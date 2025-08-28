¿Qué es la ingeniería de observabilidad?

La observabilidad es la capacidad de comprender el estado o condición interna de un sistema complejo basar únicamente en el conocimiento de sus salidas externas, específicamente su telemetría.

En un sistema observable, los equipos de TI pueden monitorear y analizar más fácilmente el desempeño del sistema. Por ejemplo, pueden ver con precisión cómo fluyen los datos a través de la pila tecnológica de una organización, incluidas las aplicaciones,los centros de datos on premises y los entornos de nube, y dónde podrían estar los cuellos de botella. Estos insights ayudan a los equipos a identificar y remediar problemas más rápidamente y, en general, a crear sistemas más fuertes y resistentes.

En esencia, la observabilidad consiste en convertir los datos sin procesar en insights aplicables en la práctica. Sin embargo, a diferencia de los enfoques de monitoreo tradicionales (que se centran en métricas predefinidas y resolución de problemas reactiva), la observabilidad adopta un enfoque proactivo.

Las herramientas de observabilidad se basan en la recopilación de datos de una amplia gama de fuentes de datos para realizar análisis más profundos y acelerar la resolución de problemas. Recopilan telemetría y otros datos de varios componentes de red (contenedores, pods y microservicios, entre otros) para proporcionar a los equipos de desarrollo una visión holística del estado y el rendimiento de los componentes, y de los sistemas más grandes de los que forman parte.

La telemetría incluye los "tres pilares" de la observabilidad: registros, métricas y rastreos.

Los registros son registros detallados de lo que sucede dentro de una red y sistemas de software. Proporcionan información granular sobre lo que ocurrió, cuándo ocurrió y en qué parte de la red ocurrió.

Las métricas son evaluaciones numéricas del rendimiento del sistema y el uso de recursos. Las métricas proporcionan una visión general del estado del sistema mediante la captura de tipos de datos específicos e indicadores clave de rendimiento (KPI), como la latencia, la pérdida de paquetes, la disponibilidad del ancho de banda y el uso de la unidad central de procesamiento (CPU) del dispositivo.

Los rastreos son registros de extremo a extremo del recorrido de cada solicitud de los usuarios a través de la red. Los rastreos proporcionan insights sobre la ruta y el comportamiento de los paquetes de datos a medida que atraviesan múltiples dispositivos y sistemas, lo que los hace esenciales para comprender los sistemas distribuidos.

A diferencia de las herramientas de monitoreo, las plataformas de observabilidad utilizan la telemetría de manera proactiva. Los equipos de DevOps y los ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE) utilizan herramientas de observabilidad para correlacionar la telemetría en tiempo real y obtener una visión completa y contextualizada del estado del sistema. Estas características permiten a los equipos comprender mejor cada elemento del sistema y cómo se relacionan los diferentes elementos entre sí.

Al proporcionar una visión integral de un entorno de TI con todo y sus dependencias, las soluciones de observabilidad pueden mostrar a los equipos el “qué”, el “dónde” y el “por qué” de cualquier evento del sistema, y la manera en que el evento podría afectar el rendimiento de todo el entorno. También pueden descubrir automáticamente nuevas fuentes de telemetría que puedan surgir en el sistema (una nueva llamada de interfaz de programación de aplicaciones (API) a una aplicación de software, por ejemplo).

Las características de telemetría y correlación de datos a menudo dictan la manera en que los ingenieros de software y los equipos de DevOps implementan la instrumentación de aplicaciones, los procesos de depuración y la resolución de problemas. Estas herramientas permiten a los equipos de TI detectar y abordar problemas antes de que escalen, lo que ayuda a garantizar una conectividad perfecta, un tiempo de inactividad mínimo y experiencias del usuario optimizadas.

Sin embargo, también proporcionan feedback que los desarrolladores pueden incorporar a futuras prácticas de observabilidad, lo que las convierte también en parte integral de la ingeniería de observabilidad.