ビジネスを変革する10のリーン・アジャイルの原則

1. 経済的な視点を持つ

経済的な視点は、頻繁な提供および早期の提供によって実現されます。これを実践するには、次のフレームワークを適用してください。

予算内で運営する

サプライヤーを活用する

経済的なトレードオフを理解する

最大限のメリットが得られるよう作業を優先順位付ける

2. システム思考を適用する

システムの目的を理解してください。このシステムは、システムのあらゆる観点を組み込んで、設計、デプロイ、開発、保守を行うことで、問題に対するソリューションを開発する総合的な方法を提供します。

主なシステムの観点は次のとおりです。

システムとソリューションは同じです。

システムを開発する企業もまたシステムです。

バリュー・ストリームを最適化する必要があります。

3. 変動性を想定し、選択肢を残す

リーン・アジャイル原則は、将来の設計オプションのための余地を提供します。設計上の選択肢は、状況に応じて収束したり開かれたりし、最適な経済的結果につながります。

現在の変動性を受け入れ、要件ポイントを再検討して、将来的なの反復によってその変動性を改善します。

最初から幅広いキャストを開発し、さまざまな選択肢を残しておくことで、セットベースの設計アプローチに従います。

システムの可用性と経済性に基づいて、1つの選択肢を使用しながら、他の選択肢を後で使用できるよう保存しておきます。

4. 迅速な統合学習サイクルで段階的に構築する

顧客が段階的な構築状況を確認できるようにすることで、リスクを軽減します。段階的に構築することで、迅速な学習サイクルが実現します。複雑なシステムに対してはこれらの統合ポイントを活用し、各システムが責任を果たしているか確認しましょう。

5. 稼働中のシステムの客観的な評価に基づくマイルストーンを設定する

リーン・アジャイルの原則は、従来の手法をセットベースの設計に分解します。これらの各段階で、統合された学習サイクルが迅速に構築されます。したがって、すべてのポイントでマイルストーンが関与し、テスト要件からソフトウェア開発ライフサイクル （SDLC）までの全体をカバーし、価値の増分を生み出します。

6. WIPを視覚化および制限し、バッチ・サイズを削減し、キューの長さを管理する

WIPを視覚化すると、バッチ・サイズを削減してキューの長さを管理することで、WIPを制限できるようになります。継続的なフローを実現し、新しいシステムの機能を迅速に稼働させるには、次の3つの方法すべてに従ってください。

すべての利害関係者に対してWIPを可視化する

開発能力とWIPのバランスをとる

作業規模を小さくしてWIPを制限する

7. ケイデンスを適用し、領域間共通の計画と同期させる

フローのケイデンス原則：

定期的なケイデンスを使用することで、分散の蓄積を防ぎます。

定期的なケイデンスを適用して、小さなバッチ・サイズを有効にします。

十分な容量マージンを確保することで、ケイデンスを実現します。

8. ナレッジ・ワーカーの本質的なモチベーションを解き放つ

次のガイドラインは、熟練の作業者のモチベーションを高めるためのリーン・アジャイルの原則に基づいて提案されています。

企業では、各役割の報酬についての教育プログラムが必要です。

使命と目的を定義した独立性を提供してください。

作業者が意思決定を行い、経済を理解しなければなりません。

相互に影響を与え合う環境を整えてください。

作業者自身で業務を遂行することが、作業者のモチベーション向上につながります。

9. 意思決定を分散化する

意思決定プロセスを分散してて遅延を減らし、開発フローを改善することで、革新的なソリューションによるフィードバックをさらに迅速化します。

10. 価値を中心に据えて組織化する

次の手順に従って、新しい価値ベースの組織を確立しましょう。

組織について再考します。 フローの価値を理解します。 アジャイルなチームとトレーニングのバリュー・ストリームを実現します。 バリュー・ストリームを収集し、それをポートフォリオとします。

価値観に基づいて組織を再編成します。