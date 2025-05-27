API 테스트란 무엇인가요?

API 테스트에서는 데이터 및 형식 정확성, 오류 처리, 인증 및 권한 부여 규정 준수, 호환성 문제, 로드 문제 등을 점검합니다. 개발 팀은 이러한 테스트를 직접 실행하거나 소프트웨어를 사용하여 테스트를 자동화하고 프로세스 효율성을 극대화할 수 있습니다. 방식에 상관 없이 종합적인 API 테스트에는 API와 애플리케이션의 최적의 성능과 보안을 보장하는 데 도움이 되는 다양한 테스트 방법이 필요합니다.

최신 애플리케이션에는 일반적으로 데이터 계층, 서비스(또는 애플리케이션) 계층 및 프레젠테이션 계층의 세 가지 계층이 있습니다. 서비스 계층은 API가 다른 앱 구성 요소 및 기능과 통신하는 방법을 지시하는 애플리케이션의 비즈니스 로직(및 API의 핵심 기능)을 보유합니다.

지금까지 개발자는 소프트웨어 개발 수명 주기가 종료될 때 API 계층 테스트를 실시했습니다. 하지만 오늘날 많은 기업에서 개발 팀이 API를 통해 제공되는 서비스 네트워크로 애플리케이션을 구축하는 API 우선 개발 전략을 채택하고 있습니다.

최적화된 API를 유지 관리하는 것은 API 우선 접근 방식에 매우 중요하므로 개발자는 라이프사이클 초기에 API 테스트 관행을 통합하기로 선택하는 경우가 많습니다. 이러한 선제적 접근 방식은 '시프트 레프트'라고 불리며, 팀이 문제를 더 일찍 찾아 수정하고, 비용이 많이 드는 오류와 프로젝트 지연을 예방하며, 전체 개발 프로세스를 최적화하는 데 도움을 줍니다.

하지만 API 테스트는 배포 후에도 계속될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 후반 작업 테스트(또는 시프트 라이트 테스트)는 기업에 보완적인 테스트 접근 방식을 제공하며, 시프트 레프트 전략과 함께 사용하면 DevOps 및 CI/CD 파이프라인에 지속적인 피드백 루프를 통합할 수 있습니다.

API 테스트는 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 API를 만드는 데 도움이 되는 것 외에도 비즈니스에 상당한 이점을 제공합니다. 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 품질을 개선하고 개발 비용을 최소화하며 소프트웨어 제공을 가속화하는 데 도움이 됩니다.