애플리케이션 가상화란 무엇인가요?

애플리케이션 가상화는 애플리케이션을 장치의 운영 체제(OS)에서 분리하여 사용자가 장치에 아무것도 설치하지 않고 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어 접근 방식입니다.
애플리케이션 가상화는 일상적인 컴퓨팅 환경 전반에 영향을 미칩니다. Netflix에서 영화를 스트리밍하거나 회사 소프트웨어에 원격으로 접근하거나 클라우드 기반 비디오 게임을 플레이하는 모든 활동은 가상화된 애플리케이션에 의존합니다.
기존의 소프트웨어 배포 및 관리 방식에서는 애플리케이션이 개별 장치에 직접 설치되므로 확장성이 떨어집니다. 애플리케이션 가상화는 중앙 서버에 설치된 소프트웨어에 여러 사용자가 어디서든 접근할 수 있도록 하여 위치나 장치 유형(데스크톱, 노트북, 태블릿, 모바일 장치)에 관계없이 사용할 수 있게 함으로써 이 문제를 해결합니다.
기업 환경에서 이 애플리케이션 가상화 기술은 IT 관리를 간소화하고 보안을 강화하며 원격 근무를 가능하게 합니다. 클라우드 기반 애플리케이션이 조직 운영의 중심이 되면서 중앙 집중식 애플리케이션 관리는 IT 업무 부담을 줄이고 분산된 인력 전반에 걸친 소프트웨어 배포를 가속화합니다.
Grand View Research에 따르면 글로벌 애플리케이션 가상화 시장은 2023년에 34억 3천만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2030년까지 84억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.3%입니다.¹ 클라우드 컴퓨팅 도입과 원격 근무로의 전환이 이러한 성장의 주요 요인입니다.
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애플리케이션 가상화가 어떻게 작동하는지 이해하려면 이를 가능하게 하는 핵심 기술인 가상화를 이해하는 것에서 시작해야 합니다.
가상화는 하이퍼바이저(예: Microsoft Hyper-V)라고 하는 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터 하드웨어 위에 추상화 계층을 생성합니다. 이 접근 방식은 애플리케이션과 워크로드가 VMware와 같은 공급자가 제공하는 가상 머신(VM)에서 독립적으로 실행되도록 합니다.
기존에는 애플리케이션이 컴퓨터 하드웨어에서 호스트 운영 체제(일반적으로 Linux)와 직접 상호 작용했습니다. 애플리케이션 가상화는 이러한 관계를 변화시킵니다. 가상화 계층은 애플리케이션과 OS 사이에 위치하여 요청을 가로채고 애플리케이션에 필요한 런타임 환경을 제공하며, 기본 시스템에 직접 접근하지 않습니다.
애플리케이션을 가상 방식으로 제공할 수 있도록 준비하는 과정에는 시퀀싱이라는 절차가 포함됩니다. IT 팀은 애플리케이션과 해당 파일, 설정, 종속성 및 레지스트리 항목을 단일 이식 가능한 이미지로 패키징합니다. 이러한 이미지는 이후 중앙 서버에서 권한이 부여된 모든 장치로 전달됩니다. 또한 각 애플리케이션은 자체 격리된 가상 환경(또는 샌드박스)에서 실행되므로 다른 애플리케이션이나 기본 운영 체제에 영향을 주지 않고 독립적으로 유지됩니다.
애플리케이션 가상화는 컨테이너화와 유사하게 들릴 수 있지만, 두 기술은 서로 다릅니다. 컨테이너는 OS 라이브러리를 포함한 전체 런타임 환경을 패키징하는 반면, 애플리케이션 가상화는 애플리케이션을 OS와 분리된 상태로 유지합니다.
가상화된 애플리케이션은 원격 서버에서 완전히 실행될 수 있으며 사용자는 자신의 장치에서 인터페이스만 접근합니다. 또한 배포 방식에 따라 로컬에 저장된(또는 캐시된) 리소스를 사용하여 클라이언트 장치에서 로컬로 실행될 수도 있습니다.
애플리케이션 가상화는 여러 방식으로 제공될 수 있습니다.
단일 물리 서버에서 여러 가상 머신을 생성하는 서버 가상화와 달리, 이 접근 방식은 애플리케이션을 데이터 센터 내 서버에서 완전히 실행합니다. 이후 사용자 인터페이스만 클라이언트 장치로 전송합니다. 사용자는 애플리케이션이 로컬에 설치된 것처럼 상호 작용하지만, 모든 처리는 서버에서 이루어집니다.
이 방식은 가장 일반적인 기업용 접근 방식으로, IT 관리자 팀에 소프트웨어 배포 및 업데이트에 대한 중앙 집중식 권한을 제공합니다. 또한 씬 클라이언트 및 원격 사용자 데스크톱 환경을 지원하여 전체 하드웨어 비용을 절감합니다. 예를 들어 의료 분야에서는 임상 직원이 로컬에 아무것도 설치하지 않고도 네트워크에 연결된 어떤 장치에서든 환자 기록 소프트웨어에 접근할 수 있습니다.
애플리케이션 스트리밍에서는 애플리케이션이 서버에 존재하며, 애플리케이션 가상화 소프트웨어를 통해 필요할 때마다 소규모 소프트웨어 구성 요소를 최종 사용자 장치로 전송합니다. 필요한 것만 필요한 시점에 가져옵니다.
여기에서는 전체 애플리케이션이 엔드포인트 장치에서 실행되지만, 네이티브 하드웨어에서 직접 실행되는 것이 아니라 런타임 환경 내에서 실행됩니다.
이 방식은 사용자가 오프라인 액세스가 필요하거나 네트워크 연결이 불안정한 환경에서 작업해야 하는 경우에 효과적입니다. 예를 들어 인터넷 연결이 불안정한 지역에서 회사 애플리케이션에 액세스하는 원격 근무자는 이 방식을 사용할 수 있습니다.
모든 애플리케이션 가상화가 동일한 방식으로 작동하는 것은 아닙니다. 전체 가상화는 전체 애플리케이션 환경을 포함하여 가장 높은 수준의 격리와 호환성을 제공합니다. 금융 서비스 및 의료와 같은 규제가 엄격한 산업의 조직은 엄격한 보안 및 규정 준수 요구사항을 충족하기 위해 이 전략을 자주 사용합니다.
부분 가상화는 특정 구성 요소만 격리하고 일부 리소스를 호스트 시스템과 공유합니다. 이 가벼운 접근 방식은 완전한 격리가 필요하지 않고 리소스 효율성이 중요한 경우에 적합하며, 분산된 팀이 수백 개의 애플리케이션을 관리하는 대규모 기업 환경에 적합합니다.
인공지능(AI) 및 그래픽 집약적 워크로드의 확산으로 GPU 가상화는 애플리케이션 제공과 AI 인프라의 중요한 요소가 되었습니다.
모든 장치에 전용 그래픽 하드웨어를 장착하는 대신, 조직은 중앙 서버에서 가상화된 GPU 리소스를 여러 사용자와 애플리케이션 간에 공유할 수 있습니다. 이 접근 방식은 AI 추론 및 데이터 시각화와 같은 컴퓨팅 집약적 워크로드를 이를 지원할 하드웨어가 부족한 엣지 장치에서도 실행할 수 있도록 합니다.
대규모로 AI 워크로드를 운영하는 조직의 경우, 처리를 중앙 집중화하면 장치 간 데이터 이동량을 줄여 AI 스토리지에도 도움이 됩니다.
애플리케이션 가상화는 다음과 같은 이점을 통해 조직이 비즈니스 가치를 실현하도록 지원합니다.
애플리케이션 가상화와 데스크톱 가상화는 관련된 가상화 유형이지만 서로 다르게 작동합니다.
가상 데스크톱 인프라(VDI)는 가장 일반적인 데스크톱 가상화 방식으로, 각 사용자에게 자체 운영 체제를 갖춘 전용 가상 머신을 제공합니다. 애플리케이션 가상화는 해당 계층을 완전히 우회하여 인프라 리소스 요구사항을 줄입니다.
이 두 기술은 상호 배타적인 관계가 아니라는 점에 유의해야 합니다. 많은 조직이 더 큰 데스크톱 가상화 전략의 일부로 애플리케이션 가상화를 활용합니다.예를 들어 소매 기업은 콜센터 상담원에게 완전한 가상 데스크톱을 제공하기 위해 데스크톱 가상화를 사용할 수 있습니다. 이후 애플리케이션 가상화를 사용하여 현장 직원의 개인 장치에 단일 청구 애플리케이션을 제공할 수 있습니다.
애플리케이션 가상화는 다음과 같은 다양한 비즈니스 및 기술 사용 사례를 지원합니다.
하이브리드 및 원격 근무는 직원이 비즈니스 애플리케이션과 상호 작용하는 방식을 변화시켰습니다. 애플리케이션 가상화는 BYOD(개인 장치 사용) 이니셔티브를 통해 사용자가 개인 노트북, 태블릿 또는 모바일 장치에서 어디서든 애플리케이션에 접근할 수 있도록 합니다.이 접근 방식은 IT가 모든 개별 장치를 관리할 필요가 없습니다.
애플리케이션 가상화는 BYOD(개인 장치 사용) 이니셔티브를 통해 사용자가 개인 노트북, 태블릿 또는 모바일 장치에서 어디서든 애플리케이션에 접근할 수 있도록 합니다. 이 방식은 IT가 모든 개별 장치를 관리하지 않고도 이를 가능하게 합니다.
많은 조직이 클라우드 네이티브 애플리케이션뿐만 아니라 기존 레거시 애플리케이션에도 의존하고 있습니다. 비용이 많이 드는 재작성 대신 애플리케이션 가상화는 기존 소프트웨어를 새로운 애플리케이션과 함께 격리된 환경에서 실행함으로써 이를 유지합니다. 이 접근 방식은 애플리케이션 현대화 이니셔티브를 지원합니다.
대부분의 SaaS 애플리케이션은 가상화를 활용하여 인터넷을 통해 모든 장치에 소프트웨어를 호스팅하고 제공합니다. 오늘날 조직은 아직 클라우드 네이티브가 아닌 애플리케이션에 대한 접근성을 확장하기 위해 SaaS 툴과 함께 애플리케이션 가상화를 사용합니다. 이 접근 방식은 Amazon Web Services(AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure 및 Google Cloud와 같은 공급자가 지원하는 클라우드 제공 모델로 전환을 용이하게 합니다.
조직은 다양한 소프트웨어 플랫폼과 툴을 통해 애플리케이션 가상화를 도입합니다. 일반적으로 기존 인프라, 보안 요구사항 및 배포의 확장성 요구를 기준으로 솔루션을 선택합니다.
일반적인 솔루션에는 장치 전반에 걸쳐 중앙 집중식 애플리케이션 제공을 지원하는 Citrix Virtual Apps and Desktops와 Windows 기반 패키징 및 배포 툴인 Microsoft App-V가 포함됩니다. IBM® Fusion 및 VMware와 같은 광범위한 플랫폼은 더 넓은 하이브리드 클라우드 및 애플리케이션 현대화 전략의 일환으로 애플리케이션 가상화를 지원합니다.
이 문서는 온프레미스 환경에서 OpenShift 가상화 기술을 사용하여 가상 머신을 실행하기 위한 솔루션 설계에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다.
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