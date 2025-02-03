ビジネスを変革する10のリーン・アジャイルの原則

リーン・アジャイルの原則、ツール、方法論により、無駄を省いて価値が最大化され、ビジネスがイノベーションの原動力へと変革します。
すべての企業は競争のペースに追いつき、競合他社を超えて加速しなければなりません。そのためには、チームの生産性を高めて、タスクをより迅速に完了させる必要があります。どうすれば生産性を向上させることができるのでしょうか？
生産性を高める鍵は、リーン・アジャイル・プロセスを採用することです。リーン・アジャイル・イノベーションについてのトピックが尽きることはありません。なぜなら今日のチームは、この手法を使用して業務を楽しみ、顧客満足度を維持し、従来のプロセスを使用する場合よりもはるかに速く仕事を終えているからです。
組織は、アジャイル手法を大規模に採用することに伴う無駄の一部を削減するために、リーン・アジャイル手法を採用しています。リーン・アジャイル手法を使用しているチームは、業務への満足度が高まり、顧客に価値をより迅速かつ効率的に提供できるようになったと報告しています。
リーン・アジャイルとは、無駄を最小限に抑え（リーン）、価値を最大化（アジャイル）する一連の原則と実践手法を指します。リーン・アジャイルは、進行中の作業（WIP）量を減らし、フローを管理して集中力を高め、コンテキストの切り替えを減らし、無駄なタスク、時間、コストなどを排除することで、チームがより迅速に成果を実現できるよう支援します。
アジャイル・チームは、一度に1つの反復を実現するために連携する部門横断的なチームを作成することで、フローを管理することが推奨されます。「リーンとアジャイル」の2つを組み合わせると、リーンの価値と実践を認識しながらアジャイルな方法論を実装することができます。アジャイル手法では製品自体の改善を目的としている一方、リーンは製品を納品するプロセスの改善を目指しています。
リーンはもともとは製造業向けの手法でしたが、後にソフトウェア開発に適しており、適用可能であることが認識されました。リーン手法を使用する場合、顧客価値を最大化しながら無駄を最小限に抑えることに焦点を当てます。
ソフトウェア開発においては、リーン・プロジェクト管理は不要な欠陥、機能、改訂などを削除することを意味し、アジャイル手法では不確実な環境での適応性とコラボレーションを促進することを意味します。
2001 年、「組織的アナーキスト」と呼ばれる17人の著名な開発者がユタ州スノーバードで会議を行いました。そこには「スクラム」の考案者Jeff Sutherland氏も参加していました。このグループには、適応型ソフトウェア開発（ASD）、エクストリーム・プログラミング（XP）、動的システム開発方式（DSDM）、主要な機能駆動型開発（FDD）など、多くの競争可能なアプローチの支持者が含まれていました。これらのアプローチは、急速に変化する新しい環境に適応するためのよりシンプルで少ない方法が含まれていたため、「軽量フレームワーク」として知られていました。
このグループは、自らの運動の名前を「アジャイル」に決めました。このグループは12の運用原則を策定し、それを「アジャイル・マニフェストの背後にある原則」と名付けました。
アジャイル手法が進化するにつれて、MITの研究者らは、トヨタの生産方式を含む日本の製造システムを支える手法についての研究を進めました。「リーン」という用語が作られたのは、破壊的、過負荷、不均一なワークフローを削減することで無駄をなくし、生産性を向上させるリーンな方法論/原則を表すためです。リーンの支持者は顧客とのコラボレーションに重点を置いていましたが、最終的には、リーン・アジャイル実装は、リーン・アジャイルの原則と価値の有効な適用方法としてまとめられました。
アジャイル・チームは、ソフトウェアを大規模なバッチで提供するのではなく、反復的なアプローチを取ることで、実用的なソフトウェアをできるだけ早く提供できるように取り組みます。アジャイル手法を実践するチームは、コードの頻繁なデプロイメントを使用して顧客からのフィードバックを迅速に受け取り、それを今後の作業に反映させます。つまり、チームは開発プロセスの後半においても、必要な変更を実装できます。これらの反復的な開発原則は、コミットメントを延期して迅速な提供を実現するためのリーン原則に沿ったものです。
リーンは、フローを管理してWIPを制限し、迅速な提供を実現することで、集中力を向上させ、コンテキストの切り替え負荷を削減するのに役立ちます。アジャイル・チームのメンバーは、部門横断的なチームとしてフロー作業を管理し、一度に1つの反復を実行します。これにより、最新の関連情報に基づいて、より多くの情報に基づいた意思決定を行える機敏性がユーザーに提供されます。
短いフィードバック・ループは、チームが最新のビジネス要件に取り組むのにも役立ちます。開発者とビジネス利害関係者が日常的に協力することで、チーム・メンバーは企業目標に基づいてタスクに優先順位を付けながら、顧客に価値を提供しないタスクを排除することができます。
どの企業も、できるだけ早く納期に間に合わせたいと考えています。リーン・アジャイルは、フェーズゲート・アプローチを使用して一度に1つのフェーズを実行する適応型プロセスです。これは、大規模アジャイル・フレームワーク（SAFe）にとって不可欠です。製品開発チームは、SAFeを使用して、生産性、市場投入までの時間、従業員のエンゲージメント、最終的なソリューションの品質を向上させます。
企業の効果的な管理に役立つ10の基本原則をご紹介します。
経済的な視点は、頻繁な提供および早期の提供によって実現されます。これを実践するには、次のフレームワークを適用してください。
システムの目的を理解してください。このシステムは、システムのあらゆる観点を組み込んで、設計、デプロイ、開発、保守を行うことで、問題に対するソリューションを開発する総合的な方法を提供します。
主なシステムの観点は次のとおりです。
リーン・アジャイル原則は、将来の設計オプションのための余地を提供します。設計上の選択肢は、状況に応じて収束したり開かれたりし、最適な経済的結果につながります。
顧客が段階的な構築状況を確認できるようにすることで、リスクを軽減します。段階的に構築することで、迅速な学習サイクルが実現します。複雑なシステムに対してはこれらの統合ポイントを活用し、各システムが責任を果たしているか確認しましょう。
リーン・アジャイルの原則は、従来の手法をセットベースの設計に分解します。これらの各段階で、統合された学習サイクルが迅速に構築されます。したがって、すべてのポイントでマイルストーンが関与し、テスト要件からソフトウェア開発ライフサイクル （SDLC）までの全体をカバーし、価値の増分を生み出します。
WIPを視覚化すると、バッチ・サイズを削減してキューの長さを管理することで、WIPを制限できるようになります。継続的なフローを実現し、新しいシステムの機能を迅速に稼働させるには、次の3つの方法すべてに従ってください。
フローのケイデンス原則：
次のガイドラインは、熟練の作業者のモチベーションを高めるためのリーン・アジャイルの原則に基づいて提案されています。
意思決定プロセスを分散してて遅延を減らし、開発フローを改善することで、革新的なソリューションによるフィードバックをさらに迅速化します。
次の手順に従って、新しい価値ベースの組織を確立しましょう。
価値観に基づいて組織を再編成します。
サイロ化されたチームが他のワークストリームを可視化できない場合、組織はアジャイル・チームのベスト・プラクティスを実装するのに苦労し、非戦略的または冗長な作業に資金が投入されることになります。企業全体に財務上の透明性がなければ、生産上の障害によるコストが個々のチーム内に隠され、新しいワークストリームへの資金が減ると同時に、予算の差異が大きくなります。
チームは多くの異なるツールを使い続け、チーム、プログラム、ポートフォリオ、企業レベルでのデータをまとめる信頼できる唯一の情報源がないことに苦労し続けています。ファイナンシャル・プランニングへの統合は手作業で行われるため、プロセスが大幅に遅れ、動的な資金決定による真のバリュー・ストリーム・モデルの構築が妨げられます。
