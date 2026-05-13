مستوى التحكم الوكيل

تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك مع التحكم والثقة والتوسع

مستوى تحكم واحد لوكلاء الذكاء الاصطناعي 

يوفر مستوى التحكم الوكيل في IBM watsonx Orchestrate طبقة تشغيل مركزية لرصد وإدارة وتحسين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة، بغض النظر عن مكان بنائهم أو تشغيلهم. ويُتيح ذلك للمؤسسات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة عبر تقليل التعقيد، والتحكم في التكاليف، وضمان عمل الوكلاء بأمان وموثوقية ووفق السياسات المعتمدة.
التحكم المركزي

تشغيل جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي من مستوى تحكم واحد - بغض النظر عن مكان بنائهم أو تشغيلهم.
ذكاء اصطناعي موثوق به ذو موثوقية عالية

ضمان أداء متسق من خلال الضوابط المدمجة، وفرض السياسات، ورؤية شاملة من البداية إلى النهاية.
التحسين المستمر

مراقبة الأداء، والتحكم في التكاليف، وتحسين النتائج باستخدام رؤى فورية وإمكانيات تحسين مستمرة.
التحكم في التكاليف على نطاق واسع

مراقبة الاستخدام، وتحسين الأداء، ومنع الإنفاق غير المنضبط عبر منظومة الوكلاء بأكملها لديك.
القدرات
التقييم قبل النشر

قياس الدقة وموثوقية استدعاء الأدوات ومعدلات الإنجاز، ونشر الوكلاء الذين تم التحقق منهم فقط.
التقييم

قياس ما يهم قبل النشر وبعده. اختبار وتقييم الوكلاء عبر مقاييس الجودة والدقة والتكلفة والسلامة.
التحسين

التحسين المستمر للأداء والتكلفة والنتائج. اكتشاف أوجه القصور وتحسين النماذج ومهام سير العمل واستخدام الأدوات.
التدقيق وقابلية التتبع

فهم كل قرار يتخذه وكلاؤك من خلال سجلات التدقيق الكاملة وقابلية التتبُّع.
تطبيق السياسات

التحكم في الوصول والسلوك عبر الوكلاء والأدوات والنماذج باستخدام سياسات مركزية وضوابط حماية.
أمن الوكلاء وهويتهم

تأمين كل وكيل باستخدام إدارة هوية وصلاحيات على مستوى المؤسسات.

تعرَّف على طريقة العمل

استكشِف المزيد من الميزات

التنسيق الوكيل

تنسيق الأعمال المعقدة بين الوكلاء. تنسيق طريقة تعاون الوكلاء عبر مهام سير العمل والأدوات والنماذج - مع توجيه ذكي وسياق مشترك وتحكم في الوقت الفعلي. التأكد من تنفيذ كل مهمة بواسطة الوكيل المناسب، وبالطريقة المناسبة.
الكتالوج الخاضع للحوكمة

إعادة استخدام ما يعمل - دون فقدان السيطرة. الوصول إلى كتالوج خاضع للحوكمة يضم وكلاء وأدوات وقوالب تم تطويرها بواسطة IBM والشركاء. العثور على مكونات مُثبتة وتخصيصها ونشرها مع الحفاظ على الرؤية وحوكمة دورة الحياة.

وكيل الذكاء الاصطناعي وأداة إنشاء الأدوات

بناء الوكلاء بالطريقة التي تناسبك - ثم تشغيلهم في أي مكان. إنشاء الوكلاء باستخدام أدوات دون برمجة أو منخفضة البرمجة أو احترافية - أو إضافة الوكلاء الحاليين إلى نظام موحَّد. الاتصال ببياناتك وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأدواتك لأتمتة الأعمال الفعلية منذ اليوم الأول.
Agent Connect

نشر وكلائك وتحقيق الربح منهم عبر منظومة خاضعة للحوكمة مع دعم مدمج للطرح في السوق.
