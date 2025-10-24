ما أتمتة البنية التحتية؟

أصبحت بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة معقدة بشكل متزايد، حيث تشمل العديد من مراكز البيانات، ومزودي السحابة والبنى الهجينة. وتتضمن أحمال التشغيل التي كانت تُشغل في السابق على عدد قليل من الخوادم الآن آلاف الحاويات والخدمات المصغرة الموزعة عبر المناطق.

يمكن أن تؤدي إدارة هذه البنية التحتية يدويًا—إلى تهيئة الخوادم بشكل فردي وتتبع التبعيات في جدول بيانات ونشر تحديثات نظامًا تلو الآخر—خلال أسابيع من العمل ومعدلات خطأ عالية ونوافذ نشر مفقودة.

تعمل الأتمتة على تبسيط هذه العملية من خلال استبدال التكوين اليدوي بسير عمل يعتمد على التعليمات البرمجية وقابل للتكرار ومؤتمت. وبدلاً من الانتظار لأسابيع للنشر اليدوي، يمكن للمجموعات توفير بيئات كاملة في دقائق. ويعمل هذا النهج على تحسين الموثوقية وتقليل أخطاء التكوين وتمكين قابلية التوسع عند الطلب.

على سبيل المثال، لنشر تطبيق خدمات مصغرة يدويًا عبر مناطق السحابة بمناسبة الجمعة البيضاء، ستحتاج الشركة إلى أسابيع لتوفير الخوادم وتكوين موازنات التحميل وإنشاء اتصالات الشبكة عبر كل منطقة. وباستخدام أدوات الأتمتة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، قد يستغرق النشر نفسه دقائق.

تدعم أتمتة البنية الأساسية أيضًا ممارسات عمليات التطوير، بما في ذلك مسارات بيانات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وتنسيق الحاويات والبنية التحتية كرمز (IaC).