フェデレーテッド・ゲートウェイとは

ゲートウェイ・フェデレーションでは、中央コントロール・プレーンが管理、監視、ガバナンスを行いますが、一般にクライアントからはアクセスできません。APIコンシューマーは、フェデレーテッド・システムを構成するゲートウェイと直接やりとりしますが（関連サービスを担うエンドポイントに問い合わせます）、コントロール・プレーン自体には照会しません。コントロール・プレーンは、API呼び出しが発生した後にのみ、メタデータを受信し、ログに記録します。

このアプローチは運用上の複雑さを招く可能性がありますが、独立性も促進します。たとえば、特定のニーズに応じて独自のゲートウェイとサービスを構成し、独自のプロトコルを選択し、独自にロールアウトを展開できるようにプラットフォーム・チームを支援できます。フェデレーテッド・アーキテクチャーは、エラーが発生したゲートウェイに隔離されて、ネットワーク内の他のゲートウェイに広がる可能性が低いため、構成ミスやセキュリティー侵害への耐性が高くなります。

一方、GraphQLフェデレーションでは、複数の独立したサービス（サブグラフ）のスキーマが1つの統合されたスーパーグラフ・スキーマに結合されます。単一のゲートウェイまたはルーターは、クライアント・クエリーの単一エントリーポイントを提供し、統合されたAPIエクスペリエンスを実現します。

ルーターはクエリをより小さなサブリクエストにインテリジェントに分割し、複数のサブグラフから関連情報を取得し、それをクライアント向けの一貫性のある応答にコンパイルします。

次のような個別のサービスを備えた医療プラットフォームを想像してください。

患者： 患者の詳細、連絡先情報、病歴の管理





患者の詳細、連絡先情報、病歴の管理 予約 ：今後の訪問のスケジュール設定と追跡





：今後の訪問のスケジュール設定と追跡 請求： 請求書と請求通知の処理

GraphQLフェデレーションは、これらのエンドポイントのそれぞれを個別のAPI呼び出しで照会する代わりに、クライアント（この場合は医師や患者にサービスを提供するアプリまたはダッシュボード）が、3つの個別のリクエストではなく、1回のAPI呼び出しで患者の病歴にアクセスし、次の予約を特定し、未払い残高を確認できる統合インターフェースを提供します。

GraphQLフェデレーションは、分散環境でスケーラブルなGraphQL APIを構築する方法を提供します。このフレームワークは、クライアントからの問い合わせに統一されたフロントエンドを提供しながら、サービスの独立した開発と展開を可能にします。ただし、コストと複雑さの課題、セキュリティーの脆弱性、輻輳、冗長性が発生する傾向にあります。

2019年に導入されたApolloフェデレーションは、GraphQLスキーマ定義言語内の特別なディレクティブ（@keyや@extendsなど）を使用して、サブグラフ全体の異なるタイプ間の関係を定義するGraphQLフェデレーション実装の一つです。

Apolloは一般的なソリューションですが、利用可能なGraphQLフェデレーション・オプションはこれだけではありません。一般的な代替手段には、Hive、Mesh、Indigo、WunderGraph Cosmoなどがあり、それぞれ異なるレベルのカスタマイズが可能です。

調査会社Gartnerによると、2024年にGraphQLフェデレーテッド。システムを導入していた企業は5%未満でしたが、2027年までにその数字は30%に達すると予想されています。Amazon Web Services（AWS）やMicrosoft Azureなどの大手クラウド・プロバイダーや、GitHubなどのコード・リポジトリーも、監視および検証ツールが組み込まれたGraphQL APIをサポートしています。

GraphQLフェデレーションには、特にクライアントのAPIアクセスを簡素化できるという点で、いくつかの明確な利点があります。チームは独自のサブグラフを導入、管理、スケーリングすることで、ある程度の独立性を維持できます。

ただし、一元化されたフレームワークであるGraphQLフェデレーションは、セキュリティー違反、輻輳の問題、性能の非効率性に対してより脆弱です。APIゲートウェイ・フェデレーションが複数のプロトコルと互換性があるのに対し、GraphQLフェデレーションはGraphQLスキーマにも依存します。

API 戦略を策定する際、組織はGraphQL APIフレームワークを採用するか、RESTなど別のアーキテクチャー方式をAPIに使用するかを決定します。

組織は最終的に、GraphQLフェデレーションとその他のアーキテクチャー方式の両方をシステムに組み込み、それぞれが異なる機能を処理することを選択する場合があります。ある一般的な構成では、企業はGraphQLを内部で使用し（セキュリティー、コスト、複雑さの懸念を軽減するための厳密なガードレール付き）、外部APIにはRESTなどの異なるアーキテクチャー方式（より深いレベルの制御とより簡単な導入を提供できます）を使用します。このシナリオでは、フェデレーテッドAPIゲートウェイを使用して、中央コントロール・プレーンを通じてこれらの異種アーキテクチャー方式を統合することもできます。