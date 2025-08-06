La creación de redes, o redes informáticas, es la conexión de múltiples dispositivos informáticos, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles y enrutadores, para que puedan transmitir y recibir información y recursos.

Los dispositivos de una red dependen de varios tipos de conexiones para sus funciones, incluidas Ethernet, inalámbricas (wifi) y celulares. También deben cumplir con ciertos protocolos que rigen la forma en que se comunican entre sí y los tipos de información que intercambian.

La red más extendida y conocida es Internet, que impulsa la forma en que las personas se comunican, trabajan y se entretienen. Pero a medida que Internet se ha extendido, también lo han hecho la frecuencia y el costo de las ciberamenazas, que son intentos de obtener acceso no autorizado a una red.

El año pasado, el costo promedio global de una filtración de red fue de 4.4 millones de dólares según el Informe del costo de una filtración de datos 2025 de IBM. Si bien sigue siendo grande, ese número es un 9 % menor que el año anterior, lo que indica que las organizaciones se están tomando el NTA y la detección y respuesta a amenazas (TDR) más en serio que antes.