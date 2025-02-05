API 설계란 무엇인가요?

API 설계에는 다양한 API 사용 사례와 다양한 접근 방식이 있으며, 일부 프로토콜, 아키텍처 스타일 및 언어는 다른 프로토콜보다 특정 작업이나 사용 사례에 더 적합합니다.

웹 API의 사용이 증가함에 따라 특정 프로토콜, 스타일, 표준 및 언어의 개발 및 사용으로 이어졌습니다. 이러한 구조는 사용자에게 허용되는 데이터 유형, 명령, 구문 등을 정의하는 일련의 매개변수 또는 API 사양을 제공합니다. 이러한 API 프로토콜은 사실상 표준화된 정보 교환을 촉진합니다.

일반적인 프로토콜, 아키텍처 스타일 및 언어는 다음과 같습니다.



SOAP(단순 객체 액세스 프로토콜)

원격 프로시저 호출(RPC)

WebSocket

REST(표현 상태 전송)

GraphQL

새 API에 대한 올바른 구조를 선택하는 것은 설계 프로세스의 중요한 측면입니다. 이러한 프로토콜, 아키텍처 스타일, 그리고 언어들은 서로 우열을 가리는 것이 아닙니다. 그들은 다른 작업을 위한 다른 툴입니다.