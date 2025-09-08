これらのアーキテクチャー・パターンは、サービス通信、データの一貫性、フォールト・トレランス、システムの拡張性など、分散型コンピューティング・システムの実装時に開発チームが直面する日常的な課題への標準ソリューションを提供します。

今日の世界が活用しているデジタル・エクスペリエンスの多くは、マイクロサービスの設計パターンによって実現され、現実世界の多くのユースケースに見出すことができます。たとえば、Netflixで番組をストリーミングしている場合、何百もの個別サービスが連携して、コンテンツを配信し、ユーザー・プロファイルを管理し、次に見るものを提案します。

同様に、Amazonは個別サービスを通じて在庫、支払い、配送を調整します。金融業界では、銀行などの機関もマイクロサービス設計パターンを利用してリスク管理とカスタマー・サービスを分離して、お金の安全性とアクセスしやすさを保っています。

IBMが実施した調査「Microservices in the Enterprise, 2021」によると、組織の88% がマイクロサービスが開発チームに多くのメリットをもたらすと報告しています。そのようなメリットには、コードの組織化、メンテナンスの簡素化、導入サイクルの短縮による開発者の生産性の20～50%向上が挙げられます。