FP&AにおけるAIと、人工知能（AI）を用いて ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A） の実践を変革し、財務チームが 戦略的なビジネスパートナーへと進化することを可能にします。
FP&Aの従来の方法では、もはや十分ではありません。進化する財務環境は現在、FP&A分野全体にAIを組み込み、 データの自動化、予測の強化、リアルタイムの戦略的意思決定を可能にすることへと焦点を移しています。
また、日常的な単純作業にAIを使用しているFP&Aチームは、より意義のある作業に重点を移すことができます。財務専門職の要求が協働や業務提携へとますます移行する中、このアプローチは非常に重要です。
従来、FP&Aの専門職は予測の作成と過去のデータの分析を担当してきましたが、変化しやすい現在の環境では、先見性とトランスフォーメーションを受け入れる人材が求められています。財務組織はすでに、AIの導入が企業に与える影響を認識しています。
たとえば、 IBM Institute for Business Value（IBV）の最近の調査では、AIをエンドツーエンドで導入した組織は、他の組織と比較して「上位四分位のROI」を達成していることがわかりました。そのプロセスには、AI、クラウド・コンピューティング、アプリのモダナイゼーションを統合するIT戦略が含まれていた。
FP&Aチームはしばらくの間,機械学習（ML）)などのAIツールを使用してきましたが、データ品質の問題とAIリテラシーの欠如により導入が遅れています。しかし、生成AIアプリケーション（たとえば、OpenAIのChatGPTやマイクロソフトのCopilot）の急増により、AI導入への関心が再燃しています。
これらの生成AIツールは大規模言語モデル（LLM）を使用しており、リクエスト側の質問に自然言語で回答するために使用できます。このソリューションでは、コーディングやデータサイエンスの学位を必要とせずに、レポートを分析し、財務予測に関する知見を提供することもできます。このツールを利用することで、過去の傾向の時間のかかる分析や、手作業のExcelスプレッドシートの管理の必要性を軽減できます。
機械学習、自然言語処理、予測分析を通じて、これらの高度なアルゴリズムは大量の財務および業務のデータ・セットを迅速に処理できます。このプロセスにより、最高財務責任者（CFO）などの財務リーダーは、情報に基づいた意思決定を促進する、よりインテリジェントで深い知見を得ることができます。
現在、多くの組織がAIを導入し、そのツールを試しています。しかし、 AIを活用したトランスフォーメーションの適切な計画がなければ、FP&Aチームは限定的な導入に直面します。財務リーダーが分析プロセスに積極的に関わり、事業単位間のサイロを最初から排除して、有意義なパートナーシップを築くことが重要です。
AIの使用は、FP&Aプロセス全体を変え、チームが部門横断的に取り組み、これらの新しいテクノロジーのメリットを享受できるリアルタイムのダッシュボードやビジュアルの作成を可能にします。FP&AにおけるAIのその他の主なユースケースは、複数の財務部門で見つけることができます。
AI機能は、FP&Aが予測モデルとサイロ化された計画機能を実行可能な知見に変換するのに役立ちます。AIを活用した先行的予測は、財務データをきめ細かく分析し、従来のFP&Aモデルでは発見できない知見を導き出します。
MLアルゴリズムはこの用途のバックボーンであり、予測の精度を確保するために内部および外部の信号でトレーニングする必要があります。静的モデルとは異なり、AIは新しいデータ点ごとに学習します。
世界的な出来事や市場の変化によって予測可能な結果が変わった場合、予測は自動的に適応します。これは、予測分析の動作の一例です。AIモデルは、将来の業績を予測するために過去の売上だけに頼るのではなく、マクロ経済の動向、季節性、顧客心理といったものを考慮することができます。
予測を超えた一歩がシナリオ・シミュレーションです。AIは、さまざまなビジネス成果を反映する多変数シナリオを生成するために使用されています。このAIソリューションは、「what-if」状況をシミュレートすることで、組織が潜在的な結果を評価するのに役立ちます。
これらのモデルは、需要の変化、金利の変化、サプライチェーンの混乱などのシナリオをシミュレートするために使用されます。また、シナリオを生成した後、AIソリューションは最善の行動方針を提案し、潜在的な結果を評価します。以前は単なる支援ツールとして使用されていたAIは、今や変化、戦略的計画、より良いリスク管理を可能にします。
AIシステムを使用すると、FP&Aチームは異常検知と差異分析を通じて異常な取引を的確に把握できます。このアルゴリズムは、財務行動の正常なパターンを学習し、期待される結果からの逸脱にフラグを立てるようにトレーニングされています。これにより、FP&A チームは問題をより迅速に調査し、財務の整合性を維持できるようになります。
別に、NLPは、大規模なデータ・セットを明確な説明に変換することで、財務専門職が経営幹部や利害関係者に知見を明確に伝えられるように支援します。このアプローチにより、レポート作成が簡素化され、重要な財務上の意思決定に影響を与えることができる知見力に富んだレポートが提供されます。
AIは、反復的なタスクと手作業のワークロードを軽減することで、FP&Aチームのワークフローを変革しています。Ernst & YoungによるFP&Aトレンドの調査論文によると、最も一般的な生産性向上は次の4つの領域に分けられます。
これら4つの分野でAIツールが使用され、アウトプットを拡大し、人間の作業者により多くの時間を還元しています。チームは現在、綿密な予算を一行ずつ作成するという骨の折れる作業に従事するのではなく、AIを活用しています。AIを活用することで、専門職は予算値を確立し、AIアシスタントは会議のスケジュール設定や議題の作成などのタスクを実行できます。
FP&AにおけるAIの役割は、ワークフローに影響を与えるだけではありません。プロセス全体とその機能のあり方が変わります。FP&Aチームの役割は、最高レベルであっても変化しており、これまで考慮されていなかった能力が高く評価されるようになっています。
AIを活用したFP&Aビジネス環境は、チームの役割とともに変化しています。以前はアナリスト・モデルであったものが、現在ではより多機能なアプローチとなっています。チームは、新しいテクノロジーを管理すると同時に、AIツールが組織の目標にどのように適合するかについて全体像を把握できる技術的なスキルとソフト・スキルの両方を重視しています。
これは特にCFOの役割に当てはまります。彼らは従来、過去の活動について報告し、戦略を大まかに説明することが求められています。今後は、イノベーションも推進しながら、よりきめ細やかで詳細志向になることが期待されています。ここで生成AIツールが活躍し、財務チームやCFOにこの複雑な状況に取り組むための新しいツールを提供します。
FP&AのAIは、財務の専門家に必要な能力とスキルセットを根本的に変えています。より機敏で多面的なチーム・メンバーになることが求められているからです。
振り返ってみると、FP&Aの役割は従来、手作業によるデータ収集、財務報告用のスプレッドシート・モデリング、過去の傾向分析に重点を置いていました。現在は、使用しているテクノロジーを理解し、AIツールと効果的に連携できるチーム・メンバーに重点が置かれています。これらの人々は協力し、新しいソリューションの導入に前向きであり続け、詳細な知見を生み出しながら意思決定プロセスを簡素化するという共通の目標に重点を置く必要があります。
AIを活用することで、FP&Aはサステナビリティー・データを財務分析と予測に直接埋め込むことができるようになりました。従来、炭素排出量やエネルギー使用量などの持続可能性の指標は、財務実績とは別に追跡されていました。この方法では、FP&Aチームが環境目標や社会目標をビジネス成果に結び付けることが困難になっていました。
AI主導の分析は、多様な情報源からの大量の環境・社会・ガバナンス（ESG）データを処理することができます。このタイプのデータ分析は、FP&Aチームが持続可能な慣行と財務成果の間のパターンと相関関係を特定するのに役立ちます。
FP&AにAIを導入するには、明確なリーダーシップの方向性、強力なデータ基盤、継続的な改善を組み合わせた構造化されたアプローチが必要です。成功を確実にするために、FP&Aチームは、テクノロジーをビジネス目標と整合させ、チームが効果的に適応できるようにする戦略的ロードマップに従う必要があります。次の5つのステップでは、FP&AにおけるAI統合を成功させるための実践的な道筋を概説します。
経営幹部とFP&Aチームは、もはやサイロ化された状態で機能することはできません。FP&Aの将来は、組織が全体的な作業方法を優先できるかどうかにかかっています。IBM Consulting®の財務およびサプライチェーン変革リーダーであるDeepak Joshiは、統合事業計画（IBP）アプローチへの移行が進んでいると示唆しています。このプロセスでは、組織内のさまざまな部門が協力して、業績に関する統一された計画を作成します。
「FP&Aは、部門を超えた協働を促進することで、このトランスフォーメーションをリードするユニークな立場にあります」とJoshiは言います。「データのサイロを取り払い、透明性を促進することで、FP&Aは、さまざまな部門が共通のビジネス目標に向かって協力することを可能にします」
FP&A組織が将来のニーズに応えるためには、事後対応的な役割から、革新と好奇心を推進する先見的な役割に変わる必要があります。これらのテクノロジーを統合するのは、困難な作業となる可能性があります。しかし、中東および北アフリカ（MENA）、インド、東南アジア（SEA）で最大規模のオムニチャネル小売業者の一社であるLandmark Retailが効率性を最大化できるのであれば、他のFP&Aチームも同様に効率を最大化できるはずです。
複数の国や地域に拠点を置き、複数のブランドで事業を展開しているLandmark Retailは、データを統合し、予算業務プロセスをより効率的にしたいと考えていました。
同社はIBM Planning Analyticsを採用し、8～10 週間以内に概念実証を成功させ、大幅に簡素化された効率的な予算編成プロセスを実現できました。Landmark Retailは、FP&AチームがAIソリューションを導入して、財務データとAIを活用した予測を即座に作成できる一例にすぎません。
