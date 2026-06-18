¿Qué es la gestión de activos de fabricación?

La gestión de activos de fabricación es el enfoque sistemático para gestionar los activos físicos, incluyendo maquinaria, equipamiento, herramientas e infraestructura, en los que una organización de fabricación se basa para producir bienes.
La gestión de activos de fabricación se aplica a todo el ciclo de vida de los activos y busca lograr tres objetivos principales:
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Antes de explorar cómo funciona la gestión de activos de fabricación, primero debemos definir los diferentes tipos de activos que se gestionarán. Las empresas administran múltiples tipos de activos a través de soluciones de gestión de activos.
Este término abarca la amplia gama de herramientas de producción que utiliza una fábrica para transformar los recursos en productos terminados.
La categoría comienza con el equipamiento de fabricación tradicional que normalmente se asocia con la industria de fabricación:
Sin embargo, como sitio de fabricación, sus activos físicos también incluyen cualquier producto creado por ese sitio:
La categoría de activos físicos también incluye activos relacionados tangencialmente con el proceso de fabricación:
La gestión de activos de TI (ITAM) se ocupa de los diversos activos de tecnología de una empresa:
Los activos de TI también cubren la propiedad intelectual (PI) de una organización, incluido cualquier trabajo intelectual creado en apoyo de los proyectos de la empresa:
Es posible que, naturalmente, no considere que los activos financieros de una empresa sean relevantes para la gestión de activos de fabricación. Esa perspectiva no concuerda con la realidad de las empresas modernas, que están llenas de situaciones de emergencia que requieren infusiones inmediatas y grandes de financiamiento.
Los activos financieros se reducen a dos cosas principales:
Los siguientes son los pasos principales que componen el proceso de gestión de activos de fabricación.
Las técnicas modernas permiten un seguimiento preciso y completo del equipamiento de una empresa, todo eso.
La empresa puede utilizar etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), códigos de barras, códigos QR o alguna combinación de todos ellos para etiquetar estos diversos activos. Las etiquetas transportan datos en tiempo real sobre la ubicación, el estado y el uso, y alimentan esta información a un área centralizada llamada sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS).
Muchas empresas utilizaban anteriormente un modelo de producción de “ejecutar hasta la falla” que suponía que las fábricas operarían maquinaria de la empresa hasta que tuviera una avería mecánica.
El modelo de mantenimiento predictivo actualmente preferido en la gestión de las instalaciones depende de sensores clave de rodamientos de maquinaria equipados con tecnología del Internet de las cosas (IoT). Estos sensores prueban la temperatura, la presión, la vibración y otros atributos que luego se interpretan a través de análisis predictivos. Este enfoque permite a las instalaciones pronosticar fallas de maquinaria y arreglar las cosas antes de que fallen por su cuenta.
Se necesita una gestión de activos constante y eficaz para mantener en funcionamiento las operaciones de fabricación. Hay que encontrar un equilibrio cuidadoso entre tener suficientes repuestos a mano para poder hacer reparaciones rápidas e invertir demasiado en repuestos.
Las empresas deben buscar ese equilibrio perfecto en su enfoque de la gestión de inventarios.
La gestión del ciclo de vida de activos (ALM) sigue un activo a lo largo de su recorrido de utilidad, que tiene cinco fases distintas:
La gestión de activos depende en gran medida del mantenimiento y de la capacidad de realizar eficazmente las reparaciones necesarias. El proceso de gestión del ciclo de vida de los activos de fabricación (ALM) prescribe cuatro pasos:
Las empresas utilizan la gestión de activos de fabricación para lograr los siguientes beneficios:
Aunque la gestión de activos de fabricación mejora la eficiencia, su uso suele no ser barato ni estar exento de algunos obstáculos operativos:
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