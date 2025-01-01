كيف تدعم فريقك لتحسين الإنتاجية؟ هل تحتاج إلى تنفيذ الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر عدة أنظمة متباينين لأتمتة العمليات المعقدة؟

إن منصة IBM Watson Orchestrate™ هي واجهة واحدة لتعزيز إنتاجية فريقك وكفاءته وتقديم حلول سير العمل المحسّنة. باستخدام الأتمتة القابلة للاستيراد، والأتمتة الجديدة ®VIA OpenAPI، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكن Watson تقديم مهام مستقلة، أو تسلسل المهام للتعامل مع أعمال أكثر تعقيدًا. تُعرف هذه المهام بالمهارات.

يمكن أن يعمل Watson أيضًا مع مجموعات محددة من المهارات أو مجموعات المهارات التي يمكن أن يكون لها سياق وذاكرة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك مجموعة مهارات لاكتساب المواهب ومجموعة مهارات مختلفة لإدارة الموردين. Watson أن تتعلم وتصبح أكثر كفاءة في كل مجال. يمكنك إنشاء مجموعات المهارات الخاصة بـ Watson لدعم فرقك عبر المؤسسة في مجموعة متنوعة من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتكامل Watson مع تطبيق مؤسستك. من خلال IBM Watson Orchestrate ، يمكن لفريقك استيراد الأتمتة والتدريب عليها كمهارات لتخصيص منصة تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.