애플리케이션 복원력이란 무엇인가요?

애플리케이션은 고객 트랜잭션 처리 및 공급망 관리부터 직원 협업 지원 및 실시간 데이터 분석에 이르기까지 현대 비즈니스의 거의 모든 측면을 지원합니다.

이러한 애플리케이션이 실패하면 심각한 영향이 발생할 수 있습니다. 다운타임(애플리케이션이 사용할 수 없거나 제대로 작동하지 않는 기간)은 평판을 손상시키고, 사용자 경험을 저하시키고, 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.

실제로 현재 98%의 조직이 다운타임 비용이 시간당 10만 달러를 초과하고 있으며 1/3은 100만 달러에서 5백만 달러 사이의 손실을 예상하고 있다고 보고합니다.

조직은 복원력 있는 애플리케이션을 설계하고 구현함으로써 이러한 중단 사고를 방지하고 완화할 수 있습니다.

애플리케이션 복원력은 다음의 두 가지 핵심 원칙에 기반합니다.

내결함성: 일부 애플리케이션에 장애가 발생해도 애플리케이션이 계속 작동할 수 있는 기능입니다.

고가용성: 100%에 가까운 시간 동안 액세스할 수 있고 신뢰할 수 있는 시스템 기능입니다.

복원력이 뛰어난 애플리케이션은 애플리케이션 아키텍처의 취약점을 줄이고 운영 효율성을 개선하며 예상치 못한 장애가 발생하더라도 일관된 사용자 경험을 보장할 수 있습니다.