تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك مع التحكم والثقة والتوسع
يوفر مستوى التحكم الوكيل في IBM watsonx Orchestrate طبقة تشغيل مركزية لرصد وإدارة وتحسين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة، بغض النظر عن مكان بنائهم أو تشغيلهم. ويُتيح ذلك للمؤسسات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة عبر تقليل التعقيد، والتحكم في التكاليف، وضمان عمل الوكلاء بأمان وموثوقية ووفق السياسات المعتمدة.
تشغيل جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي من مستوى تحكم واحد - بغض النظر عن مكان بنائهم أو تشغيلهم.
ضمان أداء متسق من خلال الضوابط المدمجة، وفرض السياسات، ورؤية شاملة من البداية إلى النهاية.
مراقبة الأداء، والتحكم في التكاليف، وتحسين النتائج باستخدام رؤى فورية وإمكانيات تحسين مستمرة.
مراقبة الاستخدام، وتحسين الأداء، ومنع الإنفاق غير المنضبط عبر منظومة الوكلاء بأكملها لديك.
قياس الدقة وموثوقية استدعاء الأدوات ومعدلات الإنجاز، ونشر الوكلاء الذين تم التحقق منهم فقط.
قياس ما يهم قبل النشر وبعده. اختبار وتقييم الوكلاء عبر مقاييس الجودة والدقة والتكلفة والسلامة.
التحسين المستمر للأداء والتكلفة والنتائج. اكتشاف أوجه القصور وتحسين النماذج ومهام سير العمل واستخدام الأدوات.
فهم كل قرار يتخذه وكلاؤك من خلال سجلات التدقيق الكاملة وقابلية التتبُّع.
التحكم في الوصول والسلوك عبر الوكلاء والأدوات والنماذج باستخدام سياسات مركزية وضوابط حماية.
تأمين كل وكيل باستخدام إدارة هوية وصلاحيات على مستوى المؤسسات.
تنسيق الأعمال المعقدة بين الوكلاء. تنسيق طريقة تعاون الوكلاء عبر مهام سير العمل والأدوات والنماذج - مع توجيه ذكي وسياق مشترك وتحكم في الوقت الفعلي. التأكد من تنفيذ كل مهمة بواسطة الوكيل المناسب، وبالطريقة المناسبة.
إعادة استخدام ما يعمل - دون فقدان السيطرة. الوصول إلى كتالوج خاضع للحوكمة يضم وكلاء وأدوات وقوالب تم تطويرها بواسطة IBM والشركاء. العثور على مكونات مُثبتة وتخصيصها ونشرها مع الحفاظ على الرؤية وحوكمة دورة الحياة.
بناء الوكلاء بالطريقة التي تناسبك - ثم تشغيلهم في أي مكان. إنشاء الوكلاء باستخدام أدوات دون برمجة أو منخفضة البرمجة أو احترافية - أو إضافة الوكلاء الحاليين إلى نظام موحَّد. الاتصال ببياناتك وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأدواتك لأتمتة الأعمال الفعلية منذ اليوم الأول.