가상 데스크톱이란 무엇인가요?

가상 데스크톱은 가상 형태로 존재하며 이를 사용하는 물리적 장치와 분리된 워크스테이션입니다. 가상 데스크톱은 다양한 온라인 장치에서 WiFi 연결을 통해 액세스할 수 있는 운영 체제 및 애플리케이션의 사전 구성된 보기를 제공합니다.
가상 데스크톱의 가장 큰 매력은 사용자가 사용하는 모든 엔드포인트 장치에서 원격으로 액세스할 수 있다는 것입니다. 따라서 근무 시간 동안 동일한 최종 사용자가 노트북, 태블릿, 컴퓨터 또는 스마트폰에서 가상 데스크톱을 확인할 수 있으며, 매번 사용자 환경은 실제 Windows 서버에 표시되는 것과 동일하고 플랫폼 간에 완벽한 호환성을 제공합니다.
이러한 경험은 다양한 플랫폼과 호환될 뿐만 아니라 가상 데스크톱 환경에서 필요에 따라 추가 스토리지 및 기타 리소스에 액세스할 수 있기 때문에 물리적 워크스테이션에 비해 사용자 환경을 크게 개선할 수 있습니다.
가상 데스크톱 기술은 원래는 단일 워크스테이션만을 대상으로 제한되었지만, 여러 사용자가 공유 시스템에서 작업 공간을 운영할 수 있도록 발전해왔습니다.
여러 사용자 워크스테이션을 지원할 수 있는 가상 데스크톱을 구축하고 구성하는 것은 복잡하며 일반적으로 서드파티 클라이언트에서 작성하고 설치한 소프트웨어가 필요합니다. 가상 데스크톱은 해당 회사의 특정 요구 사항 및 사양에 따라 사용자 정의 및/또는 구축할 수 있습니다.
가상 데스크톱은 다양한 가상 데스크톱 제공업체가 생성하는 맞춤형 인프라입니다. 가장 유명한 가상 데스크톱 제작사로는 Citrix(및 Citrix의 VDI 솔루션 제품), Microsoft(Azure), VMware(Horizon)가 있습니다.
소유자에 관계없이 가상 데스크톱 인프라 구축과 관련된 단계는 대략 비슷합니다. 먼저 가상 데스크톱 공급자는 데스크톱 가상화 소프트웨어로 회사의 하드웨어를 복제하여 온프레미스 또는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 호스팅할 가상 머신을 구축합니다.
가상 데스크톱이 온프레미스에 설치되면 여러 사용자가 동시에 가상 데스크톱에 액세스할 수 있도록 하는 실시간 프로세스를 관리하기 위해 하이퍼바이저라는 소프트웨어가 생성됩니다. 가상 데스크톱이 클라우드 환경에 설치된 경우 하이퍼바이저와 모든 인프라가 클라우드에서 다시 생성되며, 해당 클라우드에서 가상 머신에 완전히 액세스할 수 있습니다.
컴퓨팅 리소스는 가상 데스크톱이 온프레미스에서 운영되는지 또는 퍼블릭 클라우드 계정(예: FreeBSD, Linux 또는 Microsoft Windows 10)을 통해 운영되는지에 따라 하이퍼바이저 또는 퍼블릭 클라우드에서 관리 및 할당됩니다.
가상 데스크톱은 정보를 지속적으로 유지하도록 설계되었는지 여부에 따라 영구 데스크톱 또는 비영구 데스크톱의 두 가지 카테고리로 분류됩니다.
영구 데스크톱은 사용자가 자신의 데이터와 앱, 시각적 이미지로 데스크톱을 맞춤 설정할 수 있으므로 더 개인화된 경험을 제공합니다. 비영구 가상 데스크톱은 더 일반적인 스타일을 지니고 있으며 하나의 일관적인 데스크탑 이미지를 제공합니다.
관리 관점에서 영구 데스크톱과 비영구 데스크톱은 처리 방법이 다릅니다. 영구 데스크톱은 사용자가 가상 데스크톱에 액세스할 때마다 개인화된 환경을 제공해야 하므로 저장해야 하는 사용자 지정 데이터 및 관련 데이터의 양으로 인해 더 많은 저장 공간이 필요합니다.
또한 영구 가상 데스크톱은 지속적으로 사용할 수 있도록 설계되었기 때문에 관리자는 해당 영구 데스크톱에 대한 정기적인 소프트웨어 업데이트를 수행하고 저장된 워크로드의 추가 스토리지를 관리하는 방법을 결정하는 데도 관여해야 합니다.
실용성의 이유로 많은 사용 사례에서 비영구 데스크톱이 조직에서 구현하기에 더 매력적인 옵션으로 간주되는 경우가 경우가 자주 있습니다.
가상 데스크톱이 제공하는 주요 이점은 편의성 향상과 유틸리티 추가입니다. 표준 디바이스를 통해 모든 온라인 위치에서 완벽하게 이상적인 데스크톱에 액세스하는 기능은 현장에서 일하는 영업 사원이나 다른 위치에서 원격 작업을 수행해야 하는 사람 모두에게 매우 중요합니다.
이 그룹에는 계절적 업무에 종사하는 임시직 근무자가 포함될 수 있습니다. 이러한 근무자는 종종 자신의 기기를 가져와서 가상 데스크톱에 액세스할 수 있으므로 장비 비용을 절감하여 IT 예산을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마찬가지로 구형 PC를 가상 데스크톱 엔드포인트로 사용하면 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
또 다른 주요 이점은 가상 데스크톱은 물리적 데스크톱에서 사용할 수 없는 온라인 리소스를 사용할 수 있기 때문에 원격 데스크톱이 물리적 데스크톱보다 더 적합한 경우가 많다는 것입니다. 또한 가상 데스크톱 데이터는 물리적 시스템이 아닌 데이터 센터에 저장되므로 더 강화된 데이터 보안 제어가 가능합니다.
가상 데스크톱 인프라(VDI)는 데스크톱 가상화의 한 유형인 반면, 가상 데스크톱은 데스크톱과 하드웨어를 구분하는 모든 기술을 포괄하는 광범위한 용어입니다. 가상 데스크톱 인프라(VDI)의 주요 이점 중 하나는 디스플레이 화면을 확장하여 대형 가상 스크린을 통해 보다 접근하기 쉬운 형식으로 지도와 같은 대형 그래픽을 표시할 수 있다는 점입니다.
이 작업은 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행됩니다.
Windows 데스크톱에서 여러 디스플레이를 클릭하는 것과 유사한 방식으로 작동하는 전환 가능한 가상 데스크톱을 통합합니다.
실제로 화면 크기를 사용 중인 디바이스의 크기 이상으로 확장한 다음 그래픽을 스크롤 할 수 있는 수단을 제공하여 사용자가 전체 가상 데스크톱을 탐색할 수 있도록 합니다.
'스트리머' 앱은 가상 데스크톱 및 기타 콘텐츠를 크고 포괄적인 관점에서 보여주도록 설계되었습니다. 이러한 앱 중 일부에는 특정 시각적 디스플레이를 보여주기 위해 특별히 설계된 인터페이스도 포함되어 있습니다. 예를 들어 이러한 앱 중 하나(ibm.com 외부 링크)는 Netflix와 같은 제공업체의 스트리밍 콘텐츠를 표시하기 위해 영화관 내부와 비슷한 모양의 인터페이스를 제공합니다.
가상 데스크톱은 몰입감 있는 게임 경험을 개선하고 Oculus Rift, Pico, HTC Vive와 같은 게임 헤드셋의 사용을 지원하는 데도 사용됩니다. 가상 데스크톱은 놀라운 가상 환경을 생생하게 구현할 뿐만 아니라 게임 중 대기 시간을 낮게 유지하여 고성능 게임 플레이를 보장합니다.
가상 데스크톱은 Nvidia 그래픽 보드 및 AX Wi-Fi 라우터와 같은 하드웨어를 작동할 수 있는 충분한 처리 능력으로 PCVR(PC 가상 현실) 게임과 SteamVR(사용자가 VR 게임 경험의 여러 부분을 관리할 수 있도록 함)을 실행하는 데 필요한 추가 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있습니다.
하이퍼바이저는 일종의 자동화된 리소스 관리자 역할을 하여 데스크톱 가상화 프로세스를 지원하도록 설계된 특수하게 작성된 소프트웨어입니다. 하이퍼바이저는 현재 요구 사항에 따라 각 가상 데스크톱에 리소스를 할당합니다. 하이퍼바이저는 물리적 하드웨어와 가상 머신의 복제된 하드웨어 사이의 다리 역할을 하므로 데스크톱 가상화를 가능하게 해주는 구성 요소입니다.
가상 데스크톱 인프라(VDI)는 직원들이 사무실 밖, 사무실 내 또는 원격 위치에서 작업하고 애플리케이션과 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 데스크톱 환경과 애플리케이션을 생성하고 관리하는 것입니다. 데스크톱톱 가상화는 데스크톱과 하드웨어를 분리하는 모든 기술을 포괄하는 포괄적인 용어이기 때문에 VDI는 가상 데스크탑의 한 유형입니다.
Desktop as a service(DaaS)는 컴퓨팅 집약도가 낮은 VDI 버전으로, 서비스 제공업체가 VDI 배포 백엔드를 통해 클라우드에서 가상 데스크톱 워크로드를 호스팅하는 상황을 설명합니다. DaaS는 향상된 보안 및 원격 작업 기능 등과 같은 VDI와 동일한 많은 속성을 제공하지만, DaaS는 인프라에 대한 초기 투자가 덜 필요하기 때문에 VDI보다 가격 경쟁력이 더 높습니다.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud는 기업이 클라우드 데스크탑을 사용하여 최종 사용자의 성능, 보안 및 규정 준수를 최적화하여 민첩하고 장기적인 원격 근무 환경을 구축할 수 있도록 지원하는 IBM Cloud 의 서비스형 관리 데스크톱입니다.
IBM Cloud에서 VDI 환경을 구축하여 획기적인 이점을 얻고 기존 환경과의 하이브리드 통합을 실현할 수 있습니다.
더 빠르고, 안전하게, 어디서나 구축. 모든 클라우드 공급업체의 온프레미스, 엣지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 앱을 일관성 있게 배포하고 실행할 수 있습니다.
