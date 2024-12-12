ما المقصود بمنصة حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP)؟

تدمج منصات أمن CNAPP، التي تم تصورها في الأصل من قِبل شركة الأبحاث والاستشارات Gartner، العديد من تطبيقات أمن السحابة الأصلية—التي كانت تُنشر تقليديًا بصورة فردية—في منصة واحدة.

بدلاً من نهج الأمن التقليدي المنعزل، تجمع منصة CNAPP بين أدوات أمن السحابة المتعددة وتعمل على تبسيطها لتوفير رؤية شاملة و الكشف عن التهديدات والمعالجة لفرق الأمن التي تشرف على المنصات السحابية.

اعتمادًا على متطلبات المؤسسة، قد تكون أطر عمل CNAPP أكثر ملاءمة لحالات الاستخدام المختلفة. مع بعض الاختلاف، تقدم معظم منصات CNAPP حدًا أدنى من وظائف الأمن المصممة لحماية التطبيقات السحابية بدءًا من التطوير الأولي للرمز البرمجي وحتى النشر النهائي.

صُممت منصات CNAPP لحماية موارد السحابة وتوفير أمن التطبيقات (AppSec)، وتحقق أفضل النتائج من خلال تلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة. على أقل تقدير، سوف تعمل منصة CNAPP الفعالة على مراقبة سطح الهجوم المحتمل للمؤسسة وتقليله، والقضاء على الشكوك الأمنية المحتملة وتحسين وضعها الأمني. وعلى هذا النحو، فإن أفضل منصة CNAPP هي الأنسب لمتطلبات المؤسسة.





لتلبية الاحتياجات المتنوعة لحالات الاستخدام المختلفة، قد يقدم المورّدون مستويات متفاوتة من الخدمة، ومع ذلك، من المتوقع أن توفر منصة CNAPP المناسبة معظم هذه العناصر الرئيسية.