ビジネス・オペレーション

財務管理とは

公開日 2025年12月15日
ダッシュボードを表示するモニターでいっぱいの部屋
By Teaganne Finn and Ian Smalley

財務管理の決定版

財務管理とは、組織とその財務リーダーがリソースの配分、投資決定、業務効率の指針を示すために使用するフレームワークを指します。収益性の管理、予算予測、戦略的意思決定は、組織の財務管理を構成するプロセスです。

財務管理は、組織の財務健全性や持続可能性に影響を与えるあらゆるものを含みます。これには、日々のキャッシュフローの監視、財務報告の決定のガイドなど、あらゆることが含まれます。

ほとんどの大規模組織では、最高財務責任者（CFO）、財務責任者、または同様の役職を持つ人物が率いる財務チーム全体がすべての財務責任を管理します。

現代の組織は、財務実績に関するリアルタイムの分析情報を得るために、財務計画と分析 (FP&A) や財務自動化における人工知能 (AI)などの新しい新興テクノロジーに注目しています。これらの組織では、会計ソフトウェアとエンタープライズ リソース プランニング (ERP)プラットフォームも使用して、財務機能を 1 つの財務管理システムに統合しています。

最近のIBM Institute for Business Value の研究によると、経営幹部の 53% がすでに財務分析と管理レポートのオートメーションを導入しています。

エージェント型AIのような高度な技術により、財務モデリングに特化したAIエージェントは、過去のデータを消化して予測モデルを構築し、より正確な結果予測を可能にします。こうした進歩により、予測の精度が向上するだけでなく、財務の専門家やCFOは財務リスクや予測の不確実性の軽減に集中できるようになります。

財務管理の仕組み

財務管理は、組織の性能や全体的な予算編成戦略のほぼすべての側面に直接影響を与えます。帳簿や貸借対照表を管理するだけではありません。財務管理の目的は、組織が目標を達成できるように支援することです。これらの目標には、流動性とキャッシュフローの追跡、利益の最大化、財務シナリオの開発などが含まれます。

財務マネージャーは財務アナリストとしての経歴を持つことが多く、通常は財務専門家のチームに所属しています。小規模な組織はより限定的なチームに頼る場合がありますが、通常は資本戦略を主導し、財務関係を管理する専任の財務マネージャーが少なくとも1人存在します。

場合によっては、組織はビジネスパフォーマンス管理 (BPM)アプローチを使用して、財務パフォーマンスとともにビジネスパフォーマンスを管理および監視することがあります。

財務管理チームの核となる4つの責任は次のとおりです。

  • 計画：財務管理チームは、組織が正のキャッシュフローを維持するために必要な財務リソースを予測します。これにより、成長と予期せぬ事態への対応のために資金を割り当てることが可能になります。
  • 予算編成：財務管理者は、家賃、給与、原材料などの組織コストを賄うために、利用可能な資金を割り当てます。財務管理チームは、組織の短期的および長期的な目標に沿った最善の財務判断を下す責任を負います。
  • リスクの管理と評価：財務部門以外のリーダーは、さまざまなリスクの管理と評価を CFO と財務チームに求めています。これらのリスクには、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、運営リスクなどが含まれます。それぞれを監視するには、効果的な財務管理プロセスと一貫性のある財務チームが必要です。
  • 手順の設定：財務管理チームは、支払い、レポート、請求書の形式で財務データを配布する方法を確立する責任も負います。これらの手順では、組織内の誰が最終的な財務上の意思決定を行う責任を負うか、どの利害関係者が承認する必要があるかについても概説します。
財務管理の主要な構成要素

財務管理は、組織のあらゆる側面に影響を及ぼします。各部門は、専門知識に支えられた的を絞ったアプローチから成果を得ています。

財務管理の多くの領域は重複していますが、それぞれの領域が何に重点を置いているかを理解することが重要です。財務管理の主な領域には、以下のようなものがあります。

  • 投資： 財務管理チームは、潜在的なリスクに対する資本機会と現実的な投資収益率を評価する責任があります。投資には、テクノロジーのアップグレード、市場拡大、買収対象などが含まれます。
  • 調達：財務マネージャーは、調達チームと協力して、購買決定を最適化し、支出管理を確立します。チームは協力して支払い交渉を行い、組織全体の財務管理を行っています。
  • レポート：タイムリーで正確な財務報告により、ステークホルダーに明確な洞察が提供され、期末決算が合理化されます。財務管理者は、会計ソフトウェアを使用して、内部管理レポート、外部財務諸表、貸し手や投資家向けの専門文書を迅速に作成します。これは全て、透明性と機密性の適切なバランスを維持しながら行います。
  • 税務戦略：財務マネージャーはコンプライアンス要件を満たすだけではありません。業務を中断させることなく、負債を法的に削減する税務戦略を策定します。また、取引の構造化、税務条項の管理、外部アドバイザーとの連携、変化する規制の追跡も行います。
  • リスク管理：組織が直面する脅威は数多くあり、それらを特定・定量化し、リスク管理について十分な情報を得た上で意思決定するのは財務マネージャーの責任です。また、リスクと財務成長の可能性のバランスを取る緩和戦略を策定する必要があります。
  • プロジェクト管理：財務マネージャーは、部門リーダーと緊密に連携することで、各イニシアチブの財務的健全性を評価します。プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、投資収益率（ROI）を分析し、コストが予想を超えた場合には財務活動の調整を提案します。
  • キャッシュ・フロー：組織にはお金が出入りするため、財務チームはキャッシュ・フロー、支出、買掛金を一元的に把握することが重要です。このアプローチでは、財務管理者は現金の必要性を予測し、財務の安定性を維持しながら現金管理を行う必要があります。
  • 予算編成：財務マネージャーは、組織の戦略目標に沿って財務目標を設定し、リソースをスケジュールすることで、予算編成プロセスを推進します。部署リーダーと協力して、実用的な予算を作成し、その計画に対する性能を追跡し、業績の変化に応じて割り当てを調整します。
  • ファイナンシャル・プランニングと分析 (FP&A): ファイナンシャル・プランニングと分析プロセスは、生の財務データを取得し、財務予測とシナリオモデリングを通じてそれを実践的な洞察に変えます。FP&Aチームは、新たなトレンドを特定し、差異を説明し、料金体系とメトリクスに関する意思決定のために経営陣が参考にできる情報を提供します。

財務管理が重要な理由

財務管理は、組織が自らの財務目標と事業における資金の流入・流出をいかに整合させているかについて誠実であるように保つ役割を果たすため、極めて重要です。財務管理チームは、組織が直面する可能性のある最もクリティカルな問題（時には自分たちのコントロールの及ばない問題）に対処し、そのようなシナリオに対処するためのコンティンジェンシープランを作成します。

財務管理および財務管理ソフトウェアは、組織が資金を管理するシステムを構築し、長期的な成長を促進するのにも役立ちます。新しい時代の財務管理では、 クラウド を通じて生成AIの力も活用されます。

生成AIモデルは市場動向や経済指標をリアルタイムで分析し、自動化を超えた即時的なデータ駆動型インサイトを提供します。CFOは知識とデータに支えられ、どの投資が成果につながる可能性が最も高いかを理解できます。

生成AIを活用することで、CFOとそのチームは、どのような賭けが成果につながる可能性が最も高いかを理解できます。しかし、成功するかどうかは、財務部門がどれだけ早くデータを実行可能な洞察に変えられるかにかかっています。

IBM Institute for Business Valueの研究によると、クラウド・ベースの投資におけるFinOpsや財務管理の活用から得られるビジネス価値の大部分は、イノベーションとレジリエンスから得られます。このレポートでは、AI搭載のFinOpsモデルを使用している組織が20％を超えるコスト削減を報告していることも示されています。

効果的な財務管理は進化しており、組織を積極的で収益性の高い地位に導くための戦略的計画が必要です。

3種類の財務管理

財務管理は、組織が資源をどこに投資しようとしているかや、どのように資金を調達するかに応じて、さまざまな意思決定カテゴリーに分けられます。これらのカテゴリーは相互に関連していますが、個々の財務上の選択がより広範な財務状況にどのように影響するかを表しています。

運転資本管理

運転資本管理では、現金、在庫、売掛金、買掛金を管理することで、組織が短期的な義務を満たすのに十分な短期資産を確保できます。財務マネージャーは、効率性を向上させ、財務上の負担を軽減するために、ポリシーと手順を調整する責任を負います。

例: 中堅の製造会社は、流動性を向上させ、資金調達コストを削減するために運転資金の見直しを検討しています。財務チームが最初に行ったことは、キャッシュ・コンバージョン・サイクル (CCC) の分析です。その結果、在庫日数が過度に長いことが判明しました。この問題に対処するため、財務管理者は新たな在庫管理手法を導入し、納期短縮と過剰在庫の削減を図りました。

資本予算編成

資本的支出計画とは、大規模プロジェクトの分析と優先順位付けを行う財務管理プロセスです。これらの取り組みには多額の資金が必要であり、進める前に評価する必要があります。このプロセスの目的は、提案されたプロジェクトの範囲内で組織の資本を最適に使用する方法について、フレームワークとデータに裏打ちされた評価を提供することです。

例：ある小売企業は、新しい倉庫に投資するかどうかを検討しています。財務チームは、プロジェクトにかかるコストを見積もり、正味現在価値 (NPV) や内部収益率 (IRR) などの財務指標を計算します。これらの分析を完了した後、会社は予測されるコストに応じて倉庫への投資を承認するか、拒否するかを選択します。

資本構造

この種の財務管理とは、組織の資産と運営を資金調達するために負債と自己資本の両方を利用することを指します。たとえば、金利が低い場合は、借金をすることが最善のアプローチとなる場合があります。また、組織はプライベート・エクイティからの資金調達や、資産の販売、場合によっては株式の販売も検討することがあります。

例: あるテクノロジー企業は事業の拡大を目指しており、成長のための資金をどのように調達するかを決定する必要があります。財務管理では資本構成を分析し、負債と資本の組み合わせの使用を検討します。

同社は長期債券の発行を検討し、低金利を活用して税控除可能な利息のメリットを受けることを検討するかもしれません。また、新規株式を発行することで資金を調達する可能性もあります。このバランスの取れたアプローチにより、同社の負債資本比率は管理可能な水準に保たれます。

財務管理の例

オムニチャネル小売業者のLandmark Retailは、財務管理ソリューションが組織の予算編成プロセスにどのような革命をもたらすかを示す実例です。

中東および北アフリカ（MENA）、インド、東南アジア（SEA）全域で最大級の小売業者である同社は、21の国または地域に2,200の店舗を展開する大企業に成長しました。

Landmark Retailの財務計画および分析チームは、その成長に伴い、複数の財務プロセスを管理しようとする際に課題に直面していました。そして同社は予算業務プロセスを合理化するために、IBM® Planning Analytics に注目しました。

「このツールを使用することで、Landmark Retail はビジネス分析を強化し、従来のスプレッドシートベースの予算編成方法を使用する場合には見落とされがちな洞察力に富んだ視点を得ることができました。「このツールは、必要な履歴データをすべて備えているため、ゼロベースアプローチでの予算作成を容易にし、時間と労力を大幅に節約しました」と、Landmark の FP&A リーダーである Gopal Chandak 氏は述べています。

同社は驚異的なトランスフォーメーションを遂げ、従業員の勤務時間が75%削減されたとChandak 氏は付け加えました。また、さまざまなブランドや国にまたがるガバナンスと透明性が向上し、従業員がより戦略的なビジネス分析に専念できるようになりました。

Landmark Retailは、財務管理ソリューションとプロセスの重要性と、それらが組織の財務管理方法に与える影響を示す一例にすぎません。

