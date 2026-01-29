財務報告の自動化とは、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）のプロセスを使用して、AIと自動化機能を備えたソフトウェアを使用して財務報告プロセスを簡素化することです。
自動化された財務報告機能により、FP&Aチームは煩雑な報告業務を自動化し、財務諸表や報告書をリアルタイムで作成できるようになります。また、 ワークフローの自動化、自動監査記録の作成、統合や検証の管理も行えます。このプロセスにより、チーム・メンバーは分析や関係構築などのより戦略的な取り組みに集中できるようになります。
経営幹部はファイナンス分野におけるAIの力を実感しており、ファイナンス分野向けAIエージェントやFP&AにおけるAIなど、金融業務全体でAIの自動化を取り入れ始めています。
最近のIBM Institute for Business Valueの研究によると、最高財務責任者（CFO）を含む経営幹部の68%が、デジタル・アシスタントがセルフサービスの財務オペレーションをサポートする自律型エージェントへと進化する中で、AIのオートメーションを試していると報告しています。
これとは別に、調査対象の経営幹部のうち、37%が予測的知見にタッチレス・オートメーションを導入し、29%が財務分析とレポートに導入すると予想しています。
金融業務におけるAIの活用は、FP&Aチームの業務のあり方を変えつつあります。この技術は、精度、使いやすさ、効率性、戦略において大きな向上をもたらしています。この大きな変化により、金融業界は、事後対応的な役割から、計画、予算編成、および予測における先見的な変革と意思決定を主導する存在へと変貌を遂げつつあります。
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チームは、組織の既存の財務システムと統合できるAI搭載ソフトウェアを通じて、財務報告を自動化します。既存のシステムには、会計ソフト、Excelスプレッドシート、FP&Aソフト、財務データ管理ツール、企業資源計画（ERP）システムなどがあります。
この先のステップでは、財務報告の自動化がどのように機能するかについての一般的な道筋を示します。
財務報告の自動化は、単純な反復タスクやワークフローをはるかに超えて、報告プロセスの多くの中核領域を変革することができます。
自動化ソフトウェアにより、FP&Aチームは主要な財務諸表を容易に作成できるようになり、人的エラーのリスクが軽減され、データ収集時間が短縮されます。
自動レポート作成システムは、統合されたシステムから財務情報を取得できるため、精度と拡張性が向上します。このシステムは、財務諸表を迅速かつ正確に作成することで、より多くのデータに基づいた意思決定を促進します。
財務報告の自動化により、FP&Aチームはリアルタイム・データを使用して、経営陣、株主株式、経費レポートを作成できます。このストラテジーにより、手動のデータ収集プロセスと、複数のデータ・ソースを管理する複雑さが解消されます。自動化ソフトウェアはエラーを減らし、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。
自動レポート作成ソフトウェアは、一貫した書式設定と会計ルールを適用して、さまざまな利害関係者向けにカスタム・レポートを生成します。データをすべて1か所に保管することで、CFOとビジネス・マネージャーは、すべて同じメトリクスと数値を見ながら、財務実績について戦略的な議論を行うことができます。
自動化は、取引の調整や、複数の情報源からの何千もの取引の比較に役立ちます。口座照合は手動作業であり、ミスが発生しやすく、月末締めの手続きが遅れる可能性があります。
機械学習（ML）を使用する自動化ツールは、過去の取引から学習し、将来の不正行為を軽減するように調整できます。
金融専門家は、複雑な規制遵守基準と税務上の義務を管理しなければならりません。自動化により、レポート要件と会計基準を満たすプロセスが簡素化され、システム全体で信頼できる唯一の情報源が作成されます。
自動化ソフトウェアは、政府会計基準審議会（GASB）などの統治機関によって設定された基準に沿ったレポートも自動的に生成します。
光学文字認識（OCR）テクノロジーを使用することで、システムはさまざまなソースからデータを取得し、手動でのデータ入力の必要性がなくなります。このソフトウェアは、銀行フィード、請求書、領収書などのソースからデータを取得できます。
OCRの一例として、経費管理があります。財務チームは、各報告書を検証し、領収書が請求費用と一致していることを検証するのに何時間も費やす場合があります。OCRを使用すると、従業員は携帯電話で領収書の写真を撮影するだけで、情報を抽出して分類できます。
財務のオートメーションは、企業の財務管理と日常業務の変革を目指す企業にとって、価値のある投資です。主なメリットのいくつかを以下に示します。
財務の自動化には非常に大きなメリットがあります。ただし、言及する価値のある課題がまだいくつかあります。企業にとって、発生する可能性のある潜在的な問題を理解し、問題が発生したときにリーダーシップを準備することが重要です。
財務報告を自動化するメリットは、使用する自動化ソフトウェアの種類によって異なります。ただし、財務プロセスを効率化し、より戦略的な意思決定につながるようなコア機能は、すべての選択肢に備わっているべきです。
財務報告の自動化ツールは情報元システムに接続し、変更に応じてデータをストリーミングします。財務チームは、取引、残高、業績指標を、一括処理の後ではなく、リアルタイムで確認できます。自動化ソフトウェアの即時性により、精度が向上し、手動による照合が削減されます。
組織は、企業資源計画（ERP）、顧客資源管理（CRM）、サードパーティの各プラットフォームのデータを統合することで、財務オペレーションの信頼できる単一のビューを維持することができます。
カスタマイズ可能なダッシュボードとテンプレートから、それぞれの役割にとって最も重要なメトリクスが財務チームに表示されます。
財務チームは表示をカスタマイズして、主要業績評価指標（KPI）、傾向、例外を一目で追跡できます。ユーザーは、豊富な技術的専門知識を必要とせずに、使いやすいインターフェースを通じてデータのフィルタリングやドリルダウンを行うことができます。この柔軟性により、知見が向上し、共通の目標に沿ってチームが連携できます。
財務報告の自動化は、ビジネスの成長に合わせて拡張できます。このプラットフォームは、業績の低下を招くことなく、取引量の増加、新規事業体、および事業展開地域の拡大に対応します。
組織は、ガバナンスと制御を維持しながら、ユーザーとデータ・ソースを追加できます。この拡張性により、長期的な投資が保護され、システムの総点検を必要とせずにイノベーションが促進されます。
自動化された財務報告ツールは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）と再構築されたコネクターを介して、既存のシステムと容易に連携できます。組織は、ERP、給与計算、調達、銀行プラットフォームと最小限の中断で連携できます。
迅速な統合は課題に対処し、実装時間を短縮することで、IT部門の労力を軽減し、価値実現までの時間を短縮します。
財務責任者は、自社に適したオートメーションのツールを導入する際に、常に最新の情報を維持し、積極的に取り組む必要があります。以下に示す要素は、組織が財務報告の自動化を導入する際の指針となるベスト・プラクティスの例です。
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