핀테크란 무엇인가요?

또한 핀테크 제품 및 서비스의 개발 및/또는 제공을 핵심 역량으로 하는 회사를 가리키는 핀테크 스타트업이라는 용어와 같은 의미로 사용되기도 합니다.

스마트폰 등 디지털 기기가 대중화되면서 핀테크 활용 사례가 꾸준히 증가하고 있습니다. 오늘날 인기 있는 모바일 앱은 사람들이 재무 목표를 세우고, 주택 담보 대출을 신청하고, 세금을 신고하는 등 다양한 작업을 도와줍니다. 기업 차원에서는 금융업계 전반의 기업들이 핀테크를 배포하여 역량을 강화하고 고객에게 더 많은 제품과 서비스를 제공할 방법을 끊임없이 찾고 있습니다.

용어의 진화

'금융'과 '기술'의 합성어인 '핀테크'라는 용어는 처음에 은행이 고객의 계좌를 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 기술을 설명하기 위해 사용되었습니다. 그러나 지난 5년 동안 이 용어는 예산 편성, 지출 추적, 주식 매매에 사용되는 앱과 소프트웨어 등 더 많은 소비자 관련 서비스를 포함하는 의미로 바뀌었습니다. 오늘날 핀테크라는 용어는 소매 금융, 금융 교육, 자금 조달, 암호화폐, 투자 관리 등을 포함한 다양한 기능에 중점을 둔 금융 부문의 기술, 서비스 및 회사를 설명하는 데 사용할 수 있습니다.