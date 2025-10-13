클라우드 마이그레이션의 7가지 R

클라우드 마이그레이션의 7가지 R은 애플리케이션과 워크로드를 클라우드로 이전하기 위한 일곱 가지 전략적 접근 방식을 의미합니다. 여기에는 리호스팅(rehost), 재배치(relocate), 리플랫포밍(replatform), 리팩터링(refactor), 재구매(repurchase), 폐기(retire), 유지(retain)가 포함됩니다.
각 애플리케이션에는 고유한 아키텍처, 종속성 및 비즈니스 요구 사항이 있습니다. 7R의 프레임워크는 조직이 각 상황을 개별적으로 평가하고 속도, 비용 효율성, 장기적 가치의 균형을 가장 잘 맞추는 마이그레이션 경로를 선택하는 데 도움이 됩니다.
클라우드 컴퓨팅은 대부분의 현대 비즈니스 운영 방식의 기반을 형성합니다. 금융 기관은 클라우드 인프라를 통해 매일 수백만 건의 거래를 처리하고, 소매업체는 전 세계 사업장에서 재고와 고객 데이터를 관리합니다. 의료 서비스 제공업체는 엄격한 개인정보 보호 및 보안 표준을 유지하는 클라우드 플랫폼에 환자 기록을 저장하고 분석합니다. 제조 기업은 이러한 시스템을 통해 생산 라인과 공급망을 실시간으로 모니터링하여 중단에 신속하게 대응할 수 있습니다.
산업 전반에 걸쳐 클라우드 도입이 가속화됨에 따라 조직은 마이그레이션 여정을 관리하기 위한 전략적 접근 방식이 필요합니다.
이러한 환경에서는 7R과 같은 프레임워크가 필수적입니다. 산업 전반에 걸쳐 클라우드에 대한 의존도가 높아지면서 확장 가능하고 유연한 클라우드 환경에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
클라우드 애플리케이션은 인프라에서 실행되며 서버, 데이터 스토리지, 네트워킹, 개발 도구 및 AI 분석과 같은 확장 가능한 컴퓨팅 리소스에 대한 온디맨드 액세스를 제공합니다(유연한 종량제 요금제로 인터넷을 통해 제공됨).
글로벌 클라우드 시장 역시 이러한 변화를 반영하고 있으며, 2024년에는 7,524억 4,000만 달러 규모로 평가되었고 2030년에는 2조 3,901억 9,000만 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다.1 이러한 성장은 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 도입 확대에 힘입은 것으로, 두 기술 모두 견고한 클라우드 인프라를 필요로 합니다.
7R은 2010년 Gartner, Inc.에서 도입한 초기 5R 프레임워크(리호스팅(rehost), 리팩터링(rehost), 수정(revise), 재구축(rebuild), 교체(replace))에서 발전한 것입니다. 이러한 전략은 조직이 클라우드 컴퓨팅의 잠재력을 막 깨닫기 시작했을 때 시작되었지만 온프레미스 레거시 애플리케이션을 새로운 환경으로 이전해야 하는 과제에 직면했습니다. 5R은 기업이 마이그레이션할 애플리케이션을 분류하는 데 도움이 되는 로드맵 역할을 했습니다.
클라우드 도입이 성숙해짐에 따라 Amazon Web Services(AWS)는 2016년에 여섯 번째 R: Retire를 추가하여 프레임워크를 확장했습니다. 이 추가를 통해 마이그레이션 프로젝트에서 더 이상 필요하지 않은 애플리케이션이 발견되는 경우가 많다는 점을 인식하게 되었으며, 이는 모든 것을 마이그레이션하는 것이 아닌 불필요한 비용을 제거할 수 있는 기회를 제공했습니다.
2017년, AWS가 일곱 번째 R인 유지(retain)를 추가하면서 이 프레임워크는 더욱 발전했습니다. 오늘날 대부분의 엔터프라이즈 기업은 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 전략을 사용하여 일부 애플리케이션은 온프레미스에 유지하고 다른 애플리케이션은 클라우드로 이전합니다.
이제 완전한 7R의 프레임워크는 모든 마이그레이션 접근 방식 결정에 대한 포괄적인 지침을 제공합니다.
클라우드 마이그레이션은 애플리케이션, 데이터, 워크로드 및 IT 인프라를 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 기반 인프라로 마이그레이션하는 프로세스입니다.
조직은 비용 최적화, 확장성 향상, 재해 복구(DR) 강화, 비즈니스 연속성 개선, AI 및 ML과 같은 고급 기술에 대한 액세스 등의 이점을 활용하기 위해 클라우드로 마이그레이션합니다.
마이그레이션은 인프라 노후화, 데이터센터 비용 상승 또는 원격 근무 인력을 지원해야 할 필요성에 직면했을 때 결정되는 경우가 많습니다. 일부는 더 빠른 혁신과 배포 주기를 위해 클라우드로 이전합니다. 증가하는 데이터 스토리지 수요를 충족하거나 온프레미스에서는 구현할 수 없는 클라우드 네이티브 기능을 활용하기 위해 마이그레이션하는 경우도 있습니다.
클라우드 마이그레이션 유형은 애플리케이션의 이전 위치와 이유에 따라 다양한 형태로 제공됩니다. 여기에는 다음과 같은 범주가 포함됩니다.
데이터 센터 마이그레이션에서 조직은 전체 인프라를 클라우드로 이전하여 물리적 서버와 스토리지를 클라우드 리소스로 통합합니다. 이러한 전환은 기업이 값비싼 데이터 센터 임대를 종료하거나 온프레미스 하드웨어 유지 관리의 부담을 없애고자 할 때 주로 발생합니다.
하이브리드 클라우드 마이그레이션은 일부 워크로드를 온프레미스에 유지하면서 다른 워크로드를 클라우드로 이전하는 방식입니다. 이 접근 방식은 규제 요건에 따라 특정 애플리케이션은 온프레미스에 유지하고 다른 애플리케이션은 클라우드 기능의 이점을 활용해야 하는 경우에 효과적입니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서 '하이브리드 클라우드 정복'에 따르면 하이브리드 클라우드 접근 방식을 채택한 조직은 훨씬 더 큰 가치를 실현할 수 있습니다. 실제로 단일 퍼블릭 클라우드 플랫폼에만 의존할 때보다 2.5배 더 많은 가치를 실현할 수 있습니다.
이 시나리오에서는 앱과 데이터가 한 클라우드 제공업체(예: AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform)에서 다른 클라우드 제공업체로 이동하거나 동일한 제공업체 내의 여러 클라우드 서비스 간에 이동합니다.
조직은 공급업체 종속을 피하고, 더 나은 가격 또는 필요에 더 적합한 액세스별 플랫폼 기능을 활용하기 위해 이 경로를 선택합니다.
멀티클라우드 전략을 통해 조직은 여러 공급업체에 워크로드를 분산하여 각 플랫폼의 강점을 활용하고 비용을 최적화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 유연성을 제공하고 단일 공급업체에 대한 의존도를 줄여줍니다.
클라우드로 이전하면 몇 가지 과제가 발생하므로 체계적인 전략이 필수적입니다. 레거시 시스템에는 복잡하고 문서화되지 않은 종속성이 있어 마이그레이션의 전체 영향을 파악하기 어려운 경우가 많습니다. 온프레미스 인프라용으로 설계된 애플리케이션이 클라우드 환경에서 최적으로 작동하지 않으면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 네트워크 지연 시간은 실시간 데이터 처리 또는 구성 요소 간의 빈번한 통신이 필요한 애플리케이션에 영향을 미칠 수 있습니다.
보안 및 규정 준수 문제는 클라우드에서 데이터 보호 및 규제 요건을 충족할 수 있도록 신중한 계획이 필요합니다 IBM IBV 2023 보고서에 따르면 글로벌 의사 결정권자의 약 58%가 클라우드 기술이 여전히 상당한 도전 과제라고 답하는 등 기술 격차가 큰 장애물로 작용하고 있습니다. 적절한 거버넌스가 없으면 팀이 가격에 미치는 영향을 이해하지 못한 채 리소스를 증설하면서 클라우드 비용이 급증할 수 있습니다.
7가지 R은 각각 구체적인 사용 사례와 장단점이 있는 고유한 마이그레이션 전략을 나타냅니다.
리플랫포밍은 마이그레이션 중에 애플리케이션을 대상으로 최적화하여 핵심 아키텍처를 변경하지 않고도 클라우드 기능을 활용할 수 있도록 합니다.
일반적인 예로는 SQL(구조화된 쿼리 언어) 데이터베이스를 Amazon RDS와 같은 관리형 서비스로 마이그레이션하거나 앱을 컨테이너화하는 것이 있습니다.
재구매는 기존 애플리케이션을 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS) 대안으로 대체하는 것입니다. 조직은 기존 소프트웨어를 마이그레이션하는 대신 이미 클라우드 네이티브인 새로운 솔루션을 도입하게 됩니다.
이 전략은 상용 SaaS 제품이 동일하거나 더 나은 기능을 제공하는 애플리케이션에 적합합니다. 또한 레거시 애플리케이션을 마이그레이션하는 데 SaaS 대안을 채택하는 것보다 더 많은 비용이 드는 경우에도 논리적인 접근 방식입니다.
폐기에는 더 이상 필요하지 않은 애플리케이션을 식별하고 폐기하는 작업이 포함됩니다. 클라우드 마이그레이션 프로젝트를 진행하다 보면 특정 애플리케이션이 비용 대비 비즈니스 가치가 미미한 경우가 많습니다.
조직은 사용 데이터에 따라 애플리케이션 채택이 미미하거나 다른 시스템이 해당 기능을 대체하거나 마이그레이션 비용이 비즈니스 가치보다 더 큰 경우 애플리케이션을 폐기합니다.
유지란 적어도 당분간은 애플리케이션을 현재 환경에 유지하는 것을 의미합니다. 이러한 애플리케이션은 나중에 마이그레이션 결정을 다시 검토할 계획으로 온프레미스에 유지됩니다. 이 전략은 최근에 업그레이드되어 안정된 애플리케이션, 마이그레이션 전에 해결해야 하는 규정 준수 요구사항이 있는 애플리케이션, 더 많은 계획 시간이 필요한 복잡한 종속성이 있는 애플리케이션에 적용됩니다.
효과적인 클라우드 마이그레이션 전략 개발은 포괄적인 검색 및 평가에서 시작됩니다. 조직은 모든 애플리케이션의 재고를 파악하고, 애플리케이션의 종속성을 이해하고, 비즈니스 중요도를 평가해야 합니다. 이 평가를 통해 7가지 R 중 각 애플리케이션에 적합한 것이 무엇인지 결정합니다.
조직은 일반적으로 마이그레이션이 간단하고 즉각적인 가치를 제공하는 시스템과 같이 긍정적인 결과를 빠르게 제공하는 애플리케이션으로 시작합니다. 이를 통해 모멘텀을 구축하고 팀 역량을 개발하며 클라우드의 이점을 입증할 수 있습니다. 위험도가 높거나 복잡한 애플리케이션은 일반적으로 팀이 클라우드 전문 지식을 쌓은 후에 마이그레이션합니다.
각 애플리케이션에 대한 마이그레이션 계획에는 성공 기준, 롤백 절차, 데이터 마이그레이션 계획, 비즈니스 이해관계자와의 시기 조율이 포함되어야 합니다.
테스트 전략에는 특별한 주의가 필요합니다. 애플리케이션은 출시 전에 호환성을 확인하기 위해 클라우드 환경에서 철저한 테스트를 거쳐야 하며, 많은 조직이 위험을 줄이기 위해 전환 기간 동안 병렬 환경을 운영합니다.
마이그레이션을 시작하기 전에 거버넌스 및 비용 관리 프레임워크를 구축해야 합니다. 클라우드 지출은 적절한 통제 없이 급격하게 증가할 수 있습니다. 리소스 태그 지정, 예산 알림, 정기적인 비용 검토는 조직이 클라우드 지출을 최적화하고 예상치 못한 지출을 방지하는 데 도움이 됩니다.
클라우드 제공업체는 마이그레이션을 지원하는 다양한 도구를 제공합니다. AWS Application Migration Service와 같은 AWS 클라우드 마이그레이션 도구는 소스 서버를 자동으로 변환하여 리프트 앤 시프트 마이그레이션을 간소화하며, IBM Cloud는 워크로드 평가 및 이동을 위한 마이그레이션 서비스 및 도구를 제공합니다. Azure Migrate 및 이와 유사한 서비스는 다운타임을 최소화하면서 데이터베이스를 이동하는 데 도움이 되며, 자동화된 추적 도구는 여러 워크로드에서 마이그레이션 진행 상황을 중앙 집중식으로 파악할 수 있도록 합니다.
에코시스템 파트너는 도구를 제공하는 것 외에도 전문 지식과 서비스를 통해 클라우드 기능을 확장합니다. IBM, Microsoft와 같은 주요 기술 기업은 조직이 포트폴리오를 평가하고 마이그레이션을 계획하며 클라우드 배포를 최적화하는 데 도움이 되는 컨설팅 서비스와 마이그레이션 도구를 제공합니다.
분석 플랫폼은 운영 비용 추정을 위한 계획 도구를 제공하고, 관리형 서비스 제공업체는 실질적인 마이그레이션 지원을 제공하며, 시스템 통합업체는 특정 산업 또는 애플리케이션 유형에 대한 심층적인 전문 지식을 제공합니다.
서비스, 도구 및 파트너의 올바른 조합을 선택하는 것은 마이그레이션 규모와 복잡성, 내부 팀의 역량, 예산 제약 및 일정 요구 사항과 같은 요인에 따라 달라집니다.
성공적인 클라우드 마이그레이션은 단순히 인프라를 이전하는 것이 아니라 조직의 운영 방식을 혁신하는 것입니다. 7R의 프레임워크를 적절한 클라우드 서비스와 함께 사용하면 조직은 각 워크로드를 가장 효과적인 마이그레이션 경로에 맞게 조정할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 모든 애플리케이션이 비즈니스 민첩성, 운영 효율성 및 장기적인 혁신에 기여하도록 보장합니다.
