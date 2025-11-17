클라우드 네이티브 관측 가능성이란 무엇인가요?

클라우드 네이티브 관측 가능성은 클라우드 시스템이 제기하는 문제에 특별히 초점을 맞춘다는 점에서 전통적인 관측 가능성과 다릅니다. 이러한 시스템에서는 컨테이너, 가상 머신 및 기타 자원이 순식간에 프로비저닝되거나 삭제될 수 있어, 때로는 일시적인 대량의 데이터를 생성합니다.

클라우드 네이티브 관측 가능성 솔루션은 조직이 이 변경 가능한 시스템에서 주요 데이터 포인트를 추적하는 데 도움이 되며, 이를 통해 DevOps 프로세스와 소규모의 빈번한 자동 업데이트를 지원합니다.

클라우드 네이티브 관측 가능성 플랫폼은 조직의 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 데이터를 수집하며, 이 환경은 여러 제공 업체의 서비스(예: Microsoft Azure 및 Amazon Web Services), 온사이트 서버, 및 이들이 지원하는 다양한 툴 및 리소스(예: 마이크로서비스 또는 Kubernetes와 같은 컨테이너 오케스트레이션 툴)로 구성될 수 있습니다. 네트워크 트래픽, 지연 시간 같은 지표와 플랫폼 전반의 이러한 지표 간 상관관계에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공하며, 종종 필요한 수리와 수집된 데이터 시각화를 자동화합니다.

예를 들어, 클라우드 기반 관측 가능성 플랫폼은 클라우드 서버에 호스팅된 가상 머신에서 지연 시간 지표를 수집하고, 그 가상 머신의 Kubernetes 오케스트레이션 컨테이너에서 API 호출을 설명하는 로그, 그리고 새 애플리케이션 배포 같은 네트워크 이벤트 정보를 모을 수 있습니다. 그 후 수집된 데이터를 차트나 그래프로 제시하고 근본 원인 분석을 수행하여 관리자에게 다운타임의 원인에 대한 구체적인 인사이트를 제공합니다.

많은 최신 플랫폼은 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 사용하여 이러한 자동화된 기능을 구동합니다. 2025년 451 Research의 보고서에 따르면 관측 가능성 솔루션을 사용하는 조직의 71%가 AI 기능을 사용하고 있으며, 이는 2024년보다 26% 증가한 수치입니다.1

OpenTelemetry, Jaeger, Prometheus와 같이 널리 사용되는 많은 클라우드 네이티브 관측 가능성 툴은 오픈 소스입니다. 오픈 소스 툴은 개발자 커뮤니티가 문제 발생 시 플랫폼 또는 애플리케이션별 수정을 수행할 수 있도록 함으로써 때로는 예측할 수 없는 클라우드 네이티브 환경에서도 조직에 더 많은 유연성을 제공하고 다양한 시스템 애플리케이션프로그래밍 인터페이스(API)와 툴을 연결할 수 있는 더 큰 기능을 제공합니다.