الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant تجارب تسوق تفاعلية مع روبوتات المحادثة للبيع بالتجزئة
تغذي روبوتات المحادثة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب التسوق الهجينة التي يطلبها العملاء اليوم
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المتسوقون قادرون على الدردشة مع تجار البيع بالتجزئة أينما كانوا
روبوتات المحادثة للبيع بالتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لرحلات تسوق مبسطة

يمكن للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي للبيع بالتجزئة أن يجعلوا التسوق أسرع وأسهل وأكثر دقة من أي وقت مضى. ويرتقي IBM watsonx Assistant بتجربة المتسوق من خلال مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتيحون خدمة ذاتية سلسة.

  • تعمل عمليات التكامل السلسة مع الأنظمة الخلفية على تمكين المساعدين من توجيه العملاء بتوصيات مخصصة ومحدّثة وزيادة المبيعات
  • إجابات دقيقة ومناسبة للسياق ومهام آلية لدعم عملاء موثوق به على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع
  • تحليلات معقدة للحصول على معارف حول تفضيلات العملاء ونقاط الضعف وأدوات الحظر والتعليقات
  • النشر السريع من خلال منشئ المحادثات من دون رموز والقوالب الجاهزة
 تعرَّف على مقدار ما يمكن أن يوفره لك watsonx Assistant
النتائج تسريع الحصول على عملاء جدد %40 زيادة حصة المحفظة

من المرجح أن ينفق المستهلكون 40% أكثر مما خططوا له في الأصل عندما تكون تجربة البيع بالتجزئة مخصصة للغاية لاحتياجاتهم.

المصدر: Google

 

 %40 زيادة المشاركة

استفادت شركة Camping World من روبوتات المحادثة للبيع بالتجزئة لدى watsonx Assistant لزيادة مشاركة العملاء بنسبة 40% عبر كل المنصات.

 اقرأ دراسة الحالة %33 زيادة الكفاءة

زادت كفاءة الوكيل في Camping World بنسبة 33% بفضل watsonx Assistant، ما أدى إلى تقليل وقت الانتظار الإجمالي إلى 33 ثانية فقط.

 اقرأ دراسة الحالة

تقديم دعم كبير للعملاء

الإبلاغ عن كل تفاعل يمكنك تمكين عملاء البيع بالتجزئة من خدمة أنفسهم، بدءًا من العثور على مواقع متاجر البيع بالتجزئة إلى التفاعل مع أنظمة إدارة المخزون والتسعير المعقدة. كما يمكنك الاستفادة بشكل أفضل من وكلائك البشريين حتى يتمكنوا من التركيز على الفرص ذات القيمة الأعلى.
توجيه كل تجربة لا تفوّت أي فرصة مبيعات مهمة أخرى. يستجيب الذكاء الاصطناعي المتطور بدقة لاستفسارات العملاء بإرشادات مخصصة مصممة للارتقاء بتجارب العملاء بشكل ملموس. استغل كل فرصة وافهم نوايا العملاء لتقديم المتابعة الشخصية من قِبل وكيل مباشر.
نصائح عن كل الاحتمالات قدم التوصيات بذكاء وأبلغ العملاء بشكل استباقي بالفرص المتاحة بحيث يفهمون بدقة كل الاحتمالات ذات الصلة.
ما يمكنك فعله
دمج أدواتك زود العملاء بإمكانية الوصول العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال توحيد أنظمة دعم العملاء الحالية وحصد كل البيانات المتاحة لتعزيز قدرات الخدمة الذاتية وضمان الحصول على إجابات متسقة وملائمة للسياق. تعرّف على عمليات التكامل
الاستفادة من بيانات العملاء يمكنك إنشاء تجارب بيع بالتجزئة أكثر تخصيصًا وملاءمةً للعملاء. تجمع الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى watsonx Assistant البيانات ذات الصلة من كل تفاعل مع العملاء ويمكنها المساعدة على ضمان تطبيق هذه المعارف بطرق فعالة ومربحة. تعرّف على التحليلات
تبسيط واجهة السحب والوضع باستخدام watsonx Assistant، يمكن للفرق الداخلية أو المتعاقدين الخارجيين إنشاء تدفقات حوارية متقدمة والحفاظ عليها من دون أي معرفة برمجية—فما عليك سوى السحب والوضع. تعلّم كيفية الإنشاء
ما فعلناه في الأسابيع القليلة الماضية—وسيغير قواعد اللعبة بالنسبة إلينا—هو الدردشة الاستباقية على الويب والقدرة على حث العملاء على التحدث إلينا والمشاركة في شراء المركبات الترفيهية. Brenda Wintrow نائبة الرئيس الأولى للمبيعات وتجربة العملاء Camping World اقرأ الخبر كاملاً
دراسات حالة
Camping World

لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها.
Stikets

يحل Stiky، وهو المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يصل إلى 90% من الاستفسارات تلقائيًا، ويوفر خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بمتوسط 165 محادثة يوميًا.
Bestseller India

تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي على تعزيز التنبؤ بالموضة، ما يساعد على التنبؤ بالصيحات الكبيرة القادمة والأنماط والألوان ونسب المقاسات الأكثر ملاءمة.

الأسئلة الفنية

وفقًا لكل من G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.

يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن المقاصد بشكل أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج IBM)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وعلى Microsoft LUIS بنسبة 14.7%.

لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العميل.

مع watsonx Assistant، لا يلزم وجود مطورين. تساعدك هذه المنصة المبسطة الاستخدام على إعداد النظام لديك وتشغيله في دقائق معدودة من خلال واجهة سحب ووضع سهلة الاستخدام وبأقل تكاليف تشغيلية. خصص روبوتات المحادثة بسهولة لتتوافق مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتها، ثم قم بتضمينها بشكل مبسط في الموقع الإلكتروني للمصرف الذي تتعامل معه أو في تطبيق الهاتف المحمول بإجراء عملية قص ولصق بسيطة. تم تصميم watsonx Assistant للبيع بالتجزئة باستخدام IBM Security وبقابلية للتوسع وبمرونة مدمجة، فهي تفهم أي لغة مكتوبة ومصممة للنشر العام السليم والآمن. شغله اليوم ومكّن فريقك من تحقيق هدف زيادة سعادة عملاء الخدمات المصرفية، وزيادة فرص المبيعات والاحتفاظ بهم، وقوة عاملة عالمية أكثر كفاءة وفاعلية—من دون الحاجة إلى توظيف خبير متخصص.

لا مثيل لـ Watson في تقديم تجربة متعددة القنوات عالية التأثير لعملائك من تجار البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث يُنشر على تطبيقات مثل Facebook Messenger وIntercom وSlack وSMS with Twilio وWhatsApp وHubspot وWordpress وغيرها. وبالطبع، توجه عمليات التكامل السلس العملاء إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.

يقع watsonx Assistant في مركز بنية الدعم لديك، ما يضمن استمتاع العملاء بتجارب متسقة وعالية الجودة في كل مرة يتفاعلون فيها مع علامتك التجارية. ويربط نهجنا الفريد في بنية التوحيد بين الأدوات المناسبة لتقديم تجربة متسقة للعلامة التجارية في كل مرة يتفاعل فيها العميل مع علامتك التجارية. كما يعمل watsonx Assistant أيضًا كمصدر للبيانات للتخصيص الفائق وكوجهة للأتمتة، ما يساعد على تحسين التخصيص وزيادته لكل ملف شخصي فريد لكل مستخدم.

لم تكن تجربة العميل مهمة بهذا القدر من قبل، ولم تكن متطلبات المتسوقين مرتفعة إلى هذا الحد. فمع تحول العديد من المتسوقين الآن إلى نموذج هجين، فإنهم يتوقعون الوصول الفوري إلى البيانات المعقدة مثل مستويات المخزون في الوقت الفعلي ومخططات مقارنة المنتجات.

في الوقت نفسه، يتوسع سوق البيع بالتجزئة ليشمل منافسين جددًا يهددون بتقويض الحصة السوقية أكثر من تجار البيع بالتجزئة التقليديين. يجب على تجار البيع بالتجزئة الاستمرار في إيجاد طرق جديدة لمشاركة جمهورهم، وتزويدهم بالمعلومات ووظائف الخدمة الذاتية التي يحتاجون إليها (من دون الحاجة إلى انتظار موظف مبيعات لمساعدتهم)، ومشاركة التوصيات ذات الصلة بالسياق بناءً على سجل التسوق.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت على استعداد لتغيير تجربة عملاء البيع بالتجزئة لديك؟ 

 

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