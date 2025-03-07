このフェーズでは、組織は現在の状況についてより深く理解を深めて、何がうまくいっているか、何がうまくいっていないかを分析し、プロセスの問題を修正する方法を決定する必要があります。この時点で、利害関係者を集めて、何が問題になっているのか、どのプロセスがうまく機能しているのかを共有してもらう必要があります。現在使用できるツールは、ワークフローとプロセスを視覚的に調査する手法であるプロセス・マッピングです。プロセスのコンポーネントを「マッピング」して、コンポーネントがどのように連携し、その一部をどのように実装することでプロセスをより良く機能させることができるかを理解します。これらのマッピングは、フローチャート、スイムレーン、バリューストリーム・マップなどの形式をとることができます。

また、プロセス・マイニングを利用することもできます。これは、プロセスの理解を深め、組織が改善すべき領域を特定するのに役立つ手法です。プロセス・マイニングでは、プロセスの詳細をより深く理解するために、イベントログデータにアルゴリズムを適用します。データサイエンスを活用することで、プロセス・マイニングはワークフローを検証し、改善することができます。組織は、すべてではないにしても、ほとんどの従業員がより面倒だと感じるものを好むプロセスを変更しないように注意する必要があります。ここで、組織は根本原因分析を使用して主な問題の原因を特定し、それらを解決するための攻撃計画を作成できます。この段階で、組織は当該プロセスが救済可能かどうか、それとも新しいプロセスが必要かどうかを判断できます。