¿Qué es la gestión de activos de fabricación?

Este término abarca la amplia gama de herramientas de producción que utiliza una fábrica para transformar los recursos en productos terminados.

La categoría comienza con el equipamiento de fabricación tradicional que normalmente se asocia con la industria de fabricación:

Maquinaria pesada

Robots de ensamblaje

Máquinas de control numérico por computadora (CNC)

Láseres industriales

Equipamiento portátil

Líneas de montaje

Cintas transportadoras

Equipamiento de prueba

Artículos de producción más pequeños (por ejemplo, engranajes, rodamientos)

Sin embargo, como sitio de fabricación, sus activos físicos también incluyen cualquier producto creado por ese sitio:

Productos terminados: productos finalizados listos para su distribución y venta.

Trabajos en progreso (WIP): productos parcialmente terminados que aún avanzan en el ciclo de producción.

Materias primas: recursos que están listos para comenzar el proceso de fabricación.

La categoría de activos físicos también incluye activos relacionados tangencialmente con el proceso de fabricación: