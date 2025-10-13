클라우드 마이그레이션의 7가지 R

각 애플리케이션에는 고유한 아키텍처, 종속성 및 비즈니스 요구 사항이 있습니다. 7R의 프레임워크는 조직이 각 상황을 개별적으로 평가하고 속도, 비용 효율성, 장기적 가치의 균형을 가장 잘 맞추는 마이그레이션 경로를 선택하는 데 도움이 됩니다.

클라우드 컴퓨팅은 대부분의 현대 비즈니스 운영 방식의 기반을 형성합니다. 금융 기관은 클라우드 인프라를 통해 매일 수백만 건의 거래를 처리하고, 소매업체는 전 세계 사업장에서 재고와 고객 데이터를 관리합니다. 의료 서비스 제공업체는 엄격한 개인정보 보호 및 보안 표준을 유지하는 클라우드 플랫폼에 환자 기록을 저장하고 분석합니다. 제조 기업은 이러한 시스템을 통해 생산 라인과 공급망을 실시간으로 모니터링하여 중단에 신속하게 대응할 수 있습니다.

산업 전반에 걸쳐 클라우드 도입이 가속화됨에 따라 조직은 마이그레이션 여정을 관리하기 위한 전략적 접근 방식이 필요합니다.

이러한 환경에서는 7R과 같은 프레임워크가 필수적입니다. 산업 전반에 걸쳐 클라우드에 대한 의존도가 높아지면서 확장 가능하고 유연한 클라우드 환경에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

클라우드 애플리케이션은 인프라에서 실행되며 서버, 데이터 스토리지, 네트워킹, 개발 도구 및 AI 분석과 같은 확장 가능한 컴퓨팅 리소스에 대한 온디맨드 액세스를 제공합니다(유연한 종량제 요금제로 인터넷을 통해 제공됨).

글로벌 클라우드 시장 역시 이러한 변화를 반영하고 있으며, 2024년에는 7,524억 4,000만 달러 규모로 평가되었고 2030년에는 2조 3,901억 9,000만 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다.1 이러한 성장은 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 도입 확대에 힘입은 것으로, 두 기술 모두 견고한 클라우드 인프라를 필요로 합니다.