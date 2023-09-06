組織にとってファイナンシャル・プランニングの重要な柱である予算編成は、「予算編成のパラドックス」として知られる独自のジレンマを引き起こすことがよくあります。理想的には、予算は、予想される収益と経費について最も正確かつタイムリーに把握できるものでなければなりません。しかし、従来の予算編成プロセスでは、精度とコンセンサスを追求するため、数カ月かかる場合があります。予算が確定して承認される頃には、既に期限切れになっている可能性があります。
今日の急速な変化と予測不可能性の中で、従来の予算編成プロセスが精査されています。
従来の予算編成を無視するわけではありません。全くそうではありません。世界はこれまでよりも速く変化していることを認識することが重要です。精度は非常に重要ですが、俊敏性も同等に重要になりつつあります。市場の変化や新たな機会が生じた場合、企業は財務計画を迅速に変更できる柔軟性が必要です。これが「予算編成のパラドックス」です。
従来の予算編成のパラドックスは、詳細な年間予算の作成に多くの時間と労力が費やされるほど、その予算の関連性がすぐに失われる可能性があるというものです。組織がデータを収集し、詳細なレビューを行って予算を策定している間、市場は立ち止まってはありません。技術の進歩、消費者の嗜好の変化、新たな課題によって形成され、次に進みます。正確な予算の作成に費やしたタイムライン自体が失敗に終わるかもしれません。
マラソン・トレーニングに数カ月の準備が必要と同様に、予算の作成には多くのデータ収集、メトリクス分析、参考情報配分、共同作業が必要となります。長い予算業務プロセスの背後にある予算業務の要因には次のようなものがあります。
過去の販売レポートから予測収益グラフに至るまで、過去、現在、未来の財務データを収集するには時間がかかります。このデータは、初期の傾向を理解するのに役立ち、現実的な予算を作成するために不可欠です。
他の形式も存在しますが、多くの組織は依然として予算編成にスプレッドシートを多用しています。柔軟性はありますが、特に大規模なデータセットや複数の人が編集すると、エラーが発生する可能性があります。共同作業によってバージョン管理の問題が発生し、プロセスが遅くなることがよくあります。
さまざまな部門と協力して、それぞれの目標を会社の目標に合わせることにはチームワークが必要です。その後、多くのレビューを経て、予算の最初の草案が作成されます。一流のリーダーからのフィードバックに基づいた承認階層と調整が必要です。これにより、広範囲にわたるレビューが実現します。
予算は不確実な市場の変化を考慮し、バックアップ計画を立てておく必要があります。交渉や複雑な財務モデルにより、予算編成プロセスに深みと時間が加わります。
ファイナンシャル・プランニングの世界では、タイミングが非常に重要です。遅延は小さな問題のように思えるかもしれませんが、組織の財務ヘルスと競争力の基盤そのものを揺るがす可能性があります。予算業務プロセスに時間がかかりすぎると、そのプロセスに基づくデータの関連性が低くなる可能性があります。たとえ長い予算業務プロセスには正当な理由があったとしても、その結果を無視することはできません。
予算とは、本質的には財務予測です。古い情報に基づいているなら、正確ではありません。市場状況、金利、経済成長指標の急激な変化により、ほんの1カ月前の予算が不正確になることがあります。予算を準備している間に、規制や経済状況において大きな変化が発生する可能性があります。
予算が遅いということは、機会を逃し、潜在的なROIが目標に残されている可能性があることを意味します。このため、組織が新たな投資機会を活用したり市場の変化に適応したりする能力が低下します。
リスクに対する適切な予算計画。古い予算を使用すると、不適切なヘッジ・ストラテジー、不適切な財務上の意思決定、望ましくない為替変動や信用リスクの判断ミスにつながる可能性があります。
その鍵は、バランスを見つけることです。企業は、綿密に計画され、必要に応じて簡単に変更できる十分な柔軟性を持つ予算を必要としています。これは、予算編成の古い方法と新しいストラテジーを組み合わせて、チームが次に起こるあらゆる事態に確実に対応できるようにすることを意味します。
予算編成のパラドックスを乗り越えるために、組織はローリング予測やゼロベース予算編成といったよりアジャイルな予算編成モデルに傾いており、統合事業計画など他の戦略も取り組んでいます。ファイナンシャル・プランニング・プロセスを営業や労働力などと統合することで、組織は、より大きな戦略的ビジョンと現場レベルの業務ニーズの両方を予算に反映させることができます。このアプローチにより、柔軟性が得られ、予算をリアルタイムの市場状況に近づけることができます。
これらは、従来の静的な年間予算に代わる動的なものです。ローリング予測は将来の性能を常に更新して提供します。市場の変化に応じて、企業は迅速に適応し、必要な場所に参考情報を動きすることができます。最良の成果を得るためには、財務チームはこのような定期的な予測のために特別に設計されたソリューションを使用する必要があります。
これには、楽観的、楽観的、中立的など、将来起こりうるさまざまな状況に対応する複数の予算バージョンを積極的に作成することが含まれます。これらのさまざまな計画を準備しておくことで、企業は突然の規制変更や経済変動など、予期しない変化を乗り切ることができます。これらのシナリオを実行可能なものとして維持するために、最新のデータと洞察に基づいて定期的に更新する必要があります。
AI搭載の予測ソフトウェアからデータ分析プラットフォームまで、高度なソリューションを使用することで、予算業務をより迅速かつスマートに行うことができます。作業をスピードアップし、データから素早く洞察を提供して、さまざまな部署間のチームアップを容易にします。
ファイナンシャル・プランニングと分析のソリューションの開発により、ランドスケープの予算編成が変わりました。人工知能を活用した高度な分析ソリューションは、履歴データを分析し、以前は達成できなかったレベルの精度で将来の市場動向を予測する予測的な洞察を提供します。企業は今、事後的にだけではなく、より積極的に取り組むことができます。
Excelなどの使い慣れたツールから高度なプラットフォームへの移行は、金融専門家にとっては大変な作業です。これを認識し、IBM® Planning AnalyticsはExcelとネイティブに統合されています。この統合により、ユーザーはスプレッドシートの快適さと柔軟性を維持しながら、その高度な機能を活用できるようになります。これは、移行を容易にし、最新のファイナンシャル・プランニングのメリットを強化する、両立性のあるソリューションです。
IBM® Planning Analyticsのようなプラットフォームに見られるように、リアルタイムのデータ統合により、予算は常に最新の状態に保たれます。異なるソースからのデータは即座にマージされ、処理されるため、遅延は過去のものになります。
コラボレーションの主要な機能により、部門間のチームワークが容易になり、全員が説明責任を負い続けることができます。延々と続くEメールや会議の代わりに、チームは1つのプラットフォーム上で即座に共同作業できるため、整合性が徹底され、予算編成がスピードアップします。ワークフローは、すべての人に明確なステップバイステップのガイドを示します。どのデータ・ポイントに焦点を当てるべきかを強調する予測から、推測作業が排除されます。
シナリオ計画機能により、企業は楽観的、悲観的または中立的な複数の市場状況に合わせて草案を作成し、必要に応じてストラテジーを迅速に適応させることができます。これらの予算選択のすべての前提条件と推論はコメントとして簡単に保存して確認できるため、関係者全員が意思決定を明確にできます。
IBM® Planning Analyticsプラットフォームは、予測にAIの力を活用します。当て推量したり、履歴データだけに頼ったりする時代は終わりました。予測アルゴリズムが組み込まれているため、このソフトウェアには詳細な洞察が提供され、企業はより正確に計画を立てることができます。
本質的には、予算編成のパラドックスに対する解決策は、それを悪化させる力、つまり変化を受け入れることにあります。テクノロジーを採用することで、企業は予算業務プロセスを短期的にも長期的にも詳細かつアジャイルに行い、現代の予測不可能な海面を乗り切るための準備をしっかりと整えることができます。
