マラソン・トレーニングに数カ月の準備が必要と同様に、予算の作成には多くのデータ収集、メトリクス分析、参考情報配分、共同作業が必要となります。長い予算業務プロセスの背後にある予算業務の要因には次のようなものがあります。

データ管理

過去の販売レポートから予測収益グラフに至るまで、過去、現在、未来の財務データを収集するには時間がかかります。このデータは、初期の傾向を理解するのに役立ち、現実的な予算を作成するために不可欠です。

スプレッドシートの利用

他の形式も存在しますが、多くの組織は依然として予算編成にスプレッドシートを多用しています。柔軟性はありますが、特に大規模なデータセットや複数の人が編集すると、エラーが発生する可能性があります。共同作業によってバージョン管理の問題が発生し、プロセスが遅くなることがよくあります。

連携とレビュー

さまざまな部門と協力して、それぞれの目標を会社の目標に合わせることにはチームワークが必要です。その後、多くのレビューを経て、予算の最初の草案が作成されます。一流のリーダーからのフィードバックに基づいた承認階層と調整が必要です。これにより、広範囲にわたるレビューが実現します。

外部要因と複雑なダイナミクス

予算は不確実な市場の変化を考慮し、バックアップ計画を立てておく必要があります。交渉や複雑な財務モデルにより、予算編成プロセスに深みと時間が加わります。