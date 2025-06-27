¿Qué son ingreso y egreso en Kubernetes?

Kubernetes, también conocido como k8s o kube, es una plataforma de orquestación de contenedores que automatiza el despliegue, el escalado y el mantenimiento de aplicaciones en un grupo de recursos informáticos. En lugar de gestionar los servidores directamente, los equipos de DevOps y TI utilizan Kubernetes para ejecutar aplicaciones en contenedores, unidades de software ligeras y autónomas que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación.

Según un informe de la CNCF, Kubernetes es el segundo proyecto de código abierto más grande del mundo (después de Linux) y la principal herramienta de orquestación de contenedores para el 71% de las empresas de Fortune 100.

Docker es la herramienta más empleada para crear imágenes de contenedores. En Kubernetes, los contenedores se agrupan en unidades llamadas pods, que son las unidades desplegables más pequeñas y pueden contener uno o más contenedores. Kubernetes programa estos pods en un clúster de máquinas conocidas como nodos.

Los pods y sus Recursos relacionados se organizan en namespaces, que proporcionan una separación lógica para gestionar diferentes equipos, proyectos o entornos dentro del mismo clúster. Kubernetes maneja la funcionalidad clave del clúster, como el equilibrio de carga, la conmutación por error, el escalado y la autocorrección, abstrayendo gran parte de la complejidad de la infraestructura de bajo nivel.

Dentro de un clúster de Kubernetes, los servicios a menudo necesitan comunicar entre sí y, a veces, con sistemas externos. Kubernetes gestiona y controla el tráfico de una manera que aísla los componentes internos para mejorar el rendimiento y la seguridad. Como resultado, tanto el tráfico entrante como el saliente deben definir, gestionar y configurar explícitamente.