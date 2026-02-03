في الماضي، كان المطورون يدمجون الأنظمة من خلال كتابة تعليمات برمجية مخصصة باستخدام لغات برمجة مختلفة لبناء عمليات تكامل النقطة إلى النقطة، أو باستخدام برمجيات وسيطة للمؤسسات، مثل ناقلات الخدمات المؤسسية (ESBs). وقد كانت عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى الاعتماد بشكل كبير على موارد تطوير البرمجيات المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية أكثر تعقيدًا، ما زاد من الضغط على الوضع الراهن للتكامل. فالتطبيقات والبيانات أصبحت اليوم موزعة عبر بيئات هجينة و متعددة السحابة ، وقد أدى التبني السريع للعديد من أدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى "انتشار البرمجيات كخدمة" (وهو انتشار غير منضبط لتبني منتجات البرمجيات كخدمة داخل المؤسسات واستخدامها). ونتيجة لذلك، أصبح تكامل التطبيقات و البيانات و واجهات برمجة التطبيقات يشكل تحديًا متزايدًا لفرق تكنولوجيا المعلومات التي كانت تعاني بالفعل من ضغط كبير.

ظهرت منصات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية، والتي غالبًا ما تُقدَّم كمنتجات منصة كخدمة ( iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية)، للمساعدة على حل هذه التحديات. تتضمن هذه المنصات السحابية أدوات منخفضة التعليمات البرمجية، مثل لوحات السحب والإفلات، وسير العمل على نمط الرسوم البيانية، والتكوينات الرسومية، والعُقد والقوالب الجاهزة التي تمثل العمليات أو المهام في سير العمل، ما يقلل الاعتماد على التعليمات البرمجية المخصصة ومهارات التطوير المتخصصة. تساعد هذه الأدوات المرئية وسهلة الاستخدام الفرق التقنية والمستخدمين غير التقنيين على بناء عمليات التكامل ونشرها وصيانتها بسهولة أكبر.



يمكن لحلول iPaaS منخفضة التعليمات البرمجية أيضًا مساعدة أعضاء الفرق على تصميم وأتمتة سير العمل، والتخلص من المهام المتكررة، والحفاظ على اتساق البيانات عبر التطبيقات والمنصات. وتعمل الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية على توسيع نطاق الوصول إلى إمكانات التكامل، ما يتيح لعدد أكبر من الأشخاص في جميع أقسام الشركات إمكانية المشاركة في تطوير الحلول، ومن ثَم تقليل الأعطال وتسهيل عملية التسليم.

يُعد تطوير الاندماج، أو نموذج الاندماج، أحد الأساليب الشائعة لهذه التكنولوجيا. في تطوير الاندماج، يعمل المطورون المواطنون والمحترفون معًا لتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المطورون المواطنون أدوات منخفضة التعليمات البرمجية للتطوير المرئي السريع للواجهة الأمامية، بينما يكتب المطورون المحترفون تعليمات برمجية تقليدية للمزايا الأكثر تعقيدًا، وتكوينات الواجهة الخلفية، وعمليات التكامل المخصصة التي تتجاوز إمكانات الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية وإمكانات المطورين المواطنين.

يقدّر المديرون التنفيذيون أن ما يقرب من 28% من مجموعات تطبيقاتهم تُدار حاليًا باستخدام تقنيات منخفضة التعليمات البرمجية أو عديمة التعليمات البرمجية، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير IDC.1 ويعكس هذا النمو السريع المزايا التي يجلبها التكامل منخفض التعليمات البرمجية لكل من فرق تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين على حد سواء.