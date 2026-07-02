مستوى التحكم الوكيل في IBM watsonx Orchestrate: مكان واحد للتحكم في كل وكلاء الذكاء الاصطناعي

مستوى التحكم الوكيل في IBM watsonx Orchestrate يجمع العمليات والحوكمة وتوسيع النطاق في مكان واحد، بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أنشأتهم تقديم قيمة حقيقية وقابلة للقياس عبر نشاطك التجاري
لا يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي القيمة الحقيقية إلا عندما تتمكن من رؤية ما يفعلونه، والتحكم في سلوكهم، وتوسيع نطاق ما يحقق نجاحًا. بالنسبة لمعظم المؤسسات ، فإن هذه الفجوة بين بناء الوكلاء وتشغيلهم بشكل موثوق في الإنتاج هي النقطة التي يتوقف فيها الزخم.
في يونيو 2026، تقدم IBM watsonx Orchestrate على AWS وIBM Cloud مستوى التحكم الوكيل، وهو تجربة مركزية لتشغيل وحوكمة وتوسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر بيئة مؤسستك بأكملها. باستخدام مستوى التحكم الوكيل، يمكنك الحصول على رؤية شاملة لما يفعله وكلاؤك، وعناصر تحكم مدمجة للتحكم في سلوكهم، وكتالوج مشترك لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام عبر مؤسستك وجدولة أصلية لأتمتة العمل المتكرر، كل ذلك في مكان واحد.
تم تصميم مستوى التحكم الوكيل ليكون مفتوحًا، لذا فهو يعمل مع الوكلاء والأدوات والأنظمة التي تستخدمها بالفعل. ويتم دمجه عبر مهام سير العمل والبيانات والتطبيقات التي تستخدمها بالفعل. وهو موثوق، مع توفر عناصر تحكم مدمجة للأمن والحوكمة والامتثال تتيح لك تشغيل الذكاء الاصطناعي بثقة عبر بيئات السحابة والبيئات المحلية.
بمجرد انتقال الوكلاء إلى الإنتاج، لا يكون لدى معظم الفرق رؤية واضحة لما يفشل، ولماذا أو ما هو معرض للخطر. يمنحك مستوى التحكم الوكيل الجديد تلك الرؤية وعناصر التحكم التي تساعدك على التصرف تبعًا لها.
تظهر لوحة المعلومات التشغيلية التنبيهات ذات الأولوية عبر العمليات والحوادث والرؤى حتى تتمكن من رؤية ما يحتاج إلى اهتمام دون الحاجة إلى البحث في السجلات. تقوم تحليلات الوكلاء بتتبع اتجاهات الاستخدام والأداء والموثوقية بمرور الوقت. وعندما يحدث خطأ ما، يتيح لك وكيل العمليات المضمن التحقيق باستخدام اللغة الطبيعية دون الحاجة إلى لغة استعلام أو متخصص.
عناصر التحكم المتعلقة بالحوكمة مدمجة في نفس التجربة. إدارة السياسات تفرض القواعد وقت التشغيل بحيث يبقى سلوك الوكيل ضمن الحدود المحددة. مراقبة صحة الشهادات تكتشف الاتصالات المعطلة أو المفقودة قبل أن تسبب أعطالاً. تمنحك نظرة عامة على وصول الوكلاء رؤية واضحة حول الوكلاء الذين يمكنهم الوصول إلى عمليات التكامل ومصادر البيانات. تكتشف حواجز حماية المحتوى المخرجات غير المتوافقة قبل أن تصل إلى المستخدمين وتمنعها.
والنتيجة هي رؤية شاملة وتطبيق كامل عبر أسطول وكلائك، والذي لا يعد طبقة حوكمة منفصلة تم تركيبها لاحقاً، بل كجزء من طريقة عمل الوكلاء منذ اليوم الأول.
في معظم المؤسسات، يتم إعادة بناء نفس منطق الوكيل عدة مرات بواسطة فرق مختلفة لا تعرف بوجود الإصدار الآخر. كتالوج الوكلاء يحل تلك المشكلة من خلال منح المطورين طريقة لنشر وكلاء مثبتين لإعادة استخدامهم عبر المستأجر الخاص بك مع البيانات الوصفية، والتحكم في الإصدارات، وإدارة التبعيات التي تجعل إعادة الاستخدام المشتركة عملية وليست مجرد نظرية.
عندما تنشر وكيلاً في الكتالوج، تقوم بإرفاق أوصاف وفئات وأيقونات ليكون قابلاً للاكتشاف. يمكنك إصداره باستخدام الإصدار الدلالي والاحتفاظ بسجل التغيير أثناء تطوره. عندما يكون لدى الوكيل تبعيات، مثل الوكلاء المتعاونين أو أدوات Python، فإن هؤلاء ينتقلون معه تلقائيًا عند النشر في الكتالوج. النشر يخلق لقطة مستقرة في الكتالوج، حتى تتمكن الفرق الأخرى من البناء على إصدار معروف جيد بينما تستمر أنت في التكرار.
نظرًا لأن Watsonx Orchestrate مصمم ليكون مفتوحاً، فإن الكتالوج يعمل مع الوكلاء والأدوات والأنظمة التي أنشأتها فرقك بالفعل. أنت لا تبدأ من جديد أو تستبدل ما هو ناجح بالفعل؛ بل تجعله متاحًا لبقية المؤسسة.
مع ازدياد تعقيد الأتمتة، يجب أن تواكب عمليات سير العمل التي تقوم عليها هذا التطور. ثلاثة تحسينات على منشئ سير العمل تعالج هذا الأمر مباشرةً.
تحل جداول القرار محل المنطق المتفرع المعقد بتنسيق منظم منخفض التعليمات البرمجية يمكن لفرق العمل والفرق الفنية قراءته وصيانته. يسمح التنفيذ المتوازي بتشغيل خطوات مستقلة، مثل استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات والعمليات الخلفية، في نفس الوقت، مما يقلل من زمن تنفيذ سير العمل بشكل عام. تمنحك مسارات قابلية الملاحظة رؤية لتغيرات السياق عبر سير العمل، مما يجعل تتبع المشكلات وإصلاحها أسرع عند ظهورها.
والنتيجة هي الحصول على مهام سير عمل أسرع في البناء، وأسهل في التصحيح، وأبسط في الصيانة بالتزامن مع توسعها.
تتبع الكثير من أعمال المؤسسات إيقاعًا يمكن التنبؤ به — تقارير أسبوعية، وفحوصات مراقبة يومية، وإشعارات متكررة — ولكنها لا تزال تتطلب من شخص ما البدء بها. تعمل الوكلاء ومهام سير العمل القابلة للجدولة على التخلص من هذه التبعية من خلال السماح لك بتكوين التنفيذ التلقائي مباشرةً في تكوين الوكيل نفسه.
يمكنك التحكم في الأصول المؤهلة للجدولة وتحديد الإيقاع. والنتيجة أن الأعمال الروتينية مثل التقارير الدورية، والتذكيرات المتكررة، ومهام الصيانة، ودورات المراقبة تسير باستمرار دون تدخل يدوي. لا تتعطل العمليات الحساسة لمجرد أن أحدهم نسي تشغيلها.
لا يعدو أن يكون بناء الوكلاء مجرد البداية فحسب. فالتحدي الأصعب والأهم هو تشغيلها على نطاق واسع — مع الرؤية والحوكمة والموثوقية التشغيلية التي تتطلبها بيئات الإنتاج المؤسسية. يدفع هذا الإصدار مكانة watsonx Orchestrate كمستوى تحكم وكيل لتوسيع وحوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء عملك: منفتح بما يكفي للعمل مع ما بنيته بالفعل، ودمجه عبر بياناتك وتطبيقاتك، وموثوق فيه من خلال عناصر التحكم الأمنية والمتعلقة بالامتثال التي تتطلبها مؤسستك.
هذه القدرات متاحة اليوم على AWS وIBM Cloud، مما يمنحك المرونة للنشر في الأماكن التي يعمل فيها نشاطك التجاري بالفعل.