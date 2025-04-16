امتثال خدمة IBM Cloud®: PINAKES

PINAKES هو إطار تقييم من إعداد مركز التعاون بين البنوك (CCI) في الجمعية المصرفية الإسبانية. تم تصميم هذا الإطار لإدارة ضوابط الأمن الإلكتروني لموفري التقنية الذين يدعمون الكيانات المالية الإسبانية ومراقبتها. يعتمد PINAKES على توجيهات العناية الواجبة والامتثال المنصوص عليهما في إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA/GL/2019/02).

يقوم بتقييمات PINAKES مقيّمون مستقلون تابعون لجهات خارجية معتمدون من مركز التعاون بين البنوك (CCI). تشمل تقييمات PINAKES إدارة أمن المعلومات وإدارة الحوادث والتشفير وتشغيل الأنظمة والمرونة والتحكم في الوصول. يقوم المقيّمون بتقييم الخدمات من خلال أخذ ثلاثة جوانب رئيسية في الحسبان: النزاهة، والسرية، والتوفر. يتم بعد ذلك تسجيل هذه المفاهيم الثلاثة من D إلى A+ للحصول على تقييم نهائي (مثل ABA أو BAC).



