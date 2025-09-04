8분
엣지 인공 지능(엣지 AI)과 클라우드 인공 지능(클라우드 AI)은 대부분의 최신 AI 애플리케이션 개발에 중요한 두 가지 유형의 인공 지능(AI) 배포입니다.
이들 사이에는 유사점이 있지만, 비즈니스 목적으로 각각을 평가할 때 고려해야 할 중요한 차이점도 있습니다.
엣지 AI는 엣지 장치 또는 스마트폰, 온도 조절기, 웨어러블 건강 모니터와 같은 사물인터넷(IoT) 디바이스에서 AI 알고리즘과 AI 모델을 사용하는 프로세스를 말합니다. 엣지 AI라는 이름은 애플리케이션을 데이터 소스에 더 가깝게 만드는 분산 컴퓨팅의 일종인 엣지 컴퓨팅에서 유래했습니다.
클라우드 AI는 인터넷을 통한 가상 컴퓨팅 리소스에 대한 온디맨드 액세스인 클라우드 컴퓨팅에 의존하는 AI의 한 유형입니다.
두 유형 모두 고급 데이터 처리 및 분석을 지원하지만, AI 모델을 실행하는 방법과 데이터를 저장하고 처리하는 위치가 다르기 때문에 사용 분야와 이점도 서로 다릅니다.
엣지 AI는 네트워크의 '엣지'에 있는 장치에 AI 알고리즘을 배포하는 AI 유형으로, 이는 연결이 끊어지는 현실 세계와의 경계에 가깝다는 의미입니다. 이러한 장치(일반적으로 엣지 또는 사물인터넷(IoT) 디바이스라고 함)에는 스마트 워치, 스마트폰, 산업용 센서, 웨어러블 건강 모니터 등이 포함됩니다.
엣지 AI는 특정 종류의 알고리즘을 사용하여 먼저 클라우드로 데이터를 이동하는 대신 소스에 더 가까운 곳에서 처리합니다. 따라서 실시간 의사 결정이 가능하며, 이는 엣지 AI에 의해 구동되는 장치의 중요한 기능입니다.
엣지 AI는 제조 및 공급망 관리와 같은 복잡한 산업에서 워크플로를 최적화하는 방법으로도 인기를 얻고 있습니다. 기업은 엣지 AI를 통해 네트워크 전반에서 트래픽과 지연 시간을 줄일 수 있습니다.
다른 유형의 AI와 달리 엣지 AI 장치는 오프라인에서 작동할 수 있으므로, 기능하기 위해 지속적인 인터넷 연결에 의존할 수 없는 애플리케이션에 적합합니다.
클라우드 AI는 데이터 처리 및 분석을 위해 클라우드 인프라에 의존하는 일종의 AI입니다. 클라우드 AI에서는 데이터가 소스에서 수집되고 인터넷 연결을 통해 클라우드로 이동됩니다. 여기에서 데이터 처리, 데이터 분석 및 data storage를 위해 연결된 가상 컴퓨팅 리소스에 액세스할 수 있습니다.
클라우드 AI는 좀 더 오래되었으며 엣지 AI만큼 발전된 것으로 간주되지는 않지만, 여전히 오늘날의 기업에 의해 많은 사용 분야에서 활용되고 있습니다. 클라우드 AI는 개발자가 엣지에 배포하기에는 너무 복잡하고 컴퓨팅 집약적인 AI 애플리케이션을 배포하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 추세 분석 및 예측 분석을 위한 딥 러닝(DL) 모델 훈련과 특정 종류의 자연어 처리(NLP) 등이 있습니다.
엣지 AI 모델과 클라우드 AI 모델 모두 머신 러닝(ML)을 통해 훈련됩니다. ML은 오늘날 대다수 AI 시스템의 중추로 자리잡은 AI의 한 분야입니다.
단, 엣지 AI와 클라우드 AI 모두의 목적이 강력한 AI 애플리케이션을 위한 데이터를 처리하고 분석하는 것이지만, 엣지 AI는 소형 장치에서 로컬로 데이터를 처리하는 반면 클라우드 기반 AI는 클라우드의 컴퓨팅 파워를 활용한다는 차이점이 있습니다. 각 방법을 자세히 살펴보겠습니다.
엣지 AI는 신경망과 딥 러닝을 사용하여 객체를 식별하도록 훈련된 AI 모델을 활용합니다. 엣지 AI 자체는 장치에 배포되지만, 모델을 생성하는 데 사용되는 교육 프로세스는 중앙 집중식 클라우드 인프라에 따라 달라집니다. 훈련에 반드시 필요한 대량의 데이터를 실시간으로 처리하려면 데이터 센터가 필요합니다.
엣지 AI 모델은 배포 후 시간이 지날수록 "학습"을 통해 점차 능력을 향상합니다. 엣지 AI 모델은 로컬에서 처리할 수 없으며 대신 클라우드로 이동할 수 있는 데이터를 발견할 때까지 능력을 향상합니다. 배포된 초기 AI 모델은 이와 같은 지속적인 피드백 방법을 통해 결국 시간이 지날수록 클라우드에서 학습된 새 AI 모델로 대체됩니다.
엣지 AI와 달리 클라우드 AI는 클라우드 인프라의 방대한 컴퓨팅 성능과 스토리지 기능에 의존하여 기능을 수행합니다. 일반적으로 이러한 서비스는 Amazon(AWS), Google 및 Microsoft와 같은 대규모 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에서 제공합니다.
이러한 접근 방식 덕분에 클라우드 AI는 빅데이터 분석, 고성능 컴퓨팅(HPC), 컴퓨팅 비전 및 NLP와 같은 고급 AI 애플리케이션을 위한 파운데이션 모델 학습과 같은 컴퓨팅 집약적인 작업에 엣지 AI보다 더 적합합니다.
클라우드 AI는 AI 시스템을 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 플랫폼 모두에 통합함으로써 조직이 엔터프라이즈 수준에서 고급 애플리케이션을 배포할 수 있도록 지원합니다. 이러한 애플리케이션은 비즈니스 프로세스 최적화, 통찰력 생성, 고객 서비스 챗봇 배포 등 다양한 목적으로 사용됩니다.
엣지 AI와 클라우드 AI 사이에는 각자를 서로 다른 사용 사례에 더 적합하게 만드는 중요한 차이점이 있습니다.
클라우드 AI는 인터넷을 통해 중앙 처리 장치(CPU), 그래픽 처리 장치(GPU) 및 데이터 센터와 같은 가상 컴퓨팅 리소스의 성능을 활용할 수 있습니다. 이 기능은 클라우드 AI가 엣지보다 더 뛰어난 컴퓨팅 능력을 제공한다는 것을 의미합니다. 엣지 AI는 엣지 장치 또는 IoT 디바이스에 맞는 리소스의 컴퓨팅 성능에만 의존합니다.
Edge AI는 데이터 센터가 아닌 로컬에서 데이터를 처리함으로써 데이터 전송에 필요한 시간 및 리소스인 지연을 크게 줄여 줍니다. 클라우드 AI는 처리를 위해 원격 서버와 데이터 센터에 의존하므로, 사용하는 인프라의 지연이 크게 증가합니다.
지연과 마찬가지로 네트워크 트래픽의 측정 수단인 대역폭 사용량도 엣지 AI와 클라우드 AI 중 어느 것을 선택하는지에 따라 큰 영향을 받습니다. 엣지 AI는 데이터를 로컬에서 처리하므로, 저대역폭으로 간주됩니다. 클라우드 AI는 원격 서버 및 데이터 센터로 데이터를 전송하기 위해 네트워크를 필요로 하므로 고대역폭으로 간주됩니다.
엣지 AI는 민감한 데이터가 수집, 저장 및 처리되는 장치에 이러한 데이터를 로컬로 보관하므로 클라우드 AI보다 더 안전한 것으로 간주됩니다. 또 다른 대안인 클라우드 AI는 클라우드와 네트워크를 통해 민감한 데이터를 이동하므로, 이러한 데이터가 승인되지 않은 당사자에게 노출될 가능성이 높아집니다.
기업들이 새로운 AI 및 생성형 AI(Gen AI) 애플리케이션 구축에 앞다퉈 나서면서 클라우드 AI와 엣지 AI 모델에 대한 관심도 급증하고 있습니다.
최근 보고서에 따르면 글로벌 엣지 AI 시장의 규모는 2023년 204억 5천만 달러로 평가되었으며, 2032년에는 약 2,700억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.1 거의 같은 기간 동안 글로벌 클라우드 AI 시장 규모는 780억 달러에서 거의 5,900억 달러로 급증할 것으로 예상됩니다.2
다음은 이 두 가지 AI 유형의 비즈니스 이점과 기업이 목표를 달성하기 위해 이러한 AI를 활용하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.
엔터프라이즈 수준의 엣지 AI 및 클라우드 AI 사용 사례는 각 모델의 고유한 강점으로 인해 상당히 다양합니다. 다음은 각각의 가장 인기 있는 사용 사례입니다.
