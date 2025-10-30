¿Qué es un servicio de directorio?

Juntos, los servicios de directorio y la IAM permiten a las organizaciones controlar las cuentas de usuario, la autenticación, el control de acceso, los permisos y otros aspectos cruciales de la seguridad de la red.

Con el auge de Internet, la computación en la nube y el trabajo remoto, los servicios de directorio se han vuelto cruciales para la forma en que las organizaciones aprovechan las arquitecturas de computación distribuida para mejorar los procesos de actividad principal. Los servicios de directorio funcionan como una guía telefónica para los recursos de red, almacenando información sobre usuarios, dispositivos y otros recursos para que puedan conectarse de forma rápida y segura.

A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales que organizan la información en filas y columnas, los servicios de directorio están diseñados jerárquicamente. Mediante el uso de espacios de nombres, un método de clasificación de los recursos de red para que sean fácilmente identificables, la estructura jerárquica de los servicios de directorio permite que millones de usuarios y dispositivos intercambien información a través de una red.