ما هو سجل الحاويات؟

Kubernetes هو منصة مفتوحة المصدر لتنظيم الحاويات. تم إطلاقه أيضًا في عام 2013، وسُمي بهذا الاسم المشتق من كلمة يونانية تعني "الربّان"، ويُستخدم لأتمتة مجموعة من العمليات البرمجية مثل الإدارة والنشر والتوسيع.

ضمن خدمة Kubernetes، يتم ربط جهاز كمبيوتر أو أكثر — سواء كانت أجهزة افتراضية أو خوادم بدون نظام تشغيل — ضمن عنقود Kubernetes يمكن تشغيل أحمال الحاويات عليه بمختلف الأحجام والأنواع. وغالبًا ما يُستخدم Kubernetes بالتكامل مع Helm charts، وهي مجموعات من الملفات تُستخدم لوصف موارد عنقود Kubernetes، ثم يتم تجميع هذه الموارد كحل متكامل في صورة تطبيق.

يتيح Kubernetes استخدام تطبيقات تعلُّم آلي مبنية على الحاويات وتوسعتها بسهولة، ويدعم أدوات وأُطر عمل التعلم الآلي. كما يمكن استخدامه كمنصة لمعالجة أحمال تدريب الذكاء الاصطناعي.

Docker و Kubernetes متشابهان في كثير من النواحي. رغم وجود أوجه تشابه كثيرة بين Docker وKubernetes، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في النطاق: حيث إن Docker هو بيئة تشغيل حاويات في جوهره، في حين Kubernetes هو منصة متكاملة لإدارة وتشغيل الحاويات المستمدة من عدة بيئات تشغيل. ولتوضيح الفرق، يكفي أن نعلم أن Kubernetes واسع النطاق لدرجة أن Docker يُعتبر واحدًا فقط من بين العديد من بيئات وقت التشغيل التي يدعمها.