API 성숙도 모델이란 무엇인가요?

가장 널리 인용되는 프레임워크 중 하나인 Richardson 성숙도 모델은 API가 RESTful 원칙을 얼마나 준수하는지를 네 가지 성숙도 단계로 평가하며, 가장 높은 단계는 완전한 RESTful 시스템을 의미합니다.

2000년에 컴퓨터 과학자 Roy Fielding은 REST를 소개했으며, 이는 일관된 인터페이스, 클라이언트-서버 분리, 무상태성, 캐시 가능성 및 계층형 시스템과 같은 특성을 강조하는 아키텍처 스타일입니다. 이러한 기능은 함께 조직 내 확장성, 효율성 및 유연성을 향상시킬 수 있으며, 대규모로 구현될 경우 보다 개방적이고 탄력적이며 안전한 인터넷 환경 구축에 기여할 수 있습니다. 현대의 구현 방식은 정보를 전달하기 위해 HTTP를 사용하고 데이터를 구성하기 위해 사람이 읽기 쉬운 JSON 형식을 사용하는 경우가 많지만, 다른 프로토콜과 형식도 사용할 수 있습니다.

2008년에 소프트웨어 엔지니어 Leonard Richardson은 이 프레임워크를 확장하여 조직이 REST API 설계의 적응성과 복원력을 개선하기 위해 구현할 수 있는 구체적인 기술적 변화를 식별하는 모델을 제시했습니다. Richardson은 IBM Think와의 인터뷰에서 Richardson 성숙도 모델(RMM)이 "URI, HTTP 및 하이퍼미디어(HTML이라고도 함)라는 세 가지 웹 기술을 하나의 패키지가 아니라 각각의 개별 기술로 바라보도록 권장한다"고 설명했습니다. 이 프레임워크는 이러한 기술이 이미 매우 널리 사용되고 대부분의 프로그래밍 언어에서 지원된다는 점을 고려할 때, 각각을 점진적으로 구현함으로써 얻을 수 있는 실질적인 이점을 보여줍니다.

Richardson 성숙도 모델은 각 리소스에 고유한 URI를 부여하는 리소스 구현을 우선시하며, 이는 각 리소스에 고유 식별자를 할당해야 한다는 일반적인 REST 원칙에 부합합니다. 또한 RMM은 특정 시점의 정적인 API 설명을 제공하는 설명 문서 대신, API의 현재 상태를 반영하는 응답 문서 사용을 권장합니다. 이 모델은 일반적으로 HTTP 기반 웹 애플리케이션에 적용되지만, 개념적 프레임워크로서 IoT 네트워크나 데이터 파이프라인과 같은 다른 컨텍스트에도 활용할 수 있습니다.