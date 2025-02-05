API 통합이란 무엇인가요?

API 통합은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 이용해 통합 흐름을 드러내고 기업용 애플리케이션, 시스템 및 워크플로를 연결하여 데이터와 서비스를 교환하는 것을 말합니다.
API란 소프트웨어 애플리케이션들이 서로 통신하여 데이터, 기능, 특징을 교환할 수 있도록 하는 일련의 규칙 또는 프로토콜입니다. API는 전자상거래 사이트가 PayPal과 같은 결제 시스템과 연동되도록 하거나, 블로그가 소셜 미디어 웹사이트에서 게시물을 불러와 삽입할 수 있도록 하는 등 단순한 통합 작업에도 활용될 수 있습니다.
엔터프라이즈 시스템에서는 API를 통해 서로 다른 기업 데이터베이스 간의 실시간 데이터 교환을 가능하게 하거나 독립적인 애플리케이션을 연결하여 자동화된 비즈니스 프로세스를 만드는 등 더 크고 복잡한 플랫폼과 시스템, 그리고 워크플로를 통합할 수 있습니다.
사용자 정의 코딩으로 시스템이나 애플리케이션을 직접 연결하는 기존 포인트 투 포인트 통합에는 많은 설정 작업과 유지 관리가 요구됩니다 이 방식은 수백 또는 수천 개의 애플리케이션이 분산된 IT 아키텍처에 걸쳐 운영되는 현대의 환경에는 적합하지 않은 경우가 많습니다.
API 통합은 더 효율적인 솔루션을 제공합니다. API 통합을 통해 조직은 API를 활용하여 통합 흐름을 노출시키고 애플리케이션, 플랫폼, 시스템이 위치에 상관없이 연결될 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 최신 IT 환경에서 필수적인 역할을 합니다.
API 통합은 iPaaS(서비스형 통합 플랫폼) 등 주요 통합 도구의 기반이 되며, 엔터프라이즈 IT 아키텍처 현대화 및 디지털 혁신에 핵심적 역할을 합니다. 현대화에는 신규 및 기존 시스템을 모두 지원하는 유연한 접근이 필요합니다.API 통합은 조직이 모든 엔터프라이즈 시스템의 인터페이스를 현대화할 수 있도록 이러한 방식을 제공합니다.
현대화는 하루아침에 이루어지지 않습니다. 조직이 IT 환경의 각 부분을 현대화해 혁신을 추진하는 과정에서도 새로운 시스템과 기존 시스템 모두로부터 데이터, 서비스 그리고 프로세스를 IT 환경 전반에 걸쳐 통합할 수 있어야 합니다. API 통합은 통합 인터페이스를 애플리케이션 자체로부터 분리하여 조직이 시스템이 완전히 현대화될 때까지 기다리지 않고도 혁신하고 민첩성을 유지할 수 있도록 돕습니다.
API 통합과 API 관리는 서로 다르지만 상호 보완적인 영역이며, 목표와 접근법도 다릅니다. 효과적인 API 관리 관행은 API 통합을 더욱 쉽게 만듭니다.
API 통합은 API를 활용해 통합 흐름을 드러내고 애플리케이션, 비즈니스 시스템, 프로세스, 데이터 등을 연결하는 것에 관련된 분야입니다.
API 관리는 API를 하나의 자산군으로 보고, API의 전 수명 주기 관리를 다루는 더욱 포괄적인 실천 및 도구 모음입니다. 이는 기업 및 멀티클라우드 환경 내에서 API의 생성, 게시, 관리(공유, 접근 제어, 사용 현황 모니터링, 보안 정책 적용) 등 전 과정에 걸쳐 확장 가능한 프로세스입니다.
성공적인 API 관리는 조직이 자신의 API를 보다 효과적으로 제어할 수 있게 해줍니다. API 문서화, API 보안 및 API 검색을 강화하고 간소화하며, 조직이 인프라 혼란과 중복을 방지하고 API 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다. 전반적으로 이는 더 나은 API를 만들고 존재하는 API와 그 활용법에 대한 기업의 이해도를 높여 API 통합에 기여합니다.
효율적인 API 관리 관행은 조직이 API 통합을 최대한 활용하고, 구성요소와 데이터 자산을 가능한 한 재사용하는 데 도움이 됩니다.조직에서 활용 가능한 기존 API가 있다면 조직이 별도의 커스텀 API를 만들 필요가 없습니다.
API 통합을 통해 조직은 다음과 같은 여러 중요한 성과를 달성할 수 있습니다.
많은 조직은 쉽게 교체할 수 없는 온프레미스 시스템 및 프로세스(방대한 가치 있는 데이터 포함)를 IT 아키텍처의 기반으로 보유합니다. 그러나 이들 시스템은 최신 AI 기반 애플리케이션 및 자동화와 연동되도록 설계된 것이 아닙니다. API 통합을 통해 조직은 실시간 아키텍처에서 운영이 어려운 기존 시스템의 수명을 연장할 수 있도록 돕습니다.
복잡성과 비용이 늘어나는 임시방편에 의존하는 대신 API 통합은 조직이 핵심 시스템과 이에 의존하는 비즈니스 프로세스를 새로운 기술과 연결할 수 있게 해주는 해법을 제공합니다.
API 통합은 조직이 신규 서비스 및 애플리케이션을 CRM(고객 관계 관리), ERP(전사적 자원 관리) 등 여러 시스템과 연동할 수 있게 합니다. 이러한 시스템은 서로 다른 환경과 다양한 관리 시스템에 배포되는 경우가 많으며 모든 시스템의 성공 여부는 시스템 간의 데이터 동기화에 달려 있습니다.
예를 들어, 한 조직이 온프레미스 ERP 및 공급망 관리(SCM) 시스템을 운영하면서 Salesforce와 같은 서비스형 소프트웨어(SaaS) CRM 솔루션이나 클라우드에 호스팅된 고객 지원 앱과 데이터를 교환해야 할 수도 있습니다. API 통합은 이러한 상이한 시스템 간의 차이를 해소하는 데 기여합니다.
API는 다양한 방식으로 통합을 구현하는 데 사용됩니다. 일반적인 예에는 다음이 포함됩니다.
조직은 API 통합을 사용하여 엔터프라이즈 소프트웨어 시스템 전반의 워크플로를 간소화하고 자동화합니다. 예를 들어, 조직은 API를 사용하여 재고 수준을 추적하는 비즈니스 소프트웨어와 들어오는 주문을 추적하는 소프트웨어를 통합하여 이해관계자가 필수 데이터를 더 잘 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
API는 CRM 소프트웨어를 ERP 도구와 같은 다른 엔터프라이즈 시스템과 통합하는 데에도 일반적으로 사용됩니다. 기업은 API 통합을 통해 이러한 도구 간에 데이터를 동기화함으로써 일관되고 정확한 단일 데이터 소스를 구축할 수 있습니다.
조직에서는 API를 사용하여 다양한 클라우드 컴퓨팅 및 온프레미스 환경을 통합합니다. 클라우드 서비스 통합은 환경과 지역을 넘나드는 데이터 전송을 가능하게 하여 조직이 더 가치 있는 워크플로를 만들고 데이터 사일로를 해소할 수 있도록 지원합니다.
이러한 형태의 통합은 사용자가 업무 환경뿐 아니라 일상적인 상황에서도 (종종 인지하지 못한 채로) 접하게 됩니다. Slack과 같은 애플리케이션은 직원들이 협업에 사용하는 다른 비즈니스 소프트웨어를 플랫폼에 통합하기 위해 API를 사용합니다.
예를 들어, 사용자는 클라우드 기반 파일 공유 프로그램을 메시징 앱에 연동하여 애플리케이션을 나가지 않고도 파일을 업로드하고 공유할 수 있습니다. 이러한 통합 덕분에 직원들은 메시징 애플리케이션을 벗어나지 않고도 비즈니스 프로세스의 다른 업무를 처리할 수 있습니다.
API는 데이터 API, 운영 체제 API, 원격 API, 웹 API 등 사용 사례별로 분류할 수 있습니다. 오늘날 대부분의 API는 웹 API입니다.
웹 API는 인터넷상에서 HTTP(하이퍼텍스트 전송 프로토콜)를 사용해 애플리케이션의 데이터와 기능을 외부에 노출하는 원격 API의 한 유형입니다. 원격 API는 외부 리소스를 프로토콜을 통해 조작한다는 점에서 구분됩니다.
오픈 API는 사용자가 HTTP를 통해 접근할 수 있는 오픈 소스 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스입니다. 이들은 API 엔드포인트 및 요청과 응답 형식이 명확히 정의되어 있으며 공개 API라고도 불립니다.
파트너 API는 전략적 비즈니스 파트너를 연결합니다. 일반적으로 개발자는 공용 API 개발자 포털을 통해 셀프 서비스 방식으로 이러한 API에 접근합니다. 단, 파트너 API에 접근하기 위해서는 온보딩 절차를 완료하고 로그인 자격 증명을 받아야 합니다.
내부 또는 비공개 API는 외부 사용자에게 숨겨진 상태로 유지됩니다. 이러한 비공개 API는 회사 외부 사용자가 사용할 수 없습니다. 대신 조직은 이를 사용하여 다양한 내부 개발 팀 간의 생산성과 커뮤니케이션을 개선합니다.
복합 API는 여러 데이터 또는 서비스 API를 결합합니다. 이를 통해 프로그래머는 단일 호출로 여러 엔드포인트에 접근할 수 있습니다. 복합 API는 하나의 작업 수행에 여러 소스의 정보가 필요한 마이크로서비스 아키텍처 환경에서 유용합니다.
프로그래밍 용어에서 ‘프로토콜’은 특정 프로그램 또는 애플리케이션이 동작하는 방식의 규칙 체계입니다. 일반적인 API 프로토콜, 스타일 및 언어는 다음과 같습니다.
REST API(RESTful API 또는 RESTful 웹 API라고도 함)는 표현 상태 전이(REST) 아키텍처 스타일의 설계 원칙을 따르는 웹 서비스 API 유형입니다. REST API는 통합 작업에 일반적으로 사용됩니다.
REST API는 GET, PUT, HEAD 및 DELETE와 같은 HTTP 요청을 사용하여 리소스와 상호 작용합니다. REST는 데이터를 리소스로 제공하며, 각 리소스는 고유한 URI로 표현됩니다. 클라이언트는 해당 리소스의 URI를 지정하여 요청합니다.
REST API는 상태 비저장 방식으로 요청 간 클라이언트 데이터를 저장하지 않습니다. SOAP 프로토콜을 사용해 RESTful API를 구축할 수 있지만, 실무자들은 일반적으로 두 표준을 경쟁 관계에 있는 사양으로 간주합니다.
SOAP는 끝점이 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 및 HTTP(Hypertext Transfer Protocol)를 포함한 다양한 통신 프로토콜을 통해 데이터를 송수신할 수 있도록 하는 간단한 XML 기반 메시징 프로토콜 사양입니다. SOAP는 독립적이므로 SOAP API가 서로 다른 환경에서 실행되거나 다른 언어로 작성된 앱 또는 소프트웨어 구성 요소 간에 정보를 공유할 수 있습니다.
원격 프로시저 호출(RPC)은 운영 체제에서 사용되는 고수준 통신 패러다임을 제공하는 프로토콜입니다. RPC는 통신 프로그램 간에 메시지 데이터를 전달하기 위해 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 또는 UDP(User Datagram Protocol)와 같은 하위 수준 전송 프로토콜이 존재한다고 가정합니다.
RPC는 네트워크 애플리케이션 지원을 위해 설계된 논리적 클라이언트-서버 통신 시스템을 구현합니다. RPC 프로토콜을 사용하면 사용자가 원격 프로시저를 로컬 프로시저처럼 사용할 수 있습니다.
XML-RPC 프로토콜은 특정 XML 형식을 사용하여 데이터를 전송합니다. XML-RPC는 SOAP보다 오래되었지만 최소 대역폭을 사용한다는 점에서 더 간단하고 상대적으로 가볍습니다.
XML-RPC와 마찬가지로 JSON-RPC는 XML 대신 JSON(JavaScript Object Notation)을 사용하는 원격 프로시저 호출입니다. JSON은 파싱이 간단하며, 이름-값 쌍과 순서가 있는 값 목록을 사용하는 경량 데이터 교환 형식입니다. JSON은 범용 데이터 구조를 사용하므로 모든 프로그래밍 언어와 함께 사용할 수 있습니다.
gRPC는 Google에서 처음 개발한 고성능 오픈소스 RPC 프레임워크입니다. gRPC는 네트워크 프로토콜 HTTP/2 및 프로토콜 버퍼 데이터 형식을 사용하며 일반적으로 마이크로 서비스 아키텍처에서 서비스를 연결하는 데 사용됩니다.
웹소켓 API를 사용하면 클라이언트와 서버 간의 양방향 통신이 가능합니다. 이 유형의 API는 매번 통신할 때마다 새로운 연결을 설정할 필요가 없으며, 일단 연결이 설정되면 지속적인 교환이 가능합니다. 따라서 웹 소켓 API는 실시간 커뮤니케이션에 이상적입니다.
GraphQL 은 클라이언트가 API와 상호 작용하는 방법을 지정하는 오픈 소스 쿼리 언어이자 서버 측 런타임입니다. GraphQL을 사용하면 파라미터가 많은 복잡한 엔드포인트에 접근하지 않고도 단 몇 줄로 API 요청을 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 여러 리소스를 대상으로 하는 보다 복잡하거나 특정한 요청 등 API 쿼리를 생성하고 응답하는 일이 더 쉬워질 수 있습니다.
조직에서는 점점 더 분산되는 환경에서 통합을 관리하기 위해 API 통합 플랫폼(때로는 미들웨어 라고도 함)을 사용하는 경우가 많습니다. iPaaS 솔루션은 이러한 플랫폼 중 하나입니다.
iPaaS 플랫폼은 조직이 통합을 관리할 수 있는 통합 인터페이스를 제공합니다. 이 중앙 집중식 인터페이스는 혼란을 줄이고, 통합 및 API 효율성을 높이며, 복잡한 기술 에코시스템에서 접근 권한을 민주화하여 더 광범위한 사용자가 통합 작업을 실행할 수 있도록 지원합니다.
iPaaS 플랫폼은 사전 구축된 커넥터, 템플릿, 로우코드 또는 노코드 도구와 같은 도구를 사용하여 사용자 지정 코딩의 필요성을 줄이는 경우가 많습니다. iPaaS 및 기타 통합 플랫폼은 시간이 많이 소요되는 운영 작업과 오류를 줄이고 기업 전체 통합을 단순화하는 데 도움이 됩니다.
통합 플랫폼의 주요 기능은 다음과 같습니다.
가장 성공적인 API 통합 솔루션은 다음을 포함한 광범위한 통합 패턴을 지원합니다.
선도적인 솔루션은 모든 사용 사례에서 애플리케이션과 서비스, 이벤트(동기식 및 비동기식) 및 데이터 세트를 연결합니다.
API를 통한 추상화는 최신 아키텍처에서 두 가지 주요 이유로 특히 중요합니다.
이를 위해 REST API는 동기식 통신에 일반적으로 사용되고 비동기 API는 Kafka 토픽과 같은 비동기 엔드포인트에 활용됩니다. 이러한 접근은 모든 통합 지점에 추상화 계층을 형성합니다.
최신 아키텍처는 복잡하고 분산되어 있으므로 통합은 최상의 성능과 보안 가치를 제공할 수 있는 지점에서 실행되는 것이 중요합니다. API 통합 플랫폼은 하이브리드 배포 모델을 지원하며 데이터가 존재하는 모든 위치에서 통합을 구현할 수 있습니다.
API 통합 플랫폼은 공급업체가 관리하는 SaaS, 온프레미스 시스템, 고객의 클라우드 계정 등에서 통합 흐름 실행을 지원합니다. 또한 시스템 현대화에 맞춰 통합 흐름을 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.
현대 기업에서는 더 많은 직원들이 API를 활용해 복합 서비스를 구성하는 등 통합 작업에 참여하므로, 다양한 사용자가 쉽게 통합을 수행할 수 있도록 접근성을 높이는 것이 중요합니다 최신 API 통합 플랫폼에서 제공하는 셀프서비스 및 노코드 도구는 기존 통합 전문가뿐 아니라 비즈니스 테크놀로지 담당자 등 폭넓은 사용자가 SaaS 앱과 타 엔터프라이즈 시스템을 연결하도록 돕습니다.
API 통합은 조직에 다음과 같이 지원합니다.
API 통합은 서로 다른 환경에 호스팅된 시스템, 서비스 및 애플리케이션을 연결하는 데 활용됩니다. 이러한 시스템이 실시간으로 데이터를 자동으로 교환할 수 있을 때, 팀은 위치에 상관없이 다양한 애플리케이션과 워크플로를 아우르는 더 확장된 프로세스 자동화를 구현할 수 있습니다.
API 통합의 추상화 덕분에 조직은 전체 시스템이 현대화될 때까지 기다릴 필요 없이 핵심 시스템과 그 내부의 중요한 데이터를 최신 워크플로우에 바로 통합할 수 있습니다.
API는 서비스의 추가나 제거가 더 쉬운 모듈형 아키텍처를 구축하는 데 활용됩니다. 이러한 아키텍처는 다른 모델에 비해 더 유연하며, 조직이 기본 아키텍처를 전면적으로 변경하지 않고도 새로운 기능과 서비스를 추가할 수 있게 해줍니다. API는 다양한 애플리케이션에서 재사용할 수도 있습니다.
유연성을 고려하여 설계된 API-우선 아키텍처(예: 하드코딩된 종속성이 없이 표준 형식으로 구성된 API 활용)는 조직의 확장성을 높이고 시장 트렌드 또는 새로운 비즈니스 이니셔티브에 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다.
머신 러닝과 기타 AI 도구가 최상의 효과를 내기 위해서는 방대한 데이터에 접근할 수 있어야 합니다. 데이터가 더 완전하고 최신일수록 AI가 도출하는 통찰력이 더 정확하고 가치 있게 됩니다. API 통합은 조직이 기업 전체의 데이터를 연결하고, AI 도구 적용을 통해 최대한의 가치를 이끌어낼 수 있게 해줍니다.
통합이 없다면 데이터가 서로 다른 앱이나 부서 간에 고립되어 해당 데이터에 접근해야만 하는 이해관계자들이 복잡하고 시간 소모적인 과정을 겪게 될 수 있습니다. API 통합은 데이터 세트를 통합하여 기업 시스템 간의 실시간 데이터 교환을 촉진하는 역할을 합니다.
