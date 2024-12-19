ما الحوسبة كخدمة (CaaS)؟

ما الحوسبة كخدمة (CaaS)؟

الحوسبة كخدمة (CaaS) عبارة عن نموذج أعمال للدفع مقابل الاستخدام والذي يسمح للمؤسسة بتحديد موارد السحابة حسب الطلب. بناءً على البنية التحتية السحابية، يتيح CaaS الأدوات والموارد اللازمة لمعالجة البيانات وتشغيل التطبيقات.

يشار إلى خدمات CaaS أيضًا في بعض الأحيان باسم البنية التحتية كخدمة (IaaS).

أولاً، دعونا نوضح شروطنا. قد يكون هناك بعض الإرباك، خاصةً لأن CaaS غالبًا ما يُطلق عليه اسم IaaS، وتشارك الحوسبة كخدمة نفس الاختصار مثل الحاويات كخدمة.

بينما يتيح كل من CaaS وIaaS للمستخدمين المحتملين طلب الموارد وتوفيرها، يُستخدم مصطلح CaaS غالبًا للتركيز أكثر على قوة المعالجة والمرونة التي يمكن أن توفرها هذه الخدمة. يُستخدم IaaS بشكل متكرر لرسم صورة للبنية التحتية الأساسية الكاملة.

"الحوسبة" هي عبارة شاملة تغطي جميع العناصر اللازمة لتشغيل البرامج. ويتضمن ذلك قوة المعالجة والذاكرة وقدرات الشبكات وموارد التخزين المختلفة.

عندما نناقش خدمات الحوسبة، فإننا غالبًا ما نتحدث عن:

  • الحاويات: الحاويات هي نوع من موارد الحوسبة المستخدمة مع خدمات الحوسبة.
  • الحوسبة بدون خادم: وظائف الحوسبة بدون خادم هي تكوين الحوسبة السحابية، حيث يدير مزودو الخدمة السحابية الخدمةَ والإشرافَ على البنية التحتية الخاصة بها، وتؤدي الخدمة وظائف مثل توفير الموارد والتوسع التلقائي.

كيف تعمل الحوسبة كخدمة (CaaS)؟

يعتمد نموذج الحوسبة كخدمة (CaaS) بشكل كبير على مفهوم المحاكاة الافتراضية، والذي يتيح لأجهزة الكمبيوتر إنشاء بيئات افتراضية. تمنح تقنية المحاكاة الافتراضية المؤسسات إمكانية الوصول إلى قوة الحوسبة بطريقة فعالة من حيث التكلفة والمرونة، ومن ثم تلغي الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي قد تكون ضرورية بخلاف ذلك.

يُعد دور مزود السحابة محوريًا في عمليات CaaS. فمزود السحابة هو الذي يوفّر القوة الحاسوبية اللازمة، ويدير الذاكرة، ويوفر خدمات أساسية أخرى.

يكون دور المستخدم في ترتيب الإيجار هذا أبسط بكثير: التسجيل واستخدام الخدمات ودفع ثمن الموارد مثل الخوادم الافتراضية وقوة المعالجة والـتخزين عند الطلب. وتتمثل الفائدة الأكثر وضوحًا للمستخدم في الراحة الإضافية وراحة البال لمعرفة أن استخدام CaaS الخاص به تتم إدارته بكفاءة وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.

يعمل CaaS وفقًا لثلاث خطوات:

  1. يتم تقديم الطلب وإدخاله: يبدأ المستخدم عملية الطلب في واجهة مزود السحابة من خلال كتابة أمر نصي في واجهة سطر الأوامر (CLI). هذا هو المكان الذي يتم فيه تقديم الطلب للوصول إلى كمية محددة من قوة الحوسبة. يستخدم CaaS نظام اسم المجال (DNS) الذي يجعل من السهل على الأشخاص الوصول إلى الخدمات السحابية من دون الحاجة إلى تذكر عناوين IP المعقدة.
  2. يتم تخصيص الموارد: بعد تلقي طلب، يستجيب مزود السحابة من خلال الاعتماد على إمداداته من الأصول لترحيل الموارد الافتراضية اللازمة—بما في ذلك أنوية وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، حيث يتم تمكينها من خلال استخدام محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD). يعمل سجل الحاويات بمثابة مركز تخزين وتوزيع صور الحاويات—وهو عنصر أساسي ينشر التطبيقات في CaaS.
  3. يتم إطلاق الوظائف: يمكن للمستخدم الاتصال بالأجهزة الافتراضية المخصصة لغرض المستخدم عن طريق الاتصال بالشبكة. الآن، أصبح بإمكان المستخدم تشغيل تطبيقات مختلفة، بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات التي تؤدي دور الجسور بين التطبيقات. إلى جانب ذلك، يمكن تشغيل واجهة خلفية تتيح للمستخدمين تسليم إدارة التطبيقات من جانب الخادم إلى البنية التحتية السحابية.
ما الشركات الأكثر ملاءمة لـ CaaS؟

عند تحليل نوع المؤسسة التي من المرجح أن تحقق أكبر استفادة من تشغيل خدمة CaaS، فمن المحتمل أن نصادف عدة خصائص متشابهة أو متقاربة في الفكرة. تشمل الشركات التي تتمتع بوضع متميز لجني أكبر قدر من الفوائد من CaaS المؤسسات التي:

  • لا ترغب في الالتزام بالاستثمار في تكاليف بنية تحتية كبيرة مقدمًا
  • تأمل في تجنب تكاليف العمالة الإضافية المرتبطة بإدارة البنية التحتية للأجهزة
  • ليست في وضع يسمح لها بالدفاع عن أمن شركاتها على الإنترنت
  • تتطلب تغييرات سريعة في قابلية التوسع لاستيعاب فترات الذروة في أثناء الاستخدام
  • تجربة مستويات الطلب المتغيرة لقوة الحوسبة

إذا جمعنا كل هذه الظروف، توضح الصورة المركبة التي تظهر لنا شركة—مثل معظم المؤسسات—تواجه مزيجًا من المضائق الكبيرة. المؤسسة كبيرة بما يكفي لتواجه تحديات "الشركات الكبرى"، لكنها قد تفتقر إلى الميزانية أو الكوادر البشرية المتاحة للتعامل مع تلك الاحتياجات بشكل كامل والتزام كامل.

قد يكون هناك حتى شك داخل الشركة بأن فريق تكنولوجيا المعلومات قد لا يكون مؤهلاً بالكامل لمواجهة تحدي حماية الشركة وممتلكاتها الفكرية. علاوة على ذلك، ورغم أن الشركة ترغب في تجنب الاستثمارات الكبيرة، فإنها لا تزال ترغب وتحتاج إلى نظام كبير ذي أسلوب رشيق—نظام قادر على التوسع أو الانكماش بسرعة وبانسيابية تامة بما يتوافق مع احتياجات المعالجة الفورية لها.

وأخيرًا، الشركات التي قد تكون الأنسب لاستخدام خدمة CaaS هي تلك التي تمتلك ميزانية محدودة إلى متوسطة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزايا المعالجة التي تتمتع بها المؤسسات الأكبر حجمًا.

فوائد CaaS

الحوسبة كخدمة (CaaS) هو مفهوم يتناغم تمامًا مع أنماط استخدام المستهلكين الحديثة، التي تفضل الراحة والمرونة والتكلفة المعقولة. فكر في تأجير السيارات، الذي يمثل حاليًا ما يقرب من 20% من ملكية السيارات في الولايات المتحدة.1 وبالمثل، يحاول مستخدمو خدمات CaaS تجنب التكاليف الاستثمارية الكبيرة لشراء المعدات.

كما يجدر النظر أيضًا في عدد كبير من خطط الهاتف المحمول التي تبرز حقيقة أنها لا تفرض عقودًا طويلة الأجل كجزء من اتفاقيات الخدمة الخاصة بها. يعكس CaaS نهجًا غير مقيد بالمثل—يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط، ما دمت تحتاج إليه.

يوفر استخدام CaaS الفوائد الأساسية التالية.

استثمار أقل

غالبًا ما تحظى اعتبارات التكلفة بالأولوية القصوى بالنسبة إلى الشركات. وهذا يجعل خيار احتمالية CaaS يبدو للكثير من المؤسسات خيارًا منطقيًا وفعّالاً من حيث التكلفة. فهذه الشركات لا تتجنب فقط شراء المعدات المُكلفة، بل توفر أيضًا النفقات المستقبلية المرتبطة بصيانة هذه المعدات، والتي قد تكون باهظة. كما توفر هذه الشركات أيضًا في تكاليف العمالة المرتبطة بذلك.

أمن محسَّن

يقدم CaaS منصة مركزية وبروتوكولات أمان متقدمة مثل عناصر التحكم في الوصول وتشفير البيانات وكشف التطفل والتصحيح من خلال الأتمتة. يُعد CaaS مفيدًا للشركات التي ترغب في تعزيز وضعها الأمني ولكنها تفتقر إلى الموارد والكوادر البشرية اللازمة لتخصيص قدر كبير من طاقة الشركة لمثل هذا النشاط. يمكن أن يعمل CaaS على الحد من نقاط الضعف والمساعدة على منع فقدان البيانات.

قابل للتوسع بالكامل

تلعب العديد من المؤسسات لعبة التخمين المستمرة، حيث تضطر باستمرار إلى توقع الخدمات التي تحتاجها، لتكتشف لاحقًا أن الشركة كانت بحاجة فعليًا إلى أكثر أو أقل مما تم توفيره. يمكن أن يساعد CaaS الشركات على منع الإفراط في توفير الخدمات، ما يساعد على ضمان تلبية احتياجاتها بالضبط. وإذا طرأت تغييرات فعلية على الأعمال، فيوفر CaaS المرونة اللازمة للتكيف بسهولة حسب المتطلبات.

عيوب CaaS

غالبًا ما تأتي الراحة الإضافية التي يوفرها CaaS، الناتجة عن نقل جميع المسؤوليات الإدارية من التشغيل المحلي إلى الخدمة المُدارة التي يقدمها مزود الحوسبة السحابية، بتكلفة كبيرة إلى جانب بعض المخاطر المحتملة الملحوظة.

الاعتماد على المزود

على الرغم من أن النهج الموجه نحو CaaS منطقي للعديد من المؤسسات، يجب على أي شركة تختاره أن تدرك أنها ببساطة لن تتمكن من الاحتفاظ بنفس مستوى التحكم أو المرونة في العملية كما كان الحال عندما كانت تدير هذه العملية بنفسها على سبيل المثال، يواجه المستخدمون تحكمًا أقل في البنية التحتية التي يستخدمونها، مع خيارات أقل للتكوين وطرق محدودة لتخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

عقوبات الاستخدام القسري

كما يعلم أي شخص سبق له الاشتراك في خدمة مدفوعة جيدًا، فإن الأمر يتعلق دائمًا بالرسوم الإضافية المحتملة والتكاليف الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان، ويفضل أن يكون ذلك قبل التسجيل. لا تختلف حالة CaaS. تسجل الشركة في هذه الخدمة استنادًا إلى تقديراتها الخاصة حول احتياجاتها المستقبلية من الخدمات. ولكن إذا تجاوز استخدام الشركة الحدود المتوقعة، فمن المرجح أن تواجه غرامات باهظة نتيجة الارتفاع المفاجئ في الاستهلاك.

الاعتماد الوحيد على الإنترنت

يحدث كل شيء في CaaS عبر الإنترنت في موقع مزود الخدمة. لذا، يجب على المستخدمين الحفاظ على اتصال إنترنت فعال. إلى جانب ذلك، قد يواجه المستخدمون أي مشكلات تتعلق بزمن الانتقال تؤثر في ذلك المزود. وبالمثل، إذا تعرض المزود لانقطاعات أو مشكلات تقنية، فمن المرجح أن يعاني المستخدم من انقطاعات في الخدمة أيضًا. في كلتا الحالتين، قد يواجه المستخدم صعوبات وتأخيرات عند محاولة الوصول إلى بيانات الشركة.

التعرض الأمني المحتمل

في أي وقت تخزن فيه الشركة بياناتها على خوادم بعيدة، هناك خطر متزايد للتعرض للمخاطر. لقد أظهرت اختراقات أمنية متعددة وعالية المستوى أن مزودي الخدمات قد يسعون إلى تقديم تدابير أمنية معززة وإنشاء بيئة جديرة بالثقة، ولكن هذا لا يجعلهم محصنين ضد التهديدات الإلكترونية. يستهدف بعض المتسللين على وجه التحديد مزودي الخدمات الكبار والجديرين بالثقة، ويرجع ذلك جزئيًا لما يمكن أن يجنوه من شهرة إضافية نتيجة جريمتهم.

التوافق والامتثال

تتمحور الحوسبة كخدمة (CaaS) حول جعل الأمور أكثر يسرًا وسهولة. لذا، قد تعتقد أنه سيكون من السهل التبديل إلى مزود السحابة آخر—ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. غالبًا ما يصبح نقل البيانات مشكلة عندما تنقل الأصول من منصة إلى أخرى. إذ يمكن أن يخلق ذلك حالة من الاحتكار لمنتج معين، حيث يصبح المستخدم محاصرًا بشكل فعال من قِبل مزود واحد. توجد متطلبات الامتثال المتعلقة بالتحكم في البيانات في مختلف الصناعات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية. قد تحتاج مثل هذه الشركات إلى قدر أكبر من الأمان مقارنةً بما توفره السحابة العامة.

حالات استخدام CaaS

ثمة العديد من الأسباب لتبني CaaS كإستراتيجية عمل. يرد فيما يلي قائمة ببعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الشركات تلجأ إلى نموذج CaaS.

  • دعم عمليات التطوير: ربما يبرز دور CaaS بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بتقديم الدعم لعملية التطوير. يمكّن CaaS المستخدمين من إنشاء بيئات افتراضية للتطوير والاختبار بسرعة وسهولة. ويمكن أن تنتقل الأفكار بسرعة من خلال عمليات التطوير لتتحول إلى تطبيقات ويب، وذلك بفضل أدوات التطوير التي يوفرها CaaS.
  • تحليلات البيانات الكبيرة: تُعد إحدى الميزات التي تقدرها المؤسسات في CaaS هي الطريقة التي تتيح لها الاستفادة من موارد الحوسبة عبر الإنترنت للمساعدة على معالجة مجموعات البيانات الكبيرة، أملاً في الحصول على رؤى مثمرة. تساعد أدوات تحليلات البيانات على تقسيم تحليلات البيانات الكبيرة إلى أصول أكثر قابلية للإدارة.
  • التعافي من الكوارث: يُعد إنشاء نظام نسخ احتياطي يمكن تخزينه بأمان في السحابة تحسبًا للحاجة إلى التعافي من الكوارث أحد الاستخدامات الرئيسية لنموذج CaaS. وبعد إنشاء ذلك، يمكن استبدال أي نظام يتعرض للفشل بكل بساطة بنظام النسخ الاحتياطي، كما يمكن أن تتجنب عمليات سير العمل المنتظم الانقطاع.
  • دعم الحوسبة عالية الأداء: يمكن لـ CaaS تمكين موارد حوسبية قوية، مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتي تتطلب قوة معالجة كبيرة وعالية التوفر ولكنها تسمح للشركات بتشغيل عمليات محاكاة معقدة وأحمال تشغيل بيانات مكثفة.
  • التعلم الآلي: بفضل القوة الحوسبية العالية التي يوفرها CaaS، يمكن لتطبيقات التعلم الآلي دعم نماذج التعلم الآلي المعقدة بكفاءة. توفر منصات السحابة وصولاً سهلاً إلى أدوات التعلم الآلي والقوالب والبرامج التعليمية
  • خدمة قابلة للتوسّع: تمرّ الشركات بفترات يبلغ فيها الطلب على أجهزة الحاسوب ذروته، ومتى ما حدث ذلك، مثل فترات التخفيضات الموسمية — تتيح لهم CaaS إجراء موازنة سريعة للأحمال المستهدفة، لزيادة قدرة الخدمة وتحمل الارتفاع المفاجئ في حركة المرور، ثم خفضها مرة أخرى بعد انتهاء فترة الذروة.
  • استضافة المواقع الإلكترونية: تُعد المؤسسات التي ترغب في استضافة مواقعها الإلكترونية على بنية تحتية سحابية مثالاً شائعًا آخر لاستخدام خدمة CaaS، إذ تتيح لها هذه الخدمة إمكانية التوسّع بسهولة وفقًا لحجم حركة المرور على الموقع.
  • دعم إنترنت الأشياء: أصبح العالم الآن مليئًا بالأجهزة المعززة بقدرات إنترنت الأشياء. تعتمد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) على الحوسبة كخدمة (CaaS) للمساعدة على معالجة البيانات الثقيلة من دون تحميل القدرة الحاسوبية المحلية لهذه الأجهزة.
  • إدارة التكاليف: قد تكون حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ CaaS هي تحسين تكلفة السحابة. يُعد نموذج التسعير في CaaS، والذي يقوم على الدفع مقابل موارد الحوسبة المستخدمة فقط، جذابًا لمجموعة واسعة من الشركات التي تسعى إلى تجنّب القيام بنفقات كبيرة على العتاد.

مقدمو خدمات CaaS الرائدون

ثمة العديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال، وكل منها تقدم رؤيتها الخاصة في مجال CaaS:

  • خدمات AWS للحوسبة: تحتفظ Amazon Web Services بخدماتها الخاصة المتعلقة بالعديد من الأغراض لتتمكن من تقديم خدمات سحابية متعددة للمستخدمين. على سبيل المثال، تستخدم Amazon Elastic Container Service (ECS) محرك Docker لمحاكاة وظائف Kubernetes، بينما تقدم Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) حل Kubernetes مُدارًا يدعم قابلية النقل ويسمح للمستخدمين بتشغيل المجموعات عبر مركز البيانات المحلي.
  • Microsoft Windows: على مدار سنوات، قدمت Microsoft Windows منذ سنوات نسختها الخاصة من CaaS، والتي يتم تسويقها تحت اسم Windows كخدمة (WaaS). يتيح نموذج الاشتراك المستند إلى السحابة للمستخدمين الوصول إلى نظام التشغيل Windows القوي والتحديثات ذات الصلة. كما توفر Microsoft خدمة مشابهة لمستخدمي Microsoft Azure.
  • VMware: VMware هو مزود سحابة آخر يقدم العديد من موارد الحوسبة وخدمات الويب وخدمات التخزين—والعديد منها يتضمن CaaS. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخدمة السحابية من VMware مع العديد من البنى التحتية.

