핀테크란 무엇인가요?

게시일: 2024년 4월 15일
기고자: Mesh Flinders, Ian Smalley
핀테크 또는 금융 기술은 사용자와 기업이 디지털 방식으로 재무에 액세스하고 관리할 수 있도록 지원하는 모바일 애플리케이션, 소프트웨어 및 기타 기술을 설명하는 용어입니다.
또한 핀테크 제품 및 서비스의 개발 및/또는 제공을 핵심 역량으로 하는 회사를 가리키는 핀테크 스타트업이라는 용어와 같은 의미로 사용되기도 합니다.
스마트폰 등 디지털 기기가 대중화되면서 핀테크 활용 사례가 꾸준히 증가하고 있습니다. 오늘날 인기 있는 모바일 앱은 사람들이 재무 목표를 세우고, 주택 담보 대출을 신청하고, 세금을 신고하는 등 다양한 작업을 도와줍니다. 기업 차원에서는 금융업계 전반의 기업들이 핀테크를 배포하여 역량을 강화하고 고객에게 더 많은 제품과 서비스를 제공할 방법을 끊임없이 찾고 있습니다.
용어의 진화
'금융'과 '기술'의 합성어인 '핀테크'라는 용어는 처음에 은행이 고객의 계좌를 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 기술을 설명하기 위해 사용되었습니다. 그러나 지난 5년 동안 이 용어는 예산 편성, 지출 추적, 주식 매매에 사용되는 앱과 소프트웨어 등 더 많은 소비자 관련 서비스를 포함하는 의미로 바뀌었습니다. 오늘날 핀테크라는 용어는 소매 금융, 금융 교육, 자금 조달, 암호화폐, 투자 관리 등을 포함한 다양한 기능에 중점을 둔 금융 부문의 기술, 서비스 및 회사를 설명하는 데 사용할 수 있습니다.
스마트폰이 우리 생활의 점점 더 많은 영역에 스며들면서 많은 업계에서 스마트폰의 기능과 서비스를 더 많이 디지털화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 차량 호출 앱과 우유가 떨어지면 알려주는 냉장고부터 가상 교실과 챗봇에 이르기까지, 디지털화는 모든 곳에서 찾을 수 있습니다. 핀테크는 한 업계(금융업)이 디지털 시대로 꾸준히 진입하는 또 다른 예일 뿐입니다.
은행과 금융 기관은 디지털화와 관련하여 수년 동안 수작업으로 진행하던 프로세스를 자동화하고 디지털화하는 작업을 천천히 시작했습니다. 초기에는 신규 계좌 개설, 송금, 상품 및 서비스 비용 지불 등을 온라인으로 처리할 수 있는 기능이 도입되었습니다. 그 후 혁신의 속도가 눈부시게 빨라져 오늘날 일부 은행에는 물리적 인프라가 전혀 없는 경우도 있습니다. 디지털 은행(또는 일반적으로 네오뱅크라고 함)은 실제 지점을 방문할 필요가 없는 고객에게 수수료가 없는 디지털 전용 뱅킹 옵션을 제공합니다.
핀테크는 또한 전통적으로 서비스에서 소외되었던 지역에까지 은행 업무를 확장하는 데 도움을 주었습니다. 예를 들어, 브루킹스 연구소의 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면 히스패닉 소비자의 90% 이상이 핀테크를 사용하고 있으며, 아프리카계 미국인의 88%, 아시아계 소비자의 79%가 핀테크를 사용합니다.
핀테크는 또한 금융 기관에서 실제 직원이 아닌 챗봇을 활용해 특정 서비스를 연중무휴 24시간 제공할 수 있도록 하는 등 성장을 주도하는 데 큰 역할을 했습니다. 이를 통해 간접 비용을 줄이면서도 고객이 기존 은행 업무 시간뿐만 아니라 24시간 내내 중요한 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다.
핀테크 제품 및 서비스는 소비자와 기업 모두에 많은 실질적인 이점을 제공합니다. 소비자들에게 핀테크는 디지털 결제 분야의 혁신을 가져왔을 뿐만 아니라 개인 재무를 관리하고 최적화하는 새로운 방법을 제시했습니다. 기업 차원에서는 비즈니스 프로세스를 자동화 및 간소화하고 새로운 디지털 제품을 고객에게 신속하게 제공하는 데 도움이 됩니다. 다음은 소비자부터 시작하여, 각 대상이 얻을 수 있는 세 가지 주요 이점을 살펴보겠습니다.
1. 금융에 대한 원활한 액세스: 핀테크 제품이 소비자에게 제공하는 가장 큰 혜택 중 하나는 24시간 내내 금융에 액세스할 수 있다는 점입니다. 주식 거래, 송금, 막바지 구매 등 사용자는 핀테크를 통해 필요할 때 필요한 방식으로 금융 거래를 수행할 수 있습니다.
2. 매우 안전한 거래: 핀테크 관련 법률과 규정이 강화됨에 따라 핀테크 애플리케이션이 시장에 진입하기 위해 준수해야 하는 보안 요건도 강화되고 있습니다. 핀테크는 신용카드 또는 현금을 물리적으로 도난당하거나 분실할 가능성을 최소화하는 것 외에도 해커로부터 고객을 보호하는 강력한 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 블록체인 기술은 분산 원장을 사용하여 복잡한 다자간 온라인 거래의 유효성을 보장하는 비교적 새로운 핀테크 혁신 기술입니다.
3. 대출에 대한 접근성 향상: Allied Market Research에 따르면 디지털 프로세스를 통해 자금을 신청하고 수령하는 디지털 대출은 연평균 성장률(CAGR)이 16.7%에 달할 정도로 빠르게 성장하고 있습니다(ibm.com 외부 링크). 핀테크 솔루션을 사용하면 더 많은 대출 신청자들이 기존 금융 서비스 채널을 통해 이용할 수 있는 것보다 더 많은 대출 기관에 디지털 방식으로 액세스할 수 있습니다. 일부 핀테크 스타트업은 신용 등급이 낮거나 전혀 없는 개인에게 대출을 제공하기도 합니다.
1. 비즈니스 프로세스 개선: 핀테크 기능은 은행 서비스와 관련된 일상적인 작업을 자동화하여 비즈니스 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되었습니다. 또한 핀테크 애플리케이션을 운영하는 기업은 고객이 모바일 앱을 통해 연중무휴 24시간 계정에 액세스할 수 있게 되면서 거래 및 투자 프로세스 속도가 크게 빨라지는 것을 확인했습니다.
2. 신제품 출시 시간 단축: 핀테크에 투자한 금융 기관의 경우 고객 요구에 부응하는 새로운 서비스와 기능을 훨씬 쉽게 출시할 수 있습니다. 수만 개에 달하는 핀테크 스타트업이 이 분야에서 혁신을 일으키고 있기 때문에 새로운 고객 요구가 발생했을 때 추가 인프라 없이도 이미 기성 제품을 사용할 수 있는 경우가 많습니다.
3.고객 유지 향상: 핀테크를 지능적으로 활용하는 기업은 Netflix나 Amazon과 같은 다른 분야의 인기 앱을 반영한 고도로 개인화된 디지털 경험을 고객에게 제공하여 충성도를 유지하고 제품과 서비스를 계속 사용할 가능성을 높일 수 있습니다.
거의 모든 핀테크는 사용자가 스마트폰, 태블릿 또는 PC에서 쉽게 다운로드하여 사용할 수 있는 애플리케이션의 형태로 제공됩니다. 핀테크 애플리케이션에는 다양한 종류가 있지만, 모두 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 모바일 애플리케이션, 웹 기반 서비스의 조합이라는 동일한 기반 기술에 의존합니다.
API: 핀테크 앱은 은행 계좌 및 기타 고객의 매우 민감한 금융 데이터를 안전하게 연결하기 위해 특별히 코딩된 API를 사용합니다. 금융 API를 사용하면 금융 데이터 공유, 자금 이체, 인증 및 디지털 뱅킹을 가능하게 하는 기타 중요한 기능을 사용할 수 있습니다.
모바일 애플리케이션: 핀테크 모바일 뱅킹 애플리케이션은 고객이 자금에 액세스하고 원하는 거래를 수행하는 디지털 관문입니다. 핀테크 앱은 사기 시도나 고객 데이터 유출을 방지하기 위해 안전해야 하지만, 경쟁력을 유지하기 위해서는 빠르고 원활한 사용자 경험도 제공해야 합니다.
웹 기반 서비스: 대부분의 핀테크 서비스는 앱 외에도 웹 기반 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고객은 웹 브라우저에서 온라인으로 로그인하여 계정에 액세스할 수 있습니다.
핀테크 제품 및 서비스는 일반적으로 제공하는 기능의 종류에 따라 5가지 범주로 나뉩니다.
디지털 은행: 은행은 모든 금융 시스템에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나인 만큼, 은행의 제품과 서비스 디지털화는 소비자와 기업 모두에게 큰 영향을 미쳤습니다. 핀테크 은행은 향상된 사용자 인증, 복잡한 다자간 거래를 가능하게 하는 원장(블록체인 등), 온라인 또는 앱을 통해 서비스를 제공하는 파괴적인 스타트업(VaroOffer 등)과 같은 혁신으로 금융업계의 디지털 여정에 큰 영향을 미치고 있습니다.
디지털 결제: 최근에 커피를 주문하거나, Amazon에서 제품을 구매하거나, 스트리밍 서비스를 구독했다면 핀테크를 통해 거래가 처리된 것입니다. 핀테크는 은행 계좌를 고객이 선택한 디지털 기기와 안전하게 연결함으로써 모든 디지털 및 모바일 결제 솔루션을 뒷받침합니다. 기업 수준에서 핀테크는 급여, 세금, 회계 등을 포함한 광범위한 작업을 통해 기업을 지원합니다.
개인 금융: 개인 재무 관리(PFM)라고도 하는 개인 금융은 예산 작성, 저축, 은퇴 계획과 같은 서비스를 포괄하는 용어입니다. Dave, WealthSimple과 같은 많은 핀테크 스타트업은 사람들에게 돈에 대해 교육하는 동시에 재무 목표를 달성하는 데 도움이 되는 간단한 도구를 제공합니다.
투자: 핀테크 제품과 서비스는 자산 관리 부문 전반에 걸쳐 있습니다. RobinHood와 Atom Finance처럼 인기 있는 회사는 고객이 휴대전화에서 바로 주식을 거래할 수 있는 방법을 제공합니다.
대출: 예전에는 주택 담보 대출을 받거나 신용으로 자동차를 구입하려는 고객은 은행에 직접 가서 대출 전문가를 만나고 서류를 작성하고 기다려야 했습니다. 이제는 Rocket Mortgage와 SoFi와 같은 핀테크 회사를 이용하면 고객은 휴대전화로 몇 가지 간단한 질문에 답하여 대출 및 신용을 신청한 다음, 몇 시간 또는 몇 분 내에 승인 여부를 알 수 있습니다.
다른 많은 산업과 마찬가지로 신기술, 특히 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 부상은 핀테크에도 큰 영향을 미치고 있습니다. AI 및 ML 기반 '학습' 앱은 고객이 구매에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주며, 고객이 구매하는 모든 것이 장기적인 재무 목표에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다.
기업 측면에서 금융 분야의 AI는 고급 알고리즘과 ML을 사용하여 데이터를 분석하고, 업무를 자동화하고, 금융 기관의 의사 결정을 개선합니다. 또한 ChatGPT와 같은 AI 기반 챗봇은 은행이 고객 서비스 센터 또는 현지 지점을 운영하는 데 드는 비용을 없애면서 고객의 기본적인 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다.
금융 기관이 고객으로부터 수집하는 정보의 민감한 특성을 고려할 때, 핀테크뿐만 아니라 금융 산업은 세계에서 가장 규제가 심한 산업 중 하나입니다. 미국 재무부는 핀테크가 은행 고객에게 추가적인 서비스를 제공하는 동시에 많은 새로운 위험(ibm.com 외부 링크)도 야기한다고 보고 있습니다.
이러한 우려를 넘어 이제는 데이터 프라이버시와 안전한 거래에 대한 걱정이 업계에서 새로운 규제의 대부분을 주도하고 있습니다. 비트코인과 같은 암호화폐의 부상으로 인해 많은 새로운 핀테크 제품 및 서비스가 이에 대한 고객의 관심을 활용하려고 하면서 또 다른 우려를 낳고 있습니다.
최근 몇 년 동안 전체 금융 서비스 업계에서 가장 화두가 되고 있는 분야 중 하나인 핀테크 이용 사례는 날로 증가하고 있습니다. Statista(ibm.com 외부 링크)에 따르면 2024년 1월 북미에만 핀테크 기업의 수가 13,000개가 넘었으며, 이는 전년도보다 최소 1,500개 이상 증가한 수치입니다. 다음은 기업들이 구축하고 있는 가장 인기 있는 핀테크 제품의 몇 가지 예입니다.
핀테크 업계에서 널리 사용되는 일부 앱은 스마트폰이나 모바일 장치로 금융 거래를 안전하고 안전하게 수행할 수 있도록 지원합니다. 디지털 결제 앱의 예로는 유명 핀테크 회사인 PayPal, Square, Venmo 등의 인기 제품과 Zelle, CashApp과 같이 잘 알려지지 않은 핀테크 서비스 제공업체에서 내놓은 앱 등이 있습니다.
Robinhood와 같은 핀테크 앱은 전 세계 수백만 명의 사람들이 매일 휴대폰만으로 건전한 재무 조언을 얻고, 주식을 사고 거래할 수 있도록 도와줍니다. 상장지수펀드(ETF)부터 암호화폐까지, 고객이 이 앱을 사용하여 투자할 수 있는 종류에는 제한이 없습니다.
로보 어드바이저는 투자 소프트웨어와 알고리즘을 사용하여 고객이 투자 포트폴리오를 관리할 수 있도록 지원하는 비교적 저렴한 온라인 플랫폼입니다. 투자 앱과 달리 로보 어드바이저는 시장을 관찰하고 필요에 따라 포트폴리오를 리재조정하는 자동화된 시스템입니다.
Mint, YNAB(You Need a Budget)와 같은 PFM 앱은 식료품 쇼핑, 예산 책정 및 저축과 같이 복잡하지는 않지만 중요한 재무 작업을 하는 고객을 돕습니다.
P2P 대출 앱 또는 피어 대출 앱은 고객이 기존 은행보다 더 광범위한 대출 기관으로부터 중소기업 대출을 신청할 수 있는 앱입니다. LendingClub과 같은 인기 있는 P2P 앱 중 일부는 개인이 원하는 중소기업에 소액 대출을 할 수 있도록 하여 기존의 고정적인 대출 환경에 다양성과 유연성을 더합니다.
암호화폐 앱은 개인에게 암호화폐 거래의 세계를 열어주며, 비트코인 및 대체 불가 토큰(NFT)과 같은 다양한 종류의 디지털 화폐로 구성된 디지털 지갑을 만들 수 있게 해줍니다.
