財務分野でのAIの活用：生成AIを活用した変革

財務責任者は、ビジネスの成長を促進することに伴う複雑さや課題に精通しています。企業全体のデジタル化の複雑さへの対処から、顧客の消費習慣の変化への適応まで、CFOの責任はかつてないほど多面的になっています。
この複雑さの中に、チャンスがあります。CFOは、生成AIの変革力を活用して財務業務に革命を起こし、新たなレベルの効率、正確性、洞察を実現できます。
生成AIは、私たちが知っている財務業界を再構築することを約束する革新的なテクノロジーです。生成AIは高度な言語モデルと機械学習アルゴリズムを使用することで、財務分析やレポート作成、調達、買掛金の作成に至るまで、幅広い財務プロセスをオートメーション化および合理化できます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
IBM®の研究によると、財務業務にAIを効果的に導入した組織は、次のようなメリットを享受しています。
しかし、生成AIを財務業務にうまく利用するためには、戦略的でしっかりと計画されたアプローチを取ることが不可欠です。AIと生成AIへの取り組みがどの程度成功するかは、基礎となるデータによって決まります。企業は多くの場合、プロセス・マイニングからデータ・ガバナンスまで、AIのストラテジーを支えるためにさまざまなデータへの取り組みを実施します。
適切なデータ・イニシアチブが整備されたら、生成AIを財務業務に適切に統合するための適切な構造を構築する必要があります。これは、メリットとリスクを明らかにするクリアなビジネス・ケースを定義し、必要な資金を確保し、ROIを追跡するための測定可能なメトリクスを確立することによって実現できます。
次に、リスク軽減のユースケースから始めて、現実世界の責任に合わせて従業員の採用を促すことで、生成AIによるオートメーション化の準備が整ったタスクを特定してターゲットにし、労働集約型のタスクをオートメーション化します。
また、生成AIを使用して、コスト見積もりと追跡フレームワークを導入し、財務データとシナリオをシミュレートし、財務モデル、リスク管理、戦略的意思決定の精度を向上させることで、FinOpsをファイン・チューニングすることもできます。
財務責任者が生成AIランドスケープをナビゲートする際には、責任ある倫理的なAIの使用を優先することが非常に重要ですデータ・リネージュ、セキュリティー、プライバシーは、CFOが積極的に取り組まなければならない最大の懸念事項です。
厳格な信頼と透明性の原則と信頼の柱を順守するIBMのような組織と提携することで、財務チームは、生成AIへの取り組みが完全性、透明性、説明責任という基盤の上に構築されていることを確認できます。
IBM Financial Services Consultingは、お客様がコア・バンキングと決済をモダナイズし、業務の中断を回避するレジリエントなデジタル基盤を構築できるように支援します。
IBM Cloud for Financial Servicesは、業界標準のセキュリティーとコントロール機能が組み込まれており、機密性の高いデータやAIワークロードを保護します。
IBM Engineering Lifecycle Managementは、製品のデリバリーを加速し、金融サービスにおけるデジタル・トランスフォーメーションと規制への備えを支援します。