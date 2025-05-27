API 테스트란 무엇인가요?

API 테스트는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)가 의도한 대로 기능하는지 확인하는 프로세스입니다. 일반적으로 API에 다양한 데이터 요청을 보내고 해당 응답이 안정성, 성능, 유용성 및 보안 기대치를 충족하는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
API 테스트에서는 데이터 및 형식 정확성, 오류 처리, 인증 및 권한 부여 규정 준수, 호환성 문제, 로드 문제 등을 점검합니다. 개발 팀은 이러한 테스트를 직접 실행하거나 소프트웨어를 사용하여 테스트를 자동화하고 프로세스 효율성을 극대화할 수 있습니다. 방식에 상관 없이 종합적인 API 테스트에는 API와 애플리케이션의 최적의 성능과 보안을 보장하는 데 도움이 되는 다양한 테스트 방법이 필요합니다.
최신 애플리케이션에는 일반적으로 데이터 계층, 서비스(또는 애플리케이션) 계층 및 프레젠테이션 계층의 세 가지 계층이 있습니다. 서비스 계층은 API가 다른 앱 구성 요소 및 기능과 통신하는 방법을 지시하는 애플리케이션의 비즈니스 로직(및 API의 핵심 기능)을 보유합니다.
지금까지 개발자는 소프트웨어 개발 수명 주기가 종료될 때 API 계층 테스트를 실시했습니다. 하지만 오늘날 많은 기업에서 개발 팀이 API를 통해 제공되는 서비스 네트워크로 애플리케이션을 구축하는 API 우선 개발 전략을 채택하고 있습니다.
최적화된 API를 유지 관리하는 것은 API 우선 접근 방식에 매우 중요하므로 개발자는 라이프사이클 초기에 API 테스트 관행을 통합하기로 선택하는 경우가 많습니다. 이러한 선제적 접근 방식은 '시프트 레프트'라고 불리며, 팀이 문제를 더 일찍 찾아 수정하고, 비용이 많이 드는 오류와 프로젝트 지연을 예방하며, 전체 개발 프로세스를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
하지만 API 테스트는 배포 후에도 계속될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 후반 작업 테스트(또는 시프트 라이트 테스트)는 기업에 보완적인 테스트 접근 방식을 제공하며, 시프트 레프트 전략과 함께 사용하면 DevOps 및 CI/CD 파이프라인에 지속적인 피드백 루프를 통합할 수 있습니다.
API 테스트는 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 API를 만드는 데 도움이 되는 것 외에도 비즈니스에 상당한 이점을 제공합니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 품질을 개선하고 개발 비용을 최소화하며 소프트웨어 제공을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
API는 어디에나 있습니다. 이는 다양한 시스템과 프로세스를 연결하는 핵심 요소이며, 기업과 개인 사용자는 모두 많은 것을 기대합니다. API 테스트를 통해 해당 기능들이 제대로 작동하는지 확인하는데, 이에 관해 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.
API(SOAP, GraphQL 및 REST API 포함)는 디지털 세계에서 애플리케이션, 웹 서비스, 시스템 및 데이터베이스를 연결합니다. 이를 통해 기업은 데이터베이스를 통합하고, 핵심 레거시 시스템을 최신 플랫폼과 연결하고, 다양한 환경의 배포를 연결할 수 있습니다. 또한 조직은 외부 개발자 및 파트너에게 서비스를 제공하고 더 연결된 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
개별 사용자는 자신도 모르게 항상 API를 접합니다. 사용자가 날씨 앱에 도시를 입력하여 현재 상태를 조회하면 앱이 날씨 API를 호출하여 실시간 날씨 데이터를 가져옵니다. 마찬가지로 사용자가 내비게이션 앱에서 '경로 안내'를 클릭하면 해당 앱의 백엔드는 경로 안내 API를 호출하여 단계별 경로 안내를 가져오고 이를 사용자에게 전송합니다.
또한 오늘날의 사용자는 안정적이고 반응성이 뛰어난 애플리케이션과 상호 작용하기를 기대합니다. 로드 시간이 1초에서 3초로 늘어나면 사용자 이탈률이 32% 증가합니다.1 또한 사용자의 40%는 로드하는 데 3초 이상이 걸리면 사이트를 이탈합니다.2 API에 대한 중요성이 강조되면서 많은 조직이 API를 애플리케이션의 기본 구성 요소로 간주하고 그에 상응하는 관심을 받는 API 우선 접근 방식을 채택하고 있습니다.
API 레벨에 따라 사용자의 성능(예: 지연 시간 증가)에 한계가 있을 수 있고 기업 데이터를 사이버 공격에 노출시킬 수 있으며, 이 두 가지 모두 기업의 수익성에 악영향을 미칩니다. 이러한 문제를 방지하려면 애플리케이션 및 API 우선 네트워크에는 안전하고 고성능의 API가 필요합니다. 그리고 이러한 API를 구축하고 유지 관리하려면 지속적인 테스트가 필수적입니다.
API 테스트는 API가 예상 결과를 제공하고 다양한 입력 및 시나리오에 대한 응답으로 일관되게 수행하는지 확인합니다. 이를 통해 팀은 사용자 인터페이스에 도달하고 더 큰 문제를 발생시키기 전에 서버 수준에서 문제를 해결할 수 있습니다.
API 테스트를 통해 팀이 인터페이스 수준에서 수행하기에 위험하거나 비실용적인 시나리오(예: 보안 취약성 조사)를 안전하게 시뮬레이션할 수 있습니다. 그리고 각 마이크로서비스가 일반적으로 자체 데이터 저장소를 관리하고 API를 통해 기능을 공개하는 마이크로서비스 아키텍처에서 API 테스트는 마이크로서비스가 효과적이고 안전하게 상호 작용하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
API 상황을 완전하고 정확하게 파악하려면 IT 팀에서 다음과 같은 다양한 테스트를 수행해야 합니다.
단위, 회귀 및 통합 테스트를 포함하는 기능 테스트는 API가 특정 요청에 대해 올바른 응답과 데이터 형식을 제공하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 API 엔드포인트에 특정 요청을 보내고 예상 상태 코드, 응답 본문 및 데이터 구조가 반환되는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
기능 테스트는 일반적으로 정상 사례와 극한 사례를 포함한 다양한 테스트 시나리오 전반에 걸친 기능성 검증, 오류 처리 및 비즈니스 규칙 준수를 목표로 합니다.
단위 테스트는 애플리케이션의 개별 단위나 구성 요소(예: 함수, 메서드 또는 클래스)를 별도로 테스트하여 의도한 대로 작동하는지 확인하는 소프트웨어 테스트 기술입니다. API의 경우 단일 응답 또는 일련의 응답을 받기 위해 단일 API 엔드포인트에 단일 요청을 보내는 것을 의미합니다.
단위 API 테스트는 코드베이스의 각 부분이 올바르게 동작하는지 확인하여 개발자가 버그를 조기에 발견하고 더 신뢰할 수 있는 API 코드를 작성할 수 있도록 합니다.
성능 테스트는 트래픽 급증 및 수많은 동시 API 호출을 처리하는 방법을 포함하여 다양한 상황에서 API의 속도, 응답성 및 처리량을 평가합니다. 팀은 다양한 성능 테스트(부하 테스트, 스트레스 테스트, 내구성 테스트 등)를 수행하여 트래픽 병목 현상을 파악하고, 특히 API가 대규모 동적 시스템의 일부인 경우 낮은 지연 시간을 보장할 수 있습니다.
예를 들어, IT 담당자는 휴일 세일과 같은 대규모 온라인 쇼핑 행사 기간 동안 전자상거래 사이트의 쇼핑 카트 API가 얼마나 신속하고 안정적으로 응답하는지 확인하고자 할 수 있습니다.
보안 테스트를 통해 API가 민감한 데이터를 보호하고 무단 액세스를 방지하는지 확인할 수 있습니다. 여기에는 교차 사이트 스크립팅, SQL 인젝션, 인증 또는 권한 부여 프로토콜의 취약점과 같은 엔드포인트 취약점을 식별하는 것이 포함됩니다. 보안 테스트는 암호화되지 않은 데이터 전송, 취약한 암호 사용 및 안전하지 않은 네트워크 아키텍처를 식별할 수도 있습니다.
예를 들어 인증 테스트는 API 인증 메커니즘(예: API 키, JSON 웹 토큰, OAuth 액세스 토큰 및 기존 사용자 이름-암호 쌍)의 효과를 확인할 수 있습니다. 또한 API 침투 테스트(API 펜테스트라고도 함)는 실제 사이버 공격을 시뮬레이션하고 API의 대응을 평가하여 팀이 보안 취약점을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.
통합 테스트(Integration Testing)는 시스템의 서로 다른 구성 요소나 모듈이 어떻게 함께 작동하는지 평가하며, 일반적으로 API가 단위 테스트를 거친 후에 수행됩니다. 이를 위해서는 팀이 API의 입력과 출력을 테스트하여 모듈 간의 상호 작용과 인터페이스를 확인해야 합니다.
통합 테스트는 인터페이스 문제를 일으키고 애플리케이션의 전반적인 성능을 저하시킬 수 있는 문제가 있는 데이터 교환, 통신 프로토콜 및 외부 시스템 종속성을 파악하는 데 도움이 됩니다. 팀은 점진적 접근 방식(API 구성 요소를 단계적으로 통합하고 테스트하는 방식), “빅뱅” 접근 방식(모든 구성 요소를 한 번에 통합하고 전체 시스템을 함께 테스트하는 방식), 또는 기타 테스트 방법을 사용할 수 있습니다.
API 개발에서 통합 테스트는 간과되는 경우가 있지만, 특히 애플리케이션에 의존하는 경우 애플리케이션의 상태를 유지하는 데 중요한 프로세스입니다.
스트레스 테스트와 부하 테스트는 API의 용량을 파악하는 유사한 목적을 가지고 있습니다.
스트레스 테스트는 API를 일반적인 작동 한계를 넘어서는 수준으로 밀어붙여 한계점을 파악합니다. 제한된 리소스 및 극단적인 부하와 같은 상황을 시뮬레이션하여 병목 현상, 확장성 문제 및 문제가 발생하기 전에 API가 처리할 수 있는 최대 용량을 식별합니다.
부하 테스트는 다양한 수준의 동시 요청 또는 사용자 활동에서 API가 어떻게 수행되는지 측정합니다. 이는 개발 팀이 API가 다양한 트래픽 부하에 어떻게 반응하는지 이해하는 데 도움이 되므로 API 트래픽을 효과적으로 관리하고 응답 시간과 오류율을 최소화할 수 있습니다.
문서 테스트는 API가 명확하게 문서화되고 문서가 해당 기능을 정확하게 설명하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 API 기능 통합을 검증하고 API가 문서에 지정된 대로 작동하는지 확인합니다.
문서 테스터는 API가 예상 데이터를 반환하는지, 해당 매개변수가 올바르게 정의되어 있는지, 데이터 형식이 문서와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
상호 운용성 테스트는 API가 다양한 운영 체제, 프레임워크, 하드웨어 환경 및 프로그래밍 언어와 효과적으로 연결하고 통신할 수 있는지 확인합니다. API는 기본적으로 상호 운용이 가능해야 합니다.
API 상호 운용성 테스트는 API가 업계 표준, 프로토콜 및 데이터 형식을 준수하여 다양한 클라이언트 애플리케이션 및 서비스와 광범위한 호환성을 갖도록 하는 데 도움이 됩니다. 또한 API가 표준 데이터 형식(예: JSON(JavaScript Object Notation), XML, 프로토콜 버퍼), 통신 프로토콜(예: HTTP, WebSockets, gRPC), 문자 인코딩, 현지화 및 인증 메커니즘을 지원할 수 있는지 확인합니다.
계약(Contract) 테스트는 두 시스템 또는 모듈(예: 두 개의 마이크로서비스) 간의 상호 작용을 캡처하여 통신의 호환성과 효율성을 평가합니다. API 상호작용이 사전 정의된 계약을 준수하는지, 그리고 배포 환경 전반에 걸쳐 계약이 일관성을 유지하는지 검증하므로 마이크로서비스 아키텍처에서 API 테스트에 특히 유용합니다.
계약 테스트를 통해 개발자는 마이크로서비스 및 타사 API 통합 문제를 방지하고 프론트엔드 개발자와 백엔드 엔지니어 간의 통신을 단순화할 수 있습니다.
API 퍼징 테스트(API 퍼징)는 애플리케이션 API의 보안성과 안정성을 평가합니다. 이는 API에 다양한 잘못된 형식이나 예상치 못한 입력을 전송하여 입력 검증 오류, 버퍼 오버플로우, 주입 취약점 및 기타 보안 문제와 같은 취약점을 발견하는 과정을 포함합니다.
퍼징은 API가 예측할 수 없게 동작하게 만들고 입력 및 요청 시퀀스를 처리하는 방식의 결함을 드러낼 수 있습니다. 이 연습을 통해 IT 팀은 애플리케이션을 손상시키는 데 사용될 수 있는 보안 문제를 발견할 수 있습니다.
엔드투엔드 테스트는 광범위한 시스템 또는 애플리케이션 내에서 API의 완전한 통합과 기능을 평가합니다. API가 시스템 구성 요소, 데이터베이스 및 외부 서비스와 상호 작용하는 방식을 개발자가 이해하는 데 도움이 되도록 실제 시나리오를 시뮬레이션합니다.
엔드투엔드 테스트 프로세스에는 일반적으로 포괄적인 테스트 환경 설정, 검증 및 권한 부여 확인, 관련 테스트 데이터 준비, 다양한 매개변수 구성으로 데이터 요청 전송, 데이터 일관성 보장을 위한 API 응답 검증 등이 포함됩니다.
API 기반 환경에 가장 적합한 테스트 방법은 API의 특성과 복잡성에 따라 다릅니다. 기본적인 “생성, 읽기, 업데이트, 삭제” 작업을 주로 처리하는 간단한 API의 경우 수동 테스트로도 충분할 수 있습니다. 수동 테스트는 API 요청을 보내고 예상과 비교하여 응답을 확인하는 비교적 간단한 프로세스입니다.
수동 API 테스트에서는 테스트 계획을 만들고 테스트할 시나리오와 기준을 결정하는 것이 중요합니다. 그런 다음 팀은 필요한 입력 매개변수를 준비하고, 데이터 요청을 보내고, 오류나 예상치 못한 결과에 대한 API 응답을 관찰할 수 있습니다.
API가 더 복잡하거나 광범위한 데이터 처리가 필요한 경우, 오픈 소스 및 타사 툴을 활용한 API 테스트 자동화는 테스트 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자동화된 테스트는 수동 테스트보다 효율적이고 확장성이 뛰어나므로 대규모 프로젝트, 규제가 심한 환경, 민감한 데이터를 처리하는 경우에 특히 유용합니다.
API 테스트 및 API 모니터링은 API가 최적으로 작동하고 애플리케이션이 다른 앱 및 서비스와 효과적으로 통신할 수 있는지 확인하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이들은 애플리케이션 라이프사이클의 서로 다른 부분에 중점을 둡니다.
API 테스트는 개발 중에 성능, 보안 및 안정성 문제를 감지하는 데 중점을 둔 사전 예방적 접근 방식인 반면, 모니터링은 배포 후 문제를 감지하는 데 우선순위를 둡니다. 또한 API 모니터링 도구는 시간 경과에 따른 API 원격 측정을 추적하고 시각화하여 팀이 과거 데이터를 분석하고 API의 전체 릴리스 후 수명에 대한 성능 추세를 파악할 수 있도록 합니다.
APIs와 애플리케이션이 최종 사용자에게 최적화되도록 보장하기 위해서는 모니터링과 테스트 관행 모두 필요하기 때문에, 기업은 건강한 API 에코시스템을 유지하기 위해 두 가지 모두를 사용해야 합니다.
API 중심 소프트웨어 개발, 클라우드 기반 SaaS 애플리케이션, 가속화된 CI/CD 파이프라인이 널리 채택됨에 따라 이제 API는 디지털 환경 전반에서 널리 사용됩니다. 이는 또한 API가 그 어느 때보다 빠르게 진화하고 있음을 의미합니다. 따라서 앞서 나가려는 기업은 혁신적인 API 테스트 도구 및 관행 채택을 고려해야 합니다.
새로운 테스트 트렌드의 예는 다음과 같습니다.
DevOps 팀과 품질 보증 엔지니어들은 테스트 방식을 간소화하고 강화하기 위해 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술을 활용하고 있습니다.3
AI 기반 도구는 복잡한 API 워크플로에 대한 테스트 사례 생성을 자동화하고 가속화할 수 있습니다. 예를 들어, 머신 러닝은 API 테스트 도구가 더 스마트하고 맞춤화된 테스트 케이스를 생성하여 API 전반에 걸쳐 테스트 범위를 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 테스트 도구는 ML 알고리즘을 사용하여 팀이 테스트 실패를 예측하고 실제 API 문제를 방지하는 데 도움이 되는 예측 분석을 생성할 수 있습니다.
또한 에이전틱 AI(에이전트가 사람을 대신하여 작업을 자율적으로 완료할 수 있도록 함)가 추가됨에 따라 API 도구는 자가 치료 API 테스트를 생성하고 다양한 브라우저, 기기 및 운영 체제에서 테스트를 선택하고 우선 순위를 지정하고 테스트를 실행할 수 있습니다.
기업에서는 API와 상호 작용하려는 모든 장치 또는 사용자에 대해 강력한 권한 부여 및 인증 관행을 우선시하는 제로 트러스트 아키텍처4를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
제로 트러스트 API 보안은 네트워크 트래픽이 조직 내부에서 오든 외부에서 오든 자동으로 신뢰해서는 안 된다는 원칙에 따라 작동합니다. 사용자와 장치는 기본적으로 신뢰할 수 없는 것으로 간주됩니다. 제로 트러스트 원칙은 특히 취약한 공개 API와 엔드포인트를 보호하는 데 유용합니다.
API 가상화는 팀이 병렬로 시뮬레이션된 API 개발 및 테스트 환경을 만들 수 있게 합니다. 가상화된 API는 접근할 수 없거나 테스트에 상당한 컴퓨팅 리소스를 요구하는 활성 API를 테스트할 수 있게 합니다. 이들은 API 종속성을 줄이고, 복잡한 마이크로서비스 아키텍처에서 API 테스트를 간소화합니다.
시프트 레프트 테스트가 개발 프로세스 초기에 문제 탐지와 해결을 우선시하는 반면, 시프트 라이트 테스트는 출시 후 실제 환경에서 API 성능과 보안을 검증할 수 있게 합니다. 예측이나 시뮬레이션에 의존하는 대신, API 테스터는 실제 애플리케이션 사용에서 데이터를 수집하기 위해 통제된 실험을 실행할 수 있으며, 이는 시프트 레프트 테스트로는 예상할 수 없는 문제를 드러낼 수 있습니다.
시프트 레프트 전략을 보완하기 위해 시프트 라이트 테스트를 사용하면 개발자가 개발 수명 주기의 모든 단계에서 엔드투엔드 API 테스트를 구현하는 데 도움이 됩니다. 또한 오늘날의 컨테이너화된 클라우드 네이티브 마이크로서비스 기반 아키텍처에서 접근 방식의 조합은 CI/CD 목표를 달성하는 데 매우 중요할 수 있습니다.
시프트 라이트 방식을 통해 사후 제작 소프트웨어 시험도 용이할 수 있습니다. 예를 들어, 카나리아 릴리스를 통해 개발자는 대규모 릴리스 전에 모니터링 및 테스트를 위해 일부 사용자에게 새로운 기능을 릴리스할 수 있습니다. 또한 A/B 테스트로 개발자는 두 가지 버전의 API를 출시하여 어떤 API가 더 잘 작동하는지 확인할 수 있습니다.
엄격한 API 테스트로 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
