سير العمل في IBM® Concert لأتمتة البنية التحتية

وسِّع نطاق الأتمتة بسرعة - دون الحاجة إلى استبدال أدواتك الحالية. يعمل سير العمل في IBM® Concert على ربط البرامج النصية وأدلة التشغيل والمنصات مثل Ansible وJenkins وChef، وتنسيقها وتحسينها.

بفضل الدعم المدمج لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومحفِّزات الأحداث والتحكم القائم على الأدوار، يمكنك توحيد الأتمتة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات ودفع التنسيق الشامل عبر المجموعات. فعِّل سير العمل عبر واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة المستخدم، واستفِد من مكتبة متنامية من التكاملات، وأدِر كل شيء من خلال منصة موحَّدة ومركزية.

أضِف أدوات جديدة، واحتفِظ بما ينجح، وطوِّر الأتمتة لديك بسرعة وذكاء وعلى نطاق واسع.