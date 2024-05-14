CFOは、テクノロジーの専門家であることを期待されてはいません。一方で、自社のスキルと機能を強化するためにテクノロジーを活用しながら、組織全体で生成AIから生まれるビジネス価値を測定する方法を理解する必要があります。この新しいテクノロジーは、生産性を高め、新しい収益源を開拓するだけでなく、CFOの仕事をより良く、より迅速に、よりスマートに行うのに役立ちます。

IBM Institute for Business Value が最近発表したレポート「CEOの財務における生成AIガイド」によると、「成功は財務部門がいかに迅速にデータを実行可能な洞察に変えられるかにかかっている」としています。生成AIは、他の収益源への扉を開くだけでなく、財務の労働力の価値を解き放つ。IBMの報告書によると、AI採用企業は平均して、財務部門のFTE再配置の40% がAIに起因するものだとしています。

私たちの日常生活を生成AIで拡張し、自分自身のデジタル版を作ることで、AIは本質的に私たちのアシスタントになることができます。AIの消費者になることにはメリットがあるが、価値の創造者になることの方がはるかに大きなメリットがありまります。生成AIエージェントやアシスタントは、社内外のソースから構造化および非構造化データを取り込んで要約し、それを解析しつつ、ビジネス価値を促進し、潜在的に未開拓の収益源を特定することができる財務情報の洞察とパターンを生成することができます。これにより、これまで財務担当者がスプレッドシートに没頭していた時間が大幅に短縮されます。

すでにAIを採用している組織は、売上予測誤差を57%削減し、回収不能残高を43%削減し、月間クロージングサイクルを33%短縮したと IBM Institute for Business Value の報告書が伝えています。CFOはこれらのテクノロジーを取り入れることで、社内外の利害関係者のテクノロジーによる効率化とエクスペリエンスの向上を推進することができます。