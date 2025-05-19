ما المقصود بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر؟

ولكي تُعد البرمجيات مفتوحة المصدر، يجب أن يكون بمقدور أي شخص استخدام مصدر الرمز ودراسته وتعديله وإعادة توزيعه بالشكل الذي يناسبه وعادةً من دون أي تكلفة. ومع ذلك، نطاق الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر أوسع بكثير من البرمجيات مفتوحة المصدر.

لا تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها فحسب، بل تشمل أيضًا مجموعات البيانات المستخدمة في أثناء التدريب وأوزان النماذج والمعلمات ومصدر الرمز. يشمل مصدر الرمز تعليمات برمجية لتصفية بيانات التدريب ومعالجتها، وتعليمات برمجية لتدريب النماذج واختبارها، وأي مكتبات داعمة، وتعليمات برمجية استدلالية لتشغيل النماذج. ويجب أن تلتزم جميع هذه العناصر بشروط الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وأن تكون متاحة بموجبها.

يسمح تعريف OSI للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر باستبعاد بيانات التدريب الخاصة وغير القابلة للمشاركة، مثل معلومات التعريف الشخصية. 3 وبالنسبة إلى هذا النوع من البيانات، يجب تقديم وصف مفصل لها، بما في ذلك مصدرها وخصائصها ونطاقها، وكيفية جمع البيانات واختيارها، وأي إجراءات للتصنيف وطرق معالجة البيانات وتصفيتها.4