تتعرض المؤسسات المصرفية لضغوط متزايدة نتيجة التحول الرقمي، حيث يتوقع العملاء خدمات مصرفية سهلة ومؤتمتة وخدمة عملاء سريعة الاستجابة. يعمل IBM watsonx Assistant على الارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذين يتيحون الخدمة الذاتية السلسة.
يؤدي التدريب المستمر لـ watsonx إلى زيادة معدلات الاحتواء كل عام، مما يوفر وفورات متزايدة في التكاليف للمؤسسة.
يوجه watsonx Assistant المكالمات إلى الشخص المناسب، عندما يكون التصعيد مطلوبًا، بشكل أكثر فاعلية، مما يقلل من عمليات التحويل ووقت الحل.
يوفر روبوت المحادثة المصمم باستخدام watsonx Assistant معرفة مخصصة وسياقًا للعملاء لمساعدة الوكلاء على حل الأسئلة المعقدة بسرعة أكبر.
تم تدريب watsonx Assistant باللغة البرتغالية وفي الأعمال المصرفية من قِبل فريق متخصص للإجابة على 10000 سؤال من أسئلة العملاء.
المساعدون الافتراضي التجريبيون في العمل المصرفي الصناعي مدعومون بالذكاء الاصطناعي التوليدي
يتم الرد على أكثر من 350000 استفسار عبر الإنترنت يوميًا باستخدام watsonx Assistant — حيث يجيب مستشارو العملاء على أسئلة العملاء بشكل أسرع بنسبة 60%.
وفقًا لـ G2 Crowd وIDC و Gartner، يُعد IBM watsonx Assistant واحدًا من أفضل منشئي روبوتات المحادثة في هذا المجال بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة وقدرات التكامل.
يُعد نموذجنا المحسَّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والتعلم النقلي وتقنيات التعلم العميق في نموذج متماسك عالي الاستجابة في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ibm.com®)، يُعد هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين لشركة IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتجاوز نموذجنا نطاق المنافسة فحسب، ولكن watsonx Assistant الذي صممته شركة IBM® يجعل من اليسير للغاية البدء باستضافة الموارد، مثل القوالب وعمليات التكامل التي تتم بضغطة واحدة والبرامج التعليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك. يتكيف IBM watsonx Assistant مع احتياجات العملاء.
عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية، فإن توقعات المستهلكين وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانخفض الصبر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. يتوقع العملاء أن تعرفهم مؤسستهم المالية بشكل شخصي، وتفهم احتياجاتهم بشكل بديهي، وتوفر تحديثات دقيقة لكل شيء بدءًا من تطبيق بطاقة الائتمان وحتى التحقق من أرصدة الحسابات — ولا يريدون الانتظار لمدة 11 دقيقة في قائمة الانتظار للحصول على الإجابات. باستخدام watsonx Assistant، يتم تمكين عملائك من اكتشاف إجاباتهم بسرعة لمجموعة واسعة من الاستفسارات.
عندما يتطلب الموقف تدخلًا بشريًا، يستخدم watsonx Assistant قدرات تسليم واستلام من وكلاء بشريين أذكياء لضمان توجيه العملاء بدقة إلى الشخص المناسب. وباستخدام watsonx Assistant، يصل العملاء إلى هذا التفاعل البشري ويوفر كذلك ما يلزم من بيانات العميل ذات الصلة لتسهيل الحل السريع. وهذا يعني أن العملاء يحصلون على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع وأكثر فاعلية، دون الشعور بالإحباط الناتج عن التنقل بين شبكات الهاتف والاضطرار إلى تكرار تفاصيل استفساراتهم باستمرار.
عند استخدام watsonx Assistant، لا يلزم وجود مطورين. تمكنك هذه المنصة سهلة الاستخدام من الإعداد والتشغيل في دقائق معدودة من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام وبأقل تكاليف تشغيلية. يمكنك تخصيص روبوتات المحادثة بسهولة لتتوافق مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتها، ثم تضمينها بشكل مبسط في الموقع الإلكتروني للمصرف الذي تتعامل معه أو في تطبيق الهاتف المحمول بإجراء قص ولصق بسيط. تم تصميم watsonx Assistant للخدمات المصرفية باستخدام IBM Security® وبقابلية للتوسع وبمرونة مدمجة، فهي تفهم أي لغة مكتوبة ومصممة للنشر العام السليم والآمن. قم اليوم بتشغيله ومكّن فريقك من تحقيق الهدف المتمثل في زيادة سعادة عملاء الخدمات المصرفية، وزيادة فرص المبيعات والاحتفاظ بهم، وقوة عاملة عالمية أكثر كفاءة وفاعلية—دون الحاجة إلى توظيف خبير متخصص.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، والنشر على التطبيقات، مثل Facebook Messenger، وIntercom، وSlack، وSMS with Twilio، وWhatsApp، وHubspot، وWordpress، وغير ذلك. يمكن لعمليات تكاملنا السلس توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصالات الهاتفية وأنظمة استجابة صوتية تفاعلية (IVR) عندما يحتاجون إليها.
في عالم الخدمات المالية السريع الخطى اليوم، والذي يعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية، تعد السرعة وتجربة العملاء من أهم العوامل المميزة التي يوفرها Watsonx Assistant بكل تأكيد. سواء كان ذلك استفسارًا عاجلاً عبر تطبيق أجهزة محمولة بخصوص نشاط مشبوه على بطاقة الائتمان، أو إشعارات حول دفع الفواتير، أو مجرد فتح حساب مصرفي جديد، لا ينبغي أن يضطر العملاء إلى قضاء بعض الوقت في انتظار التحدث إلى وكيل بشري بينما يمكن لروبوتات الدردشة watsonx Assistant المساعدة في الوقت الفعلي.
يستخدم IBM watsonx Assistant للخدمات المصرفية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لرفع مستوى مشاركات العملاء إلى مستوى بشري فريد. نحن نسميها الخدمات المصرفية الحوارية. تستفيد تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من IBM بسهولة من بيانات نظامك المصرفي الهائلة لتقديم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب من خلال فهم قوي للموضوع والبحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
هل يمكنك أن تتخيل الجانب الإيجابي المحتمل لمشاركة كل عميل في القطاع المصرفي بشكل فعَّال على المستوى الفردي؟ كيف سيؤثر ذلك على تجربة العملاء إذا تمكنت من توسيع نطاق فريقك عالميًا للعمل مباشرةً مع كل عميل، ومواءمة المنتجات والخدمات المصرفية المناسبة مع أوضاعهم المالية الفريدة؟ وهنا، يمكن أن يكون لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي على الفور على مستوى رضا العملاء الذي تقدمه مؤسستك المالية.
يسهل watsonx Assistant أيضًا من تحقيقك أرباحًا كبيرة للغاية. من خلال التوصيات الذكية والمبيعات المتبادلة السياقية والمبيعات الإضافية، تعمل روبوتات الدردشة الذكية بشكل أساسي كفريق عالمي من ممثلي العملاء المتواجدين دائمًا والذين يكونون على استعداد دائمًا بتقديم توصية منطقية في الوقت الفعلي بناءً على بيانات العملاء التاريخية.
هل أنت مستعد لتطوير تجربتك في دعم العملاء في الخدمات المصرفية؟
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