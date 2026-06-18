例えば、X社が、すべてのWebサービスでプレーンなHTTPではなくHTTPSを使用しなければならないという「HTTPSのみ」のポリシーの導入を進めているとします。ポリシーを体系化するために、プラットフォーム・エンジニアは次のようなシンプルなルールを作成します。

サービスのプロトコルがHTTPの場合、変更は拒否されます。

サービスのプロトコルがHTTPSの場合、変更は可能です。

エンジニアは、このポリシー・ファイルをアプリケーションと同じコード・リポジトリー内の「ポリシー」フォルダーに配置し、プル・リクエストを開いて、ポリシーを追加します。このプル要求により、ポリシー・ファイルの自動構文チェックと、別のエンジニアによるコード・レビューがトリガーされます。ポリシーが必要なテストに合格した後のみ、メイン・ブランチにマージされます。

継続的統合（CI）パイプラインでは、すべてのポリシー・ファイルは「policies」フォルダからポリシー・エンジンに読み込みます。ポリシー・エンジンはポリシーを読み取り、それを内部表現に変換し、コンパクトな低レベルの形式にコンパイルします。このコンパクトな形式により、エンジンは「許可か拒否か」という質問に素早く答えることができます。パイプラインがチェックするすべてのサービスに対して。

ファイルの形式に関係なく、CIジョブは既存の構成ファイルを取得し、重要なフィールド（名前、プロトコル、ポート）を抽出し、各サービスの簡単なJSON記述を構築します。

呼び出し元は、標準化されたサービス説明をインプットとして送信し、「HTTPS のみ」のポリシー・パッケージを適用する必要があることを示すことで、ポリシー・エンジンに決定を要求します。

次に、ポリシーエンジンはインプットをルールに照らして評価します。サービスのプロトコル・フィールドをチェックします。プロトコルがHTTPの場合、インプットがポリシーの「拒否」条件に一致することを意味します。このエンジンは変更を拒否する必要があることを示し、サービスはHTTPではなくHTTPSを使用する必要があることを開発者に伝えるメッセージを作成します。サービスがHTTPSを使用している場合、どの拒否条件も満たされず、エンジンは変更が許可されていることを示します。

次に、ポリシーエンジンはルールの評価を、サービスの単一の意思決定オブジェクトに要約します。意思決定オブジェクトでは通常、全体的な意思決定が「許可」か「拒否」か、および問題の重大度（高、中、低）を指定します。また、インプットが拒否された理由を説明するメッセージのリストや、エンジンが評価プロセスで見つかった警告も含まれています。すべてがコンプライアンスに準拠している場合、意思決定オブジェクトは変更が許可され、情報メモのみ（またはまったくメッセージが付属しない）を示します。

最後に、CIツールが決定を強制します。決定が「拒否」の場合、変更はメイン・コード・ブランチにマージされません。エンジニアに、サービスはHTTPSを使用し、特定の変更を行う必要があるというエラー・メッセージが表示されます。決定が「許可」の場合、アーティファクトはパッケージ化されてデプロイされ、CIパイプラインは通常どおり処理されます。