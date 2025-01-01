عادةً ما يقضي علماء ومهندسو صناعات النفط والغاز ما يقرب من 40% من وقتهم في البحث عن البيانات وفهمها والتحقق منها قبل إجراء تحليلات معقدة لاستخلاص الرؤى اللازمة لدعم قرارات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات المتباينة ذات تنسيقات البيانات الخاصة تثير تحديات عند بناء منصة تكامل للبيانات تتمتع برؤية كاملة للبيانات المتاحة.
اجعل رحلتك في منتدى OSDU سريعة مستعينًا بالبنية والأمان ونماذج الاستهلاك المرنة والخدمات الاستشارية العالمية المقدمة من IBM Open Data for Industries.
تمكين المستخدمين من تصور خدمات البيانات بشكل مستقل والتعاون والتوسع بشكل آمن.
تقليل تعقيدات النشر وزيادة إنتاجية المؤسسة باستخدام معايير تقودها الصناعات والبيانات ذات المصدر المفتوح.
السيطرة على بياناتك وبنيتك الأساسية التي تدعم تطبيقات الأعمال الحساسة.
دفع سير أعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج المتسق والموثوق به.
تحسين الابتكار عبر المؤسسة والاستفادة من الابتكار المجتمعي وتعزيز الميزة التنافسية.
استكشاف الاستضافة السحابية وواجهة برمجة التطبيقات بالإضافة إلى تصميم الأمان وقواعد البيانات وغير ذلك الكثير.
ترحيل البيانات إلى منصة بيانات OSDU لتخزينها وأرشفتها.
دمج تطبيقاتك الحالية مع منصة بيانات OSDU من أجل الربط بينهما.
مراقبة سير عمل الاستكشاف والإنتاج ودعمه في جميع تطبيقاتك.
تحقيق التحسين المستمر ومراقبة تحقيق الفوائد.
النشر الأمثل لخدمات الإنترنت كخدمة في أي مكان، والاستفادة من النماذج متعددة البائعين وتجنب الاحتكار لمنتج معين من أجل تحقيق قيمة أعمال محسنة.
من أجل استغلال قوة جاذبية البيانات في مجموعتك، انشر التطبيقات والخدمات بالقرب من مصادر البيانات التي تدعمها.
نماذج استهلاك مرنة – المنصة كخدمة أو البرمجيات كخدمة أو أو السحابة المتعددة (السحابات المتعددة) أو المُدارة بالكامل على IBM Cloud.
حافظ على سيادة البيانات. انقل تطبيقك إلى حيث توجد بياناتك.
يوفر Red Hat OpenShift تجربة تطوير وتشغيل سلسة على مستوى المؤسسة في أي مكان.
حماية شاملة للحاويات خلال دورة حياتها بالكامل، مع ضمان مستويات خدمة مؤسسية.
اكتساب قابلية التوسع والاتساق والاستقرار.
اكتساب قابلية التوسع والاتساق والاستقرار مع الحصول على برنامج Red Hat OpenShift وIBM Cloud Services.
بمجرد أن يصبح RedHat OpenShift جاهزًا، تكون تجربة المستخدم لخدمات ODI ونشرها واستخدامها وإدارتها متسقة في جميع البيئات ولدى كل الأطراف المعنية.
يمكن للخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلاسل التوريد لدى IBM أن تعزز إدارة سلسلة التوريد وتساعد العملاء على بناء سلاسل توريد تتميز بالقدرة على الصمود والمرونة والاستدامة لتتواكب مع المستقبل.
مع توجه صناعات الطاقة نحو مكافحة تغير المناخ، فإن الاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة يساعد على مشاركة قطاع الأعمال والأفراد في تحقيق التغيير.
دمج بيانات مؤسستك فيما يتعلق بنماذج التشغيل والتحليل والذكاء الاصطناعي، لبناء مؤسسة قائمة على الرؤى.
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