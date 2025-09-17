애플리케이션 제공이란 무엇인가요?

서비스형 애플리케이션 제공이라고도 하는 애플리케이션 제공은 데이터 센터, 네트워크 및 클라우드 기반 구성 요소를 포함한 다양한 기술과 컴퓨팅 리소스를 사용하여 최종 사용자에게 웹 애플리케이션을 제공합니다.
간단히 앱 제공이라고도 하는 이 솔루션은 기업이 기본 인프라를 직접 설치하고 유지 관리할 필요 없이 애플리케이션 성능, 기능 및 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.
IT 관리자는 최신 애플리케이션 제공을 통해 애플리케이션 트래픽을 서버, 데이터 센터 및 클라우드에 분산하여 성능을 보장할 수 있습니다. 원격 근무 지원부터 고객 참여를 촉진하는 디지털 경험 뒷받침에 이르기까지, 애플리케이션 제공은 많은 성공적인 조직의 비즈니스 전략의 핵심이 되었습니다.
최근 앱 제공은 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술의 발전을 따라잡기 위해 진화해야 했습니다. 주로 온프레미스 데이터 센터 및 애플리케이션 서버에 배포되었던 앱 제공은 이제 AWS, Azure 및 IBM Cloud와 같은 클라우드 기반 환경에 배포할 수 있습니다.
조직이 시장 수요에 부응하기 위해 지속적으로 현대화를 추진함에 따라 앱 제공은 디지털 혁신 노력에서 중요한 역할을 계속 수행하고 있습니다. 조직은 최신 기술을 활용할 수 있도록 지원을 받아 인사이트를 발견하고 프로세스를 간소화하며 결과를 더 쉽게 개선할 수 있습니다.
애플리케이션 제공 솔루션은 일반적으로 다음과 같은 세 가지 카테고리로 설명됩니다.
온프레미스
온프레미스 애플리케이션 제공 서비스는 로컬로 관리되는 데이터 센터 또는 프라이빗 클라우드 환경과 같은 조직의 온프레미스 IT 인프라에서 설정 및 관리됩니다.
온프레미스 애플리케이션 제공은 높은 수준의 제어 및 맞춤화가 필요한 기업(예: 의료 및 금융과 같은 엄격한 규정 준수 요구 사항이 적용되는 산업)에 가장 적합합니다.
온프레미스 앱 제공 인프라는 더 많은 제어 기능을 제공하지만, 많은 경우 클라우드 기반 접근 방식보다 비용이 많이 소요되고 유연성과 확장성은 떨어집니다.
클라우드 기반
클라우드 기반 앱 제공 솔루션은 클라우드의 컴퓨팅 성능과 확장성을 활용하여 매우 유연하고 확장가능한 솔루션을 제공합니다. 클라우드 기반 애플리케이션 제공을 통해 조직은 앱 성능에 영향을 주지 않고 워크로드의 급증 또는 감소에 따라 컴퓨팅 성능과 네트워크 리소스를 확장할 수 있습니다.
또한 클라우드 기반의 종량제 가격은 온프레미스 애플리케이션 제공 인프라를 설치하고 유지 관리하는 데 필요한 초기 투자보다 저렴한 경우가 많습니다.
하이브리드
애플리케이션 제공에 대한 하이브리드 접근 방식은 온프레미스 인프라의 이점과 클라우드의 확장성, 유연성 및 비용 절감이 결합된 방식입니다. IT 관리자는 실시간 트래픽 라우팅 결정을 내리고 필요에 따라 리소스를 확장 또는 축소하는 동시에 특정 워크로드에 대해 온프레미스 데이터 센터에 의존할 수도 있습니다.
하이브리드 애플리케이션 제공 솔루션을 사용하면 조직이 클라우드와 온프레미스 리소스 간의 균형을 효과적으로 달성하여 애플리케이션 가용성, 성능 및 확장성을 최적화할 수 있습니다.
앱 제공은 오늘날 대다수 IT 부서의 기본 분야가 되었습니다. 다음은 기업 수준에서 제공하는 몇 가지 이점입니다.
앱 제공은 캐싱, 오프로딩 및 로드 밸런싱의 효과적인 사용을 통해 기업이 핵심적인 비즈니스 기능을 위해 의존하는 앱의 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다.
압축 및 프로토콜 최적화와 같은 애플리케이션 가속화 기술은 워크로드 요구 사항에 관계없이 앱 성능과 최종 사용자 경험을 개선합니다.
조직은 앱 제공을 활용하여 분산 서비스 거부(DDos) 및 SQL 주입(SQLi)을 포함한 광범위한 사이버 공격에 대한 보안 태세를 개선합니다. 애플리케이션 제공은 데이터 유출 방지를 위해 사전 예방적 접근 방식을 취함으로써 잠재적으로 비용이 많이 드는 다양한 위협으로부터 사용자와 장치를 보호합니다.
최근의 IBM Cost of a Data Breach 보고서에 따르면, 작년 전 세계 평균 데이터 유출 비용은 USD 440만 달러였습니다.
클라우드 기반 및 하이브리드 앱 제공 접근 방식은 확장성이 뛰어납니다. 이러한 접근 방식을 통해 IT 팀은 클라우드를 통해 무제한 가상 컴퓨팅 리소스에 액세스할 수 있으므로 거의 실시간으로 모든 워크로드의 요구에 대응할 수 있습니다.
클라우드 및 하이브리드 애플리케이션 제공 솔루션의 확장성을 통해 다양한 수준의 규모와 예산 제한을 지닌 조직이 최신 앱 제공의 이점을 누릴 수 있습니다.
마지막으로, 앱 제공은 기업이 앱을 사용하는 고객에게 향상된 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 원격으로 혈압을 모니터링하거나 환자에게 특정 약을 복용해야 할 시기를 상기시키는 앱을 제공하든 혹은 최신 게임에서 눈부신 시각적 경험을 제공하든, 성공적인 앱 제공은 성공적인 디지털 기업의 많은 핵심 능력을 뒷받침합니다.
기업 수준에서 앱 제공을 배포하면 많은 이점이 있지만, 몇 가지 단점도 있습니다. 다음은 최신 컴퓨팅 환경의 요구 사항을 충족하기 위해 기술이 발전함에 따라 발생하는 지속적인 과제 몇 가지를 살펴보겠습니다.
생성형 AI(gen AI) 및 IoT와 같은 새로운 기술의 부상으로 네트워크 인프라에 대한 수요가 증가하면서 애플리케이션 제공 솔루션의 한계를 시험하고 있습니다.
네트워크를 통해 전송되는 데이터의 양이 기하급수적으로 증가함에 따라 애플리케이션 트래픽을 라우팅하고 균형을 맞추기가 어려울 수 있습니다. 또한 지연 시간이 증가하고 애플리케이션 성능이 저하되며 사용자 경험이 최적화되지 않기도 합니다.
기업이 핵심 비즈니스 프로세스를 달성하기 위해 배포하는 것과 같은 고성능 애플리케이션은 시스템 취약성의 지표인 공격 표면도 확장합니다. 앱의 효과를 높이기 위해 사용되는 각각의 새로운 구성 요소 또는 기술 솔루션은 위협 행위자가 악용할 수 있는 새로운 취약점도 생성합니다.
따라서 오늘날의 조직은 애플리케이션 제공 프로세스를 최적화하는 것만큼이나 애플리케이션 보안에 적극적으로 투자해야 합니다.
AI 및 클라우드와 같은 최신 기술을 활용하도록 구축된 많은 최신 애플리케이션은 레거시 인프라와 잘 통합되지 않습니다. 예를 들어, 실시간 데이터와 확장가능한 클라우드 기반 인프라에 의존하는 AI 기반 챗봇은 기존의 온프레미스 IT 아키텍처에서는 작동하기 어려울 가능성이 높습니다.
다양한 환경에서 앱의 높은 성능과 확장성을 보장하려면 조직은 DevOps 주기 동안 엄격한 테스트를 수행하고 출시 전에 레거시 인프라의 문제를 식별하고 해결해야 합니다.
애플리케이션 성능에 대한 엔드투엔드 가시성을 제공하는 도구를 사용할 수 있음에도 불구하고 많은 애플리케이션 제공 솔루션은 여전히 정확한 분석 및 보고에 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 이러한 문제는 솔루션 자체의 효율성과 관련이 있는 것이 아니라 최신 애플리케이션이 의존하는 엄청난 양의 데이터와 관련이 있습니다. 이 문제는 의미 있는 통찰력을 제공할 수 있는 방식으로 데이터를 통합, 처리 및 분석하는 일의 어려움과도 관련이 있습니다.
애플리케이션 제공 솔루션은 대부분의 최신 IT 환경의 기본이 되었으며, 해당 솔루션이 지원하는 조직의 핵심 비즈니스 프로세스를 지원합니다. 원격 근무부터 직원 협업, 새로운 고객 경험 제공에 이르기까지 주요 기업 앱 제공 사용 사례를 살펴보겠습니다.
애플리케이션 제공은 Square, Shopify, Wix 등 세계에서 가장 성공적인 전자상거래 플랫폼을 지원합니다. 조직은 다양한 애플리케이션 제공 솔루션을 사용하여 온라인 거래를 지원하고 새로운 고객 기반과 소통하며 복잡한 글로벌 공급망을 최적화하는 앱을 개발 및 배포합니다.
애플리케이션으로 흔히 알려진 금융 기술 애플리케이션은 소매금융, 포트폴리오 관리 등 광범위한 애플리케이션을 운영하기 위해 애플리케이션 제공에 의존합니다. 핀테크 앱은 최신 애플리케이션 제공 솔루션이 제공하는 고가용성, 보안 및 실시간 응답성을 필요로 합니다.
앱 제공 솔루션은 최신 기술을 활용하여 새로운 고객 경험을 구축하려는 소셜 미디어 기업에게 매우 중요해졌습니다. 전 세계 수백만 명의 사용자가 Snapchat, TikTok, Instagram과 같은 소셜 미디어 앱을 사용하여 매초 콘텐츠를 소비하고 제작합니다. 앱 제공은 사용자가 선호하는 장치에서 빠르고 안전하게 콘텐츠에 액세스할 수 있도록 합니다.
피트니스 추적기부터 심박 조율기 또는 응급 구조대원이 환자의 건강 기록에 원격으로 액세스할 수 있는 애플리케이션에 이르기까지, 조직은 이제 가장 진보한 기능 중 일부를 애플리케이션 제공에 의존하고 있습니다. 안정적인 ADN을 사용하면 강력한 의료 애플리케이션이 거의 실시간으로 기밀 데이터를 안전하게 전송할 수 있으므로 원격 진료가 향상되고 데이터 주권 규정 준수가 보장됩니다.
애플리케이션 제공 도구는 기업이 직원들에게 온프레미스 및 원격 설정 모두에서 협업과 생산성을 향상시킬 수 있는 새로운 방법을 제공하는 데 도움이 됩니다. 지난 10년 동안 Asana, Slack, Google Docs와 같은 애플리케이션은 애플리케이션 제공 솔루션을 활용하여 직원들이 정보를 공유하고, 실시간으로 협업하고, 업무를 처리하는 방식을 자동화 및 간소화했습니다.
