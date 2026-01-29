財務報告の自動化とは

自動化された財務報告機能により、FP&Aチームは煩雑な報告業務を自動化し、財務諸表や報告書をリアルタイムで作成できるようになります。また、 ワークフローの自動化、自動監査記録の作成、統合や検証の管理も行えます。このプロセスにより、チーム・メンバーは分析や関係構築などのより戦略的な取り組みに集中できるようになります。

経営幹部はファイナンス分野におけるAIの力を実感しており、ファイナンス分野向けAIエージェントやFP&AにおけるAIなど、金融業務全体でAIの自動化を取り入れ始めています。

最近のIBM Institute for Business Valueの研究によると、最高財務責任者（CFO）を含む経営幹部の68%が、デジタル・アシスタントがセルフサービスの財務オペレーションをサポートする自律型エージェントへと進化する中で、AIのオートメーションを試していると報告しています。

これとは別に、調査対象の経営幹部のうち、37%が予測的知見にタッチレス・オートメーションを導入し、29%が財務分析とレポートに導入すると予想しています。

金融業務におけるAIの活用は、FP&Aチームの業務のあり方を変えつつあります。この技術は、精度、使いやすさ、効率性、戦略において大きな向上をもたらしています。この大きな変化により、金融業界は、事後対応的な役割から、計画、予算編成、および予測における先見的な変革と意思決定を主導する存在へと変貌を遂げつつあります。