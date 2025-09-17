애플리케이션 제공이란 무엇인가요?

간단히 앱 제공이라고도 하는 이 솔루션은 기업이 기본 인프라를 직접 설치하고 유지 관리할 필요 없이 애플리케이션 성능, 기능 및 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.

IT 관리자는 최신 애플리케이션 제공을 통해 애플리케이션 트래픽을 서버, 데이터 센터 및 클라우드에 분산하여 성능을 보장할 수 있습니다. 원격 근무 지원부터 고객 참여를 촉진하는 디지털 경험 뒷받침에 이르기까지, 애플리케이션 제공은 많은 성공적인 조직의 비즈니스 전략의 핵심이 되었습니다.

최근 앱 제공은 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술의 발전을 따라잡기 위해 진화해야 했습니다. 주로 온프레미스 데이터 센터 및 애플리케이션 서버에 배포되었던 앱 제공은 이제 AWS, Azure 및 IBM Cloud와 같은 클라우드 기반 환경에 배포할 수 있습니다.

조직이 시장 수요에 부응하기 위해 지속적으로 현대화를 추진함에 따라 앱 제공은 디지털 혁신 노력에서 중요한 역할을 계속 수행하고 있습니다. 조직은 최신 기술을 활용할 수 있도록 지원을 받아 인사이트를 발견하고 프로세스를 간소화하며 결과를 더 쉽게 개선할 수 있습니다.