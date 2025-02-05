API 통합이란 무엇인가요?

API란 소프트웨어 애플리케이션들이 서로 통신하여 데이터, 기능, 특징을 교환할 수 있도록 하는 일련의 규칙 또는 프로토콜입니다. API는 전자상거래 사이트가 PayPal과 같은 결제 시스템과 연동되도록 하거나, 블로그가 소셜 미디어 웹사이트에서 게시물을 불러와 삽입할 수 있도록 하는 등 단순한 통합 작업에도 활용될 수 있습니다.

엔터프라이즈 시스템에서는 API를 통해 서로 다른 기업 데이터베이스 간의 실시간 데이터 교환을 가능하게 하거나 독립적인 애플리케이션을 연결하여 자동화된 비즈니스 프로세스를 만드는 등 더 크고 복잡한 플랫폼과 시스템, 그리고 워크플로를 통합할 수 있습니다.

사용자 정의 코딩으로 시스템이나 애플리케이션을 직접 연결하는 기존 포인트 투 포인트 통합에는 많은 설정 작업과 유지 관리가 요구됩니다 이 방식은 수백 또는 수천 개의 애플리케이션이 분산된 IT 아키텍처에 걸쳐 운영되는 현대의 환경에는 적합하지 않은 경우가 많습니다.

API 통합은 더 효율적인 솔루션을 제공합니다. API 통합을 통해 조직은 API를 활용하여 통합 흐름을 노출시키고 애플리케이션, 플랫폼, 시스템이 위치에 상관없이 연결될 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 최신 IT 환경에서 필수적인 역할을 합니다.