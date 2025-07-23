¿Qué es un controlador Ingress de Kubernetes?

Las compañías modernas dependen en gran medida de aplicaciones distribuidas y cargas de trabajo creadas a partir de docenas o cientos de microservicios. Sin una orquestación adecuada del tráfico, cada servicio requeriría su propio endpoint público, lo que plantearía importantes problemas de gestión y seguridad.

Por ejemplo, una plataforma de atención médica podría necesitar puntos de acceso separados para portales de pacientes, paneles de proveedores, sistemas de facturación e informes de cumplimiento de normas, un enfoque que se vuelve costoso y operacionalmente complejo.

Un controlador Ingress de Kubernetes aborda este problema sirviendo como equilibrador de carga y enrutador de tráfico inteligente en el punto de entrada de la aplicación. Establece una ruta de tráfico centralizada para que los usuarios externos accedan a los servicios internos.

El ecosistema de Kubernetes ofrece varios controladores Ingress, incluidas herramientas de código abierto (por ejemplo, NGINX, Traefik) disponibles en plataformas como GitHub y soluciones patentadas diseñadas para satisfacer necesidades organizacionales específicas.