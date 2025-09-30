가상 데스크톱이란 무엇인가요?

가상 데스크톱의 가장 큰 매력은 사용자가 사용하는 모든 엔드포인트 장치에서 원격으로 액세스할 수 있다는 것입니다. 따라서 근무 시간 동안 동일한 최종 사용자가 노트북, 태블릿, 컴퓨터 또는 스마트폰에서 가상 데스크톱을 확인할 수 있으며, 매번 사용자 환경은 실제 Windows 서버에 표시되는 것과 동일하고 플랫폼 간에 완벽한 호환성을 제공합니다.

이러한 경험은 다양한 플랫폼과 호환될 뿐만 아니라 가상 데스크톱 환경에서 필요에 따라 추가 스토리지 및 기타 리소스에 액세스할 수 있기 때문에 물리적 워크스테이션에 비해 사용자 환경을 크게 개선할 수 있습니다.

가상 데스크톱 기술은 원래는 단일 워크스테이션만을 대상으로 제한되었지만, 여러 사용자가 공유 시스템에서 작업 공간을 운영할 수 있도록 발전해왔습니다.