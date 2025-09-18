API 게이트웨이란 무엇인가요?

사내에서 구축한 전용 도구로서 AI 서비스를 사용하든, 또는 클라우드를 통해 접속하는 타사 모델을 배포하든, 게이트웨이는 애플리케이션과 AI 모델을 연결하고 에코시스템 상의 모든 AI 도구에 거버넌스와 보안 정책을 일관되게 적용하는 가볍고 통합된 계층을 제공합니다.

기존 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 게이트웨이에서 클라이언트와 백엔드 서비스 간의 데이터 교환이 가능했다면, AI 게이트웨이는 AI 워크로드의 고유한 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 표준 API 게이트웨이의 기능을 확장하여 다중 모델 액세스 및 통합, 지능형 AI 워크로드 라우팅, 동적 로드 밸런싱, 토큰 소비 추적 및 속도 제한, 보안 정책 시행 등을 포함합니다.

예를 들어 엔터프라이즈 AI 워크로드에는 딥 러닝과 대규모 모델 훈련에 중점을 두고 대대적인 컴퓨팅 부하를 지원할 수 있는 정교한 AI 인프라가 필요할 수 있습니다. 기존 엔터프라이즈 시스템으로는 기업이 프로덕션 규모의 AI 모델을 관리하는 데 필요한 높은 대역폭과 짧은대기 시간 액세스를 제공하기가 어려울 수 있습니다.

AI 게이트웨이는 개발 팀이 복잡한 AI 기반 아키텍처를 좀 더 쉽게 관리하도록 도와줍니다. 모든 AI 모델 상호 작용을 위해 통일된 진입점을 제공하며, AI 기반 API를 사용하여 애플리케이션과 AI 시스템 간의 데이터 흐름, 지침 및 정책을 오케스트레이션합니다. 이 기능을 통해 팀은 모델별로 다른 인터페이스에 의존하는 대신, 하나의 창에서 다양한 모델과 AI 워크플로를 사용하고 액세스하는 방식을 제어할 수 있습니다.

그래서 AI 게이트웨이는 AI 모델 에코시스템에 대한 액세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 모델 통합에 따를 수 있는 마찰을 줄이고 엔터프라이즈 규모의 AI 채택을 위한 중앙 집중식 거버넌스 구조를 만드는 데 도움이 됩니다.