デプロイメントフェーズでは、テストされパッケージ化されたコードが自動的にターゲット環境（ステージングまたは本番環境）へデリバリーされます。構成管理ツールとコードとしてのインフラストラクチャ（IaC） ツールは、構成ファイルと高レベルの記述的コーディング言語を使用して、ソフトウェアリリースのインフラストラクチャのプロビジョニングとオーケストレーションを自動化します。これにより、DevOpsチームはソフトウェアが信頼性が高く再現可能な方法で確実に提供されます。

デプロイは通常、継続的デリバリー（CD）とコンテナ化プラットフォーム（Kubernetesなど）によって推進され、ソフトウェアのデプロイプロセス（ビルドアーティファクトのプル、コンテナとバイナリの更新、最終テストの実行、新しいバージョンへのトラフィックの切り替え）をオーケストレーションします。

DevOpsチームは、新しいバージョンを段階的に導入し、必要に応じて迅速にロールバックできるように、さまざまなデプロイメント戦略を使用することがよくあります。

たとえば、ブルー・グリーン・デプロイメントでは、アプリは2つの並行する本番環境にデプロイされ、それぞれの環境でアプリケーションの異なるリリースが実行されます。「青」の環境はライブアプリケーションを実行し、「緑」の環境は新しいアプリバージョンのテストと検証を行います。新しいイテレーションが経過すると、グリーン環境はライブ環境になり、ブルーはアイドル状態のままですが、ロールバックに対応するために利用可能になります。

カナリア・デプロイメントでは、チームはアプリをユーザー・ベース全体に展開する前に、ライブ環境の監視とテストのためにアプリケーションを少数のユーザー・サブセット、つまり「カナリア」にデプロイします。

炭鉱労働者に有毒ガスを警告するためにカナリアが使用されたように、カナリアのデプロイメントは、すべてのユーザーに影響を与える大規模なパフォーマンスの問題を危険にさらすことなく、開発チームにアプリの欠陥を警告します。アプリケーションがカナリア・グループで適切に機能する場合、開発者は段階的に、より大きなグループに展開し、すべてのユーザーが利用できるようにしていきます。