemente do tipo de mídia. Ele fornece fluxos de trabalho e análises integrados de forma nativa para auxiliar no gerenciamento de políticas e na governança das informações. A solução ajuda a eliminar os riscos de gerenciamento de informações, oferecendo controles de retenção centralizados para atender aos seus requisitos comerciais e legais. Sua integração com o catálogo de governança corporativa de uma organização permite uma visão unificada e acionável de todas as obrigações de retenção para cada tipo de dados em todas as fontes de dados da empresa. É também parte do IBM Atlas Policy Suite.