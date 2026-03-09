애플리케이션 가상화란 무엇인가요?

애플리케이션 가상화는 일상적인 컴퓨팅 환경 전반에 영향을 미칩니다. Netflix에서 영화를 스트리밍하거나 회사 소프트웨어에 원격으로 접근하거나 클라우드 기반 비디오 게임을 플레이하는 모든 활동은 가상화된 애플리케이션에 의존합니다.

기존의 소프트웨어 배포 및 관리 방식에서는 애플리케이션이 개별 장치에 직접 설치되므로 확장성이 떨어집니다. 애플리케이션 가상화는 중앙 서버에 설치된 소프트웨어에 여러 사용자가 어디서든 접근할 수 있도록 하여 위치나 장치 유형(데스크톱, 노트북, 태블릿, 모바일 장치)에 관계없이 사용할 수 있게 함으로써 이 문제를 해결합니다.

기업 환경에서 이 애플리케이션 가상화 기술은 IT 관리를 간소화하고 보안을 강화하며 원격 근무를 가능하게 합니다. 클라우드 기반 애플리케이션이 조직 운영의 중심이 되면서 중앙 집중식 애플리케이션 관리는 IT 업무 부담을 줄이고 분산된 인력 전반에 걸친 소프트웨어 배포를 가속화합니다.

Grand View Research에 따르면 글로벌 애플리케이션 가상화 시장은 2023년에 34억 3천만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2030년까지 84억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.3%입니다.¹ 클라우드 컴퓨팅 도입과 원격 근무로의 전환이 이러한 성장의 주요 요인입니다.