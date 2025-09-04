이들 사이에는 유사점이 있지만, 비즈니스 목적으로 각각을 평가할 때 고려해야 할 중요한 차이점도 있습니다.

엣지 AI는 엣지 장치 또는 스마트폰, 온도 조절기, 웨어러블 건강 모니터와 같은 사물인터넷(IoT) 디바이스에서 AI 알고리즘과 AI 모델을 사용하는 프로세스를 말합니다. 엣지 AI라는 이름은 애플리케이션을 데이터 소스에 더 가깝게 만드는 분산 컴퓨팅의 일종인 엣지 컴퓨팅에서 유래했습니다.

클라우드 AI는 인터넷을 통한 가상 컴퓨팅 리소스에 대한 온디맨드 액세스인 클라우드 컴퓨팅에 의존하는 AI의 한 유형입니다.

두 유형 모두 고급 데이터 처리 및 분석을 지원하지만, AI 모델을 실행하는 방법과 데이터를 저장하고 처리하는 위치가 다르기 때문에 사용 분야와 이점도 서로 다릅니다.