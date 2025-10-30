財務分野でのAIの活用：生成AIを活用した変革

IBM®の研究によると、財務業務にAIを効果的に導入した組織は、次のようなメリットを享受しています。

予算サイクル・タイムを33％短縮

回収不可能な残高を43％削減

請求書支払い1件あたりのコストを25％削減

しかし、生成AIを財務業務にうまく利用するためには、戦略的でしっかりと計画されたアプローチを取ることが不可欠です。AIと生成AIへの取り組みがどの程度成功するかは、基礎となるデータによって決まります。企業は多くの場合、プロセス・マイニングからデータ・ガバナンスまで、AIのストラテジーを支えるためにさまざまなデータへの取り組みを実施します。

適切なデータ・イニシアチブが整備されたら、生成AIを財務業務に適切に統合するための適切な構造を構築する必要があります。これは、メリットとリスクを明らかにするクリアなビジネス・ケースを定義し、必要な資金を確保し、ROIを追跡するための測定可能なメトリクスを確立することによって実現できます。

次に、リスク軽減のユースケースから始めて、現実世界の責任に合わせて従業員の採用を促すことで、生成AIによるオートメーション化の準備が整ったタスクを特定してターゲットにし、労働集約型のタスクをオートメーション化します。

また、生成AIを使用して、コスト見積もりと追跡フレームワークを導入し、財務データとシナリオをシミュレートし、財務モデル、リスク管理、戦略的意思決定の精度を向上させることで、FinOpsをファイン・チューニングすることもできます。