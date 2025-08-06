8 minutos
El análisis de tráfico de red (NTA) es el proceso de recopilación y análisis de datos de redes informáticas para garantizar que las redes permanezcan seguras y funcionen a niveles máximos.
Implica el examen minucioso de la actividad de la red para obtener insight sobre cómo funcionan los sistemas y dispositivos conectados a través de una red.
Las redes son fundamentales para la mayoría de las empresas modernas, ya que permiten a los empleados comunicarse y colaborar libremente y potencian las aplicaciones críticas y las operaciones comerciales.
El NTA ayuda a las organizaciones a optimizar el rendimiento de la red, mitigar las amenazas a la seguridad de la red y solucionar cualquier problema antes de que se propague.
La creación de redes, o redes informáticas, es la conexión de múltiples dispositivos informáticos, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles y enrutadores, para que puedan transmitir y recibir información y recursos.
Los dispositivos de una red dependen de varios tipos de conexiones para sus funciones, incluidas Ethernet, inalámbricas (wifi) y celulares. También deben cumplir con ciertos protocolos que rigen la forma en que se comunican entre sí y los tipos de información que intercambian.
La red más extendida y conocida es Internet, que impulsa la forma en que las personas se comunican, trabajan y se entretienen. Pero a medida que Internet se ha extendido, también lo han hecho la frecuencia y el costo de las ciberamenazas, que son intentos de obtener acceso no autorizado a una red.
El año pasado, el costo promedio global de una filtración de red fue de 4.4 millones de dólares según el Informe del costo de una filtración de datos 2025 de IBM. Si bien sigue siendo grande, ese número es un 9 % menor que el año anterior, lo que indica que las organizaciones se están tomando el NTA y la detección y respuesta a amenazas (TDR) más en serio que antes.
La seguridad de red es un campo de la ciberseguridad que se centra en proteger las redes y los sistemas de comunicación en los que confían las organizaciones de los ciberataques. A medida que las empresas adoptan nuevas tecnologías como la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), amplían sus capacidades digitales. Sin embargo, hacerlo también aumenta el tamaño de su superficie de ataque, una medida de cuán vulnerables son sus sistemas y redes a los ciberataques.
Cada año, los ciberataques que involucran malware y ransomware cuestan millones a las empresas, lo que lleva a una mayor demanda de soluciones de seguridad de red. En 2024, el mercado global de seguridad de redes se valoró en 24 000 millones de dólares, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14 % durante los próximos 7 años.1
Los procesos centrales del análisis del tráfico de red generalmente se dividen en cuatro pasos:
A continuación, analizaremos más detalladamente cada paso y las herramientas y técnicas asociadas a cada uno.
Antes de poder analizar el tráfico de red, debe recopilarse. Las organizaciones dependen de varias fuentes para la recopilación de datos, incluidos dispositivos simples como enrutadores y conmutadores y herramientas de monitoreo de red más complejas que pueden recopilar y analizar datos en tiempo real.
La captura de datos, un subconjunto de la recopilación de datos, se centra en los datos que fluyen a través de una red y aún se encuentran en su estado más básico. La captura de datos recopila datos no estructurados, a menudo directamente de una fuente, basándose en herramientas especializadas como analizadores de red, rastreadores de paquetes y sistemas de detección de intrusiones (IDS).
Una vez recopilados, los datos deben filtrarse a través de criterios específicos para determinar si contienen información relevante o no, una técnica conocida como procesamiento de datos. La información típica evaluada durante la etapa de procesamiento involucra direcciones IP, puertos y protocolos comunes como el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el protocolo de transferencia de archivos (FTP) y el servidor de nombres de dominio (DNS).
El propósito del procesamiento de datos es transformar los datos sin procesar en datos valiosos y aplicables en la práctica que puedan analizarse más fácilmente. El paso de procesamiento es crucial para identificar posibles amenazas a una red, optimizar el rendimiento y solucionar cualquier problema.
Una vez que se han recopilado y procesado los datos de la red, están listos para ser analizados. Hay cinco tipos comunes de análisis de datos en los que se basa el NTA: conductual, de protocolo, estadístico, de carga útil y de flujo.
Por último, una vez que se han recopilado, procesado y analizado los datos de tráfico de red, deben mostrarse de manera que puedan informarse en toda la organización, un paso conocido como visualización de datos. Este paso final del NTA generalmente implica paneles, gráficos, tablas y otros métodos de visualización que ayudan a los equipos y administradores a comprender los insights y desarrollar una estrategia para manejarlos.
A medida que las redes se vuelven más complejas, las organizaciones confían cada vez más en el análisis de tráfico de red (NTA) para monitorear el tráfico de red e identificar posibles amenazas a la infraestructura de TI.
Desde entornos on premises hasta en la nube, híbridos e incluso multinube, los administradores de red encuentran que las soluciones de endpoint, como cortafuegos y software antivirus, son insuficientes para sus necesidades. Como resultado, dependen más del NTA. El análisis de tráfico de red (NTA) ofrece varios beneficios clave para las empresas.
El NTA ayuda a los administradores a descubrir insights sobre los tipos de tráfico que fluyen a través de sus redes y las rutas que está tomando. Al descubrir patrones de tráfico, el NTA ayuda a optimizar el rendimiento de la red e identificar posibles cuellos de botella donde el tráfico experimenta retrasos evitables.
Las soluciones modernas de NTA se basan en IA y machine learning (ML) para automatizar la identificación y resolución de problemas. Las herramientas impulsadas por IA mejoran la visibilidad operativa y ayudan a las empresas a aumentar el rendimiento de la red y la rentabilidad. Según una encuesta realizada por The IBM Institute for Business Value (IBV), el 51 % de los ejecutivos ya están automatizando ciertos aspectos de las redes de TI. Se prevé que esta cifra crezca hasta el 82 % en los próximos 3 años.
El NTA puede revelar cuánto de una red se está utilizando en tiempo real. Este insight permite a los administradores distribuir cargas de trabajo—definidas como el tiempo y los recursos que requiere una tarea específica—de manera más estratégica y garantizar que sus redes operen a su máxima capacidad.
Al confiar en mediciones granulares de herramientas de monitoreo de IA y machine learning (ML), NTA ayuda a los administradores a detectar cambios repentinos en las condiciones de la red y los patrones de tráfico y tomar las medidas adecuadas. Algunas soluciones avanzadas incluso IA generativa para acelerar el proceso de clasificación del tráfico y el seguimiento de incidentes.
Al medir constantemente el tráfico de red con respecto a las métricas de referencia, el NTA permite a los administradores identificar aplicaciones que utilizan más ancho de banda que otras y asignar recursos de red en consecuencia.
Un NTA sólido ayuda a los equipos de seguridad a diversificar los tipos de datos que monitorean en su red, por lo que no dependen solo de una única fuente de datos para obtener insights. Por ejemplo, los sistemas modernos de gestión de redes combinan datos de flujo, captura de paquetes y datos de registro para proporcionar una visión integral del rendimiento de una red.
Las soluciones avanzadas de NTA se integran fácilmente en otros sistemas de gestión de red para que no existan en un silo. Por ejemplo, muchas empresas modernas confían en herramientas de gestión de incidentes y eventos de seguridad (SIEM) que se pueden combinar fácilmente con soluciones de NTA.
A medida que las empresas modernas intensifican sus esfuerzos de transformación digital para seguir el ritmo de la innovación, la necesidad de monitorear y analizar de cerca el tráfico de red es más crítica que nunca.
Estos son cinco de los casos de uso más populares.
Mediante los campos de dirección IP, las soluciones modernas de análisis de tráfico de red (NTA) pueden rastrear el tráfico de red desde ubicaciones que se han identificado como posibles fuentes de amenazas cibernéticas. Las herramientas de NTA se pueden programar para detectar diversas infracciones comunes de geolocalización, como compartir cuentas y apropiaciones de cuentas. Incluso pueden detectar el uso no autorizado de redes privadas verificadas (VPN) para obtener acceso no autorizado a los datos.
La tunelización de DNS es una técnica para violar la seguridad de la red al ocultar el tráfico malicioso dentro del tráfico de DNS normal y legítimo. Las soluciones de NTA pueden inspeccionar a fondo los paquetes de DNS para garantizar que tanto las consultas como las respuestas de DNS solo contengan tráfico legítimo.
Con el auge del trabajo remoto y la tecnología de internet de las cosas (IoT), la cantidad de dispositivos conectados a través de redes ha aumentado exponencialmente. Las soluciones de NTA pueden rastrear la actividad de todos los dispositivos de red autorizados y ayudar a descubrir dispositivos no autorizados que acceden a una red para que puedan eliminarse.
Con la creciente complejidad de la nube, los entornos de TI modernos tienen grandes superficies de ataque con muchos puntos de entrada para malware, ransomware y otras ciberamenazas comunes. Un NTA sólido brinda inteligencia de amenazas en tiempo real, independientemente de la complejidad de la red.
Las empresas globales a menudo tienen datos que cruzan sus redes y están sujetos a regulaciones en múltiples territorios. Las soluciones integrales de NTA ayudan a garantizar que los datos que fluyen a través de una red cumplan con todas las reglas y regulaciones aplicables mientras están en tránsito.
