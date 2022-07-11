يمكن للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي للبيع بالتجزئة أن يجعلوا التسوق أسرع وأسهل وأكثر دقة من أي وقت مضى. ويرتقي IBM watsonx Assistant بتجربة المتسوق من خلال مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتيحون خدمة ذاتية سلسة.
من المرجح أن ينفق المستهلكون 40% أكثر مما خططوا له في الأصل عندما تكون تجربة البيع بالتجزئة مخصصة للغاية لاحتياجاتهم.
المصدر: Google
استفادت شركة Camping World من روبوتات المحادثة للبيع بالتجزئة لدى watsonx Assistant لزيادة مشاركة العملاء بنسبة 40% عبر كل المنصات.
زادت كفاءة الوكيل في Camping World بنسبة 33% بفضل watsonx Assistant، ما أدى إلى تقليل وقت الانتظار الإجمالي إلى 33 ثانية فقط.
لقد مكّنت تجربة العملاء المعاد تصورها باستخدام مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي شركة Camping World من زيادة كفاءة الوكلاء بنسبة 33% وتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها.
يحل Stiky، وهو المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يصل إلى 90% من الاستفسارات تلقائيًا، ويوفر خدمة العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بمتوسط 165 محادثة يوميًا.
تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي على تعزيز التنبؤ بالموضة، ما يساعد على التنبؤ بالصيحات الكبيرة القادمة والأنماط والألوان ونسب المقاسات الأكثر ملاءمة.
وفقًا لكل من G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.
يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن المقاصد بشكل أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. استنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج IBM)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وعلى Microsoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العميل.
مع watsonx Assistant، لا يلزم وجود مطورين. تساعدك هذه المنصة المبسطة الاستخدام على إعداد النظام لديك وتشغيله في دقائق معدودة من خلال واجهة سحب ووضع سهلة الاستخدام وبأقل تكاليف تشغيلية. خصص روبوتات المحادثة بسهولة لتتوافق مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتها، ثم قم بتضمينها بشكل مبسط في الموقع الإلكتروني للمصرف الذي تتعامل معه أو في تطبيق الهاتف المحمول بإجراء عملية قص ولصق بسيطة. تم تصميم watsonx Assistant للبيع بالتجزئة باستخدام IBM Security وبقابلية للتوسع وبمرونة مدمجة، فهي تفهم أي لغة مكتوبة ومصممة للنشر العام السليم والآمن. شغله اليوم ومكّن فريقك من تحقيق هدف زيادة سعادة عملاء الخدمات المصرفية، وزيادة فرص المبيعات والاحتفاظ بهم، وقوة عاملة عالمية أكثر كفاءة وفاعلية—من دون الحاجة إلى توظيف خبير متخصص.
لا مثيل لـ Watson في تقديم تجربة متعددة القنوات عالية التأثير لعملائك من تجار البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث يُنشر على تطبيقات مثل Facebook Messenger وIntercom وSlack وSMS with Twilio وWhatsApp وHubspot وWordpress وغيرها. وبالطبع، توجه عمليات التكامل السلس العملاء إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.
يقع watsonx Assistant في مركز بنية الدعم لديك، ما يضمن استمتاع العملاء بتجارب متسقة وعالية الجودة في كل مرة يتفاعلون فيها مع علامتك التجارية. ويربط نهجنا الفريد في بنية التوحيد بين الأدوات المناسبة لتقديم تجربة متسقة للعلامة التجارية في كل مرة يتفاعل فيها العميل مع علامتك التجارية. كما يعمل watsonx Assistant أيضًا كمصدر للبيانات للتخصيص الفائق وكوجهة للأتمتة، ما يساعد على تحسين التخصيص وزيادته لكل ملف شخصي فريد لكل مستخدم.
لم تكن تجربة العميل مهمة بهذا القدر من قبل، ولم تكن متطلبات المتسوقين مرتفعة إلى هذا الحد. فمع تحول العديد من المتسوقين الآن إلى نموذج هجين، فإنهم يتوقعون الوصول الفوري إلى البيانات المعقدة مثل مستويات المخزون في الوقت الفعلي ومخططات مقارنة المنتجات.
في الوقت نفسه، يتوسع سوق البيع بالتجزئة ليشمل منافسين جددًا يهددون بتقويض الحصة السوقية أكثر من تجار البيع بالتجزئة التقليديين. يجب على تجار البيع بالتجزئة الاستمرار في إيجاد طرق جديدة لمشاركة جمهورهم، وتزويدهم بالمعلومات ووظائف الخدمة الذاتية التي يحتاجون إليها (من دون الحاجة إلى انتظار موظف مبيعات لمساعدتهم)، ومشاركة التوصيات ذات الصلة بالسياق بناءً على سجل التسوق.
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