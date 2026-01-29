ビジネス・オペレーション

財務報告の自動化とは

公開日 2026年01月29日
机に座っている人々と、その上に重ね合わせられたグラフ
By Teaganne Finn , Ian Smalley

財務報告の自動化の定義

財務報告の自動化とは、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）のプロセスを使用して、AIと自動化機能を備えたソフトウェアを使用して財務報告プロセスを簡素化することです。

自動化された財務報告機能により、FP&Aチームは煩雑な報告業務を自動化し、財務諸表や報告書をリアルタイムで作成できるようになります。また、 ワークフローの自動化、自動監査記録の作成、統合や検証の管理も行えます。このプロセスにより、チーム・メンバーは分析や関係構築などのより戦略的な取り組みに集中できるようになります。

経営幹部はファイナンス分野におけるAIの力を実感しており、ファイナンス分野向けAIエージェントFP&AにおけるAIなど、金融業務全体でAIの自動化を取り入れ始めています。

最近のIBM Institute for Business Valueの研究によると、最高財務責任者（CFO）を含む経営幹部の68%が、デジタル・アシスタントがセルフサービスの財務オペレーションをサポートする自律型エージェントへと進化する中で、AIのオートメーションを試していると報告しています。

これとは別に、調査対象の経営幹部のうち、37%が予測的知見にタッチレス・オートメーションを導入し、29%が財務分析とレポートに導入すると予想しています。

金融業務におけるAIの活用は、FP&Aチームの業務のあり方を変えつつあります。この技術は、精度、使いやすさ、効率性、戦略において大きな向上をもたらしています。この大きな変化により、金融業界は、事後対応的な役割から、計画、予算編成、および予測における先見的な変革と意思決定を主導する存在へと変貌を遂げつつあります。

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財務報告の自動化の仕組み

チームは、組織の既存の財務システムと統合できるAI搭載ソフトウェアを通じて、財務報告を自動化します。既存のシステムには、会計ソフト、Excelスプレッドシート、FP&Aソフト、財務データ管理ツール、企業資源計画（ERP）システムなどがあります。

この先のステップでは、財務報告の自動化がどのように機能するかについての一般的な道筋を示します。

  1. データの収集：オートメーション・ソフトウェアは既存の財務および報告ツールに直接接続し、生の財務データを1か所にまとめます。このプロセスにより、手動でのデータ入力が不要になります。
  2. データを処理する： データ処理とデータ検証は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）やその他の自動化ツールによって行われ、データを検証し、物理的な文書をデジタル・テキストに変換します。
  3. 分析と知見を生み出す： AIと機械学習（ML）がパターンを分析し、分散レポートを作成します。これらの技術は、人間では検出できないような異常、詐欺のリスク、傾向を検出できます。
  4. 報告する：財務自動化システムは、処理されたデータを、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表、カスタム・レポートなどの標準的な財務報告書にまとめます。これらの報告書は、特定の予測ニーズやダッシュボードに合わせてフォーマットすることができます。
  5. 検証する：レポート作成後、財務報告書を利害関係者に自動配布するようにスケジュールできます。または、自動財務報告ソフトウェアでクエリーを実行してリアルタイムの知見を取得し、財務取引を追跡し、規制遵守のための監査証跡を維持することができます。
製品概要

IBM® Planning Analyticsを活用することで、AIを組み込んだ統合事業計画を実現できます。

スプレッドシートの管理に追われることなく、より良い意思決定を促す信頼性と精度の高い統合計画と予測を作成できます。
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財務報告のどの領域を自動化できるか

財務報告の自動化は、単純な反復タスクやワークフローをはるかに超えて、報告プロセスの多くの中核領域を変革することができます。

財務諸表

自動化ソフトウェアにより、FP&Aチームは主要な財務諸表を容易に作成できるようになり、人的エラーのリスクが軽減され、データ収集時間が短縮されます。

自動レポート作成システムは、統合されたシステムから財務情報を取得できるため、精度と拡張性が向上します。このシステムは、財務諸表を迅速かつ正確に作成することで、より多くのデータに基づいた意思決定を促進します。

財務報告書

財務報告の自動化により、FP&Aチームはリアルタイム・データを使用して、経営陣、株主株式、経費レポートを作成できます。このストラテジーにより、手動のデータ収集プロセスと、複数のデータ・ソースを管理する複雑さが解消されます。自動化ソフトウェアはエラーを減らし、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。

自動レポート作成ソフトウェアは、一貫した書式設定と会計ルールを適用して、さまざまな利害関係者向けにカスタム・レポートを生成します。データをすべて1か所に保管することで、CFOとビジネス・マネージャーは、すべて同じメトリクスと数値を見ながら、財務実績について戦略的な議論を行うことができます。

会計照合

自動化は、取引の調整や、複数の情報源からの何千もの取引の比較に役立ちます。口座照合は手動作業であり、ミスが発生しやすく、月末締めの手続きが遅れる可能性があります。

機械学習（ML）を使用する自動化ツールは、過去の取引から学習し、将来の不正行為を軽減するように調整できます。

法規制への準拠

金融専門家は、複雑な規制遵守基準と税務上の義務を管理しなければならりません。自動化により、レポート要件と会計基準を満たすプロセスが簡素化され、システム全体で信頼できる唯一の情報源が作成されます。

自動化ソフトウェアは、政府会計基準審議会（GASB）などの統治機関によって設定された基準に沿ったレポートも自動的に生成します。

インプットデータ

光学文字認識（OCR）テクノロジーを使用することで、システムはさまざまなソースからデータを取得し、手動でのデータ入力の必要性がなくなります。このソフトウェアは、銀行フィード、請求書、領収書などのソースからデータを取得できます。

OCRの一例として、経費管理があります。財務チームは、各報告書を検証し、領収書が請求費用と一致していることを検証するのに何時間も費やす場合があります。OCRを使用すると、従業員は携帯電話で領収書の写真を撮影するだけで、情報を抽出して分類できます。

財務報告の自動化のメリット

財務のオートメーションは、企業の財務管理と日常業務の変革を目指す企業にとって、価値のある投資です。主なメリットのいくつかを以下に示します。

  • 精度の向上：自動化ソフトウェアにより、人間によるデータ入力が不要になり、計算の精度が向上し、エラーが減少します。
  • ワークフローを効率化：ワークフローの自動化により、システムの遅延が解消され、手作業による引き継ぎの必要性が減少します。
  • 一貫性の維持：財務報告の自動化により、FP&Aチームは標準化された処理と業務の自動化を通じて、すべての財務業務にわたって一貫性を維持できます。
  • 制御の向上：自動化ソフトウェアは、異常なアクティビティーやパターンに自動的にフラグを立て、取引の文書化を徹底することで、FP&Aチームが制御を維持するのに役立ちます。
  • 柔軟でスケーラブルな運用を実現：自動化された財務報告作成ツールは取引量の増加に対応できるため、チームは迅速に行動し、運用を拡大できます。

財務報告の自動化における課題

財務の自動化には非常に大きなメリットがあります。ただし、言及する価値のある課題がまだいくつかあります。企業にとって、発生する可能性のある潜在的な問題を理解し、問題が発生したときにリーダーシップを準備することが重要です。

  • 高額な初期費用：自動化ソフトウェアには、ソフトウェア・ライセンス、ハードウェア、システム専門家、その他の継続的なコストを含む、多額の先行投資が必要です。
  • 複雑な技術：自動化ツールは既存システムとの統合を目的としていますが、だからといってそれが簡単なプロセスになるとは限りません。ソフトウェアの立ち上げには、広範な技術的専門知識が必要となる場合があります。
  • コンプライアンス要件：最新のソフトウェアは、規制やシステム・アップデートへの対応が不可欠です。ITチームは、これらのコンプライアンス要件の監視、アクセス制御の実行、監査証跡の維持にリソースを投入する必要があります。
  • 従業員の抵抗：自動化は従業員にとって脅威となるおそれがあり、目的がコスト削減であることが明確な場合は混乱を引き起こす可能性があります。

財務報告のオートメーションの主要な機能

財務報告を自動化するメリットは、使用する自動化ソフトウェアの種類によって異なります。ただし、財務プロセスを効率化し、より戦略的な意思決定につながるようなコア機能は、すべての選択肢に備わっているべきです。

リアルタイム・データの統合

財務報告の自動化ツールは情報元システムに接続し、変更に応じてデータをストリーミングします。財務チームは、取引、残高、業績指標を、一括処理の後ではなく、リアルタイムで確認できます。自動化ソフトウェアの即時性により、精度が向上し、手動による照合が削減されます。

組織は、企業資源計画（ERP）、顧客資源管理（CRM）、サードパーティの各プラットフォームのデータを統合することで、財務オペレーションの信頼できる単一のビューを維持することができます。

カスタマイズ可能なダッシュボード

カスタマイズ可能なダッシュボードとテンプレートから、それぞれの役割にとって最も重要なメトリクスが財務チームに表示されます。

財務チームは表示をカスタマイズして、主要業績評価指標（KPI）、傾向、例外を一目で追跡できます。ユーザーは、豊富な技術的専門知識を必要とせずに、使いやすいインターフェースを通じてデータのフィルタリングやドリルダウンを行うことができます。この柔軟性により、知見が向上し、共通の目標に沿ってチームが連携できます。

スケーラブルなプラットフォーム

財務報告の自動化は、ビジネスの成長に合わせて拡張できます。このプラットフォームは、業績の低下を招くことなく、取引量の増加、新規事業体、および事業展開地域の拡大に対応します。

組織は、ガバナンスと制御を維持しながら、ユーザーとデータ・ソースを追加できます。この拡張性により、長期的な投資が保護され、システムの総点検を必要とせずにイノベーションが促進されます。

簡単に連携

自動化された財務報告ツールは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）と再構築されたコネクターを介して、既存のシステムと容易に連携できます。組織は、ERP、給与計算、調達、銀行プラットフォームと最小限の中断で連携できます。

迅速な統合は課題に対処し、実装時間を短縮することで、IT部門の労力を軽減し、価値実現までの時間を短縮します。

財務報告の自動化を導入するためのベストプラクティス

財務責任者は、自社に適したオートメーションのツールを導入する際に、常に最新の情報を維持し、積極的に取り組む必要があります。以下に示す要素は、組織が財務報告の自動化を導入する際の指針となるベスト・プラクティスの例です。

  1. 明確な目標を設定する：まず、財務報告の自動化によって組織に何を提供しなければならないかを定義します。優先的なレポート、必要な精度レベル、コンプライアンスのニーズを特定します。決算サイクルの短縮や予測の改善など、ビジネス成果に合わせて目標を調整します。明確な目標を設定することで、財務チームは成功の範囲と測定基準に関する指針を得ることができます。
  2. データ整合性を最優先する：正確で一貫性があり、適切に管理されたデータに基づいて自動化ツールを構築します。データ定義を標準化し、情報源を検証して、自動化されたシステムのための強力なデータ構造を構築します。データの整合性を高めることで、報告書への信頼性や監査対応能力が向上するとともに、組織全体における意思決定の精度も向上します。
  3. 複数の利害関係者を関与させる：財務、IT、コンプライアンス、ビジネス・リーダーなど、複数のビジネス部門と連携します。各グループは、要件と依存関係に関する極めて重要な知見をもたらします。協働を通じて、システム設計が改善され、財務モデリング財務予測などの作業をやり直す必要がなくなります。協働によってシステム設計が改善され、組織はより優れたプロセスを構築し、財務モデリングや予測などのやり直し作業を回避できます。利害関係者を関与させることで、自動レポートが業務上および規制上のニーズを満たすようにすることもできます。
  4. トレーニングとスキルアップに重点を置く：自動レポート・ツールを使用および管理するためのスキルを財務チームに提供します。このベスト・プラクティスは、財務における生成AIが普及するにつれて特に重要になります。ダッシュボードとワークフローに関する役割ベースのトレーニングを提供し、リソースが許せば変更管理チームを参加させます。スキル向上により変化への抵抗が軽減され、投資収益率が最大化されます。
  5. 段階的な実装：複雑さとリスクを軽減するために段階的なアプローチを採用します。効果が高く、複雑度の低いレポートから始めましょう。ある程度の成功を収めたら、より高度なユースケースへと展開していきます。この方法により、財務チームは結果を検証し、プロセスを改善してから、組織全体に拡大することができます。
  6. 進捗状況を監視する：初期導入段階で設定された目標に対する実績を追跡します。精度、サイクルタイム、ユーザー導入率、例外発生率を測定します。継続的な監視により、FP&A チームは問題を早期に特定し、自動化が期待どおりのメリットを提供していることを確認できます。
  7. 反復と最適化：いつでも変更および修正できる進化する機能として財務報告自動化を扱います。プロセスを定期的に検証し、必要に応じて利害関係者とフィードバックを評価して改善を加えます。最適化の機会を継続的に模索して効率性を向上させ、より価値のある報告成果を目指します。
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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