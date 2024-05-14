CFOは投資資金の管理者であり、ビジネスを進化させ、収益源を加速させ、有意義な成果を推進するために、変革をもたらすテクノロジーとイノベーションを利用して、指揮をとりながら業務を進めています。
現在のビジネス環境では、CFOは急速な規制の変化、煩雑な報告基準、 ESG 要件、インフレ圧力など、理想的とは言えない状況下にあり、意思決定という点で逆風を抱えています。しかし、成長と利益拡大の必要性は依然として存在しており、CEOが生産性向上の方法を模索する中、CFOはテクノロジーとイノベーションの新たなアドバイザーとして台頭しつつあります。そうした逆風にもかかわらず、私たちには、CFOがビジネス・パートナーとしての役割を果たし、生産性、コスト削減、正確性、管理、ビジネス価値を促進するために新しいテクノロジーを活用できるという追い風も吹いています。
この先進テクノロジーは、生成AIを組み込んだ財務管理への新しいアプローチを通じて、CFOが、財務に大きな影響を与える可能性のある、より多くの情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を組織のために下すのに役立ちます。AI時代におけるCEOの意思決定に関するIBM Institute for Business Valueの調査によると、CEOの最優先事項はテクノロジーのモダナイゼーションと生産性であり、テクノロジーのモダナイゼーション、サステナビリティー、セキュリティーが3つの最大の課題であることが判明しました。ここでCFOの登場です。CFOは、価値を解き放ち、彼らが完全に理解しようと努力し続けているテクノロジーを拡張し、そこに資金を投じるという、これまで以上に重要な役割を担っています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
CFOは、テクノロジーの専門家であることを期待されてはいません。一方で、自社のスキルと機能を強化するためにテクノロジーを活用しながら、組織全体で生成AIから生まれるビジネス価値を測定する方法を理解する必要があります。この新しいテクノロジーは、生産性を高め、新しい収益源を開拓するだけでなく、CFOの仕事をより良く、より迅速に、よりスマートに行うのに役立ちます。
IBM Institute for Business Value が最近発表したレポート「CEOの財務における生成AIガイド」によると、「成功は財務部門がいかに迅速にデータを実行可能な洞察に変えられるかにかかっている」としています。生成AIは、他の収益源への扉を開くだけでなく、財務の労働力の価値を解き放つ。IBMの報告書によると、AI採用企業は平均して、財務部門のFTE再配置の40% がAIに起因するものだとしています。
私たちの日常生活を生成AIで拡張し、自分自身のデジタル版を作ることで、AIは本質的に私たちのアシスタントになることができます。AIの消費者になることにはメリットがあるが、価値の創造者になることの方がはるかに大きなメリットがありまります。生成AIエージェントやアシスタントは、社内外のソースから構造化および非構造化データを取り込んで要約し、それを解析しつつ、ビジネス価値を促進し、潜在的に未開拓の収益源を特定することができる財務情報の洞察とパターンを生成することができます。これにより、これまで財務担当者がスプレッドシートに没頭していた時間が大幅に短縮されます。
すでにAIを採用している組織は、売上予測誤差を57%削減し、回収不能残高を43%削減し、月間クロージングサイクルを33%短縮したと IBM Institute for Business Value の報告書が伝えています。CFOはこれらのテクノロジーを取り入れることで、社内外の利害関係者のテクノロジーによる効率化とエクスペリエンスの向上を推進することができます。
生成AIは、私たちのビジネスのやり方を変えようとしています。CFOオのフィスは、こうした新しい働き方に適応する必要があります。人間とデジタルの労働力を組み合わせることで、財務組織に必要な新しいスキルと能力に加えて、新しい運用モデルが構築されます。CFOはデータサイエンティストになることは期待されていませんが、このテクノロジーを活用することでどのようにビジネス価値を高めることができるかを理解することが求められています。
財務の機能的スキルは依然として必要ですが、デジタルサービスの導入と消費を最適化するための新たな一連のスキルも求められています。キャパシティーを解放するバーチャル・アシスタントで労働力を増強することで、財務専門家は、より高度なスキルを使う業務のために時間を集中させることができます。エクセルのスプレッドシートに多大な時間を費やす代わりに、洞察を導き出し、より良い計画と予測を提供するAIツールの構築に時間を費やすことができるでしょう。
これは朗報と言えるでしょう。データサイエンティストにこれらの財務スキルを教えるよりも、財務の専門家にテクノロジーを使用して価値を高める方法を教えるほうが簡単だと思われるからです。財務担当者は価値創造者であり、エクスペリエンス・デザイナーであるべきです。彼らの分析的・技術的スキルを高め、アシスタントをトレーニングし、プロンプトを出して、デジタル・サービスの微調整、調整、改善を促せるようにする必要があります。さらに、財務部門の上級幹部はCEOのビジネス・パートナーとして、より高いコミュニケーション・スキルとストーリーテリング・スキルを備えている必要があります。
財務責任者にとって信頼は最重要事項であり、CFOは重要なビジネス上の意思決定や、必須の財務報告とESG報告に必要なデータを信頼できなければなりません。生成AIのようなテクノロジーは、特に手動プロセスに依存している組織にとって、データの正確性に対する懐疑的な感情や不信感を引き起こす可能性があります。データガバナンスは、偏見や幻覚を排除し、データへの信頼を高め、CFO が報告に責任を持つために必要な保証を与えるために不可欠です。IBM Institute for Business Valueの報告書の調査結果は、財務の組織全体でガバナンス構造を構築することで、「...ガバナンスのギャップを埋め、倫理的ガイダンスを開発して生成AIの倫理的導入をサポートすることができる」と示唆しています。
どのような課題であれ、生成AIを採用する組織は、適切なガバナンスを導入することで、CFOと従業員は、差し迫った変化に嫌悪感を抱く代わりに、イノベーションを受け入れる時間を確保できることを知るべきです。
多くの組織がまだ導入初期段階にあり、飛びつくことをためらっている組織も一部にあることを忘れてはなりません。研究によれば、組織がAIの導入を進めるほど、提供される価値は高まることが分かっています。
組織が生成AIを検討している場合は、はこちら、財務報告内のエラーの特定と軽減など、労働集約的なタスクから始めることを検討してください。良い出発点は、ハイブリッド・クラウド環境から始めることです。ほとんどの組織が移行を行う一方で、クラウド・インフラストラクチャーは高コストになる可能性があります。しかし、エンタープライズ規模の生成AIを使用すると、そのコストがさらに高くなる可能性があります。この報告書に記されているように、FinOps（クラウドベースの投資の財務管理）は、「…生成AIの投資決定に大きな役割を果たすべき」なのです。
新しいテクノロジーを導入することは圧倒的に難しく思えるかもしれませんが、ストラテジーを持たなかったり、導入を避けたりすると、組織はビジネス上の競争優位性を失うリスクを負うことになるかもしれません。CFOは、CEOが迅速かつ成功裏に生成AI導入を行うために必要なトランスフォーメーション・パートナーです。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。